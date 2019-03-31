Новая система личных сообщений, как вам? - страница 21
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Посмотрите, все стало гораздо лучше.
Мы каждый день обновляем.
Посмотрите, все стало гораздо лучше.
Мы каждый день обновляем.
Добавьте пожалуйста возможность "растягивать" окно ввода текста.
Очень неудобно писать большой текст в таком маленьком окошке, а тем более если вставлять кусок кода.
Добавьте пожалуйста возможность "растягивать" окно ввода текста.
Очень неудобно писать большой текст в таком маленьком окошке, а тем более если вставлять кусок кода.
Поддерживаю - не видно, что ты пишешь.
Поддерживаю - не видно, что ты пишешь.
А где Вы пытаетесь вводить сообщение? У меня сейчас вообще нигде ничего нет (Google Chrome - Версия 66.0.3359.117).
В терминалах что-то есть, но сообщение просто улетает в пустоту и его не видно в чате.
А где Вы пытаетесь вводить сообщение? У меня сейчас вообще нигде ничего нет (Google Chrome - Версия 66.0.3359.117).
В терминалах что-то есть, но сообщение просто улетает в пустоту и его не видно в чате.
У меня Опера, вводить пытаюсь через быстрый чат - там всё есть.
У меня Опера, вводить пытаюсь через быстрый чат - там всё есть.
Установил Opera:
//---
Всё тоже самое, что показал на скриншотах выше. В других браузерах тоже не работает:
Установил Opera:
//---
Всё тоже самое, что показал на скриншотах выше. В других браузерах тоже не работает:
пробовали обновить при помощи Ctrl+F5 ?
пробовали обновить при помощи ctrl+F5 ?
Да. Это не помогает.
Да. Это не помогает.
ХЗ, Кеш руками попробуйте почистить
ХЗ, Кеш руками попробуйте почистить
С нуля браузер установлен. Покажите, как это выглядит сейчас у Вас. Какой браузер, ОС?