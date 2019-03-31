Новая система личных сообщений, как вам? - страница 21

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Посмотрите, все стало гораздо лучше.

Мы каждый день обновляем.

 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите, все стало гораздо лучше.

Мы каждый день обновляем.

Добавьте пожалуйста возможность "растягивать" окно ввода текста.

Очень неудобно писать большой текст в таком маленьком окошке, а тем более если вставлять кусок кода.

 
Vladimir Gribachev:

Добавьте пожалуйста возможность "растягивать" окно ввода текста.

Очень неудобно писать большой текст в таком маленьком окошке, а тем более если вставлять кусок кода.

Поддерживаю - не видно, что ты пишешь.

 
Aleksey Vyazmikin:

Поддерживаю - не видно, что ты пишешь.

А где Вы пытаетесь вводить сообщение? У меня сейчас вообще нигде ничего нет (Google Chrome - Версия 66.0.3359.117).

В терминалах что-то есть, но сообщение просто улетает в пустоту и его не видно в чате.


 
Anatoli Kazharski:

А где Вы пытаетесь вводить сообщение? У меня сейчас вообще нигде ничего нет (Google Chrome - Версия 66.0.3359.117).

В терминалах что-то есть, но сообщение просто улетает в пустоту и его не видно в чате.


У меня Опера, вводить пытаюсь через быстрый чат - там всё есть.

 
Aleksey Vyazmikin:

У меня Опера, вводить пытаюсь через быстрый чат - там всё есть.

Установил Opera:

//---

Всё тоже самое, что показал на скриншотах выше. В других браузерах тоже не работает:

  • Internet Explorer
  • Opera
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge

 
Anatoli Kazharski:

Установил Opera:

//---

Всё тоже самое, что показал на скриншотах выше. В других браузерах тоже не работает:

  • Internet Explorer
  • Opera
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge

пробовали обновить при помощи Ctrl+F5 ?

 
Vladimir Gribachev:

пробовали обновить при помощи ctrl+F5 ?

Да. Это не помогает.

 
Anatoli Kazharski:

Да. Это не помогает.

ХЗ, Кеш руками попробуйте почистить

 
Vladimir Gribachev:

ХЗ, Кеш руками попробуйте почистить

С нуля браузер установлен. Покажите, как это выглядит сейчас у Вас. Какой браузер, ОС?

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