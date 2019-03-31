Новая система личных сообщений, как вам? - страница 13
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Вообще не удобно набирать что-то объемное и со смыслом, приходится открывать Notepad++ и уже от туда копировать набранный результат.
24'-монитор и в то же время очень мало места для набора нового приватного сообщения - всего 3 строки.
Вообще не удобно набирать что-то объемное и со смыслом, приходится открывать Notepad++ и уже от туда копировать набранный результат.
Сейчас чат адаптирован под мобильные устройства с дисплеем до 4". Вроде как назад в 2000 вернулись(P.S. Есть пословица: "Всё новое - давно забытое старое". Вот нам и решили "обновить"
Данный момент времени, чат убит напрочь, особенно поражает прикрепление файлов без подтверждения!
Надеемся, что всё доведут хотя-бы до прежнего уровня.
Да, есть же поговорка, работает - не трогай. Все так отлично работало еще месяца 2 назад. Я всем написал, чтобы личкой не пользовались, там теперь не понятно, кто написал непрочитанное. Пусть пишут в скайп.
24'-монитор и в то же время очень мало места для набора нового приватного сообщения - всего 3 строки.
Вообще не удобно набирать что-то объемное и со смыслом, приходится открывать Notepad++ и уже от туда копировать набранный результат.
Да, тоже это мешает, большой текст написать нереально.
Да, тоже это мешает, большой текст написать нереально.
А читать с такими пробелами реально???
Бред!
Расширить окно можно, используя иконку слева:
Подсказку для иконки справа заменим.
Спасибо за замечания.
Этот уголок по левую сторону вообще не видел - лучше его сделать поконтрастней - вот желтый видно хорошо, а так да, удобно, что можно растянуть так как надо окно чата.
что за дичь, у меня собщения местами меняются, чё вы там курите - смотреть на время прихода сообщения
Сейчас чат адаптирован под мобильные устройства с дисплеем до 4". Вроде как назад в 2000 вернулись(P.S. Есть пословица: "Всё новое - давно забытое старое". Вот нам и решили "обновить"
А ты пробовал набирать на мобильном такое сообщение? Там же тормозит жутко - букву нажал, и лишь через секунду она появилась в окне набора текста, и так постоянно. И чем больше набираешь текста, тем медленнее становится набор. Бывает, вообще пропускает целые уже набранные слова.
Да, есть же поговорка, работает - не трогай. Все так отлично работало еще месяца 2 назад. Я всем написал, чтобы личкой не пользовались, там теперь не понятно, кто написал непрочитанное. Пусть пишут в скайп.
Да цветом же отличаются. Еле уловимо, но всё же - непрочитанные чуть темнее.