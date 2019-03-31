Новая система личных сообщений, как вам? - страница 15

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Vitaly Muzichenko:

Но всё-же он лучше, чем текущий чат на техническом форуме.

Что такое чат на техническом форуме?

PS: Вот я сегодня попереписывался с 4-мя человеками, все сообщения прочитаны, а горит циферка 4 в сообщениях. Что это значит..... То есть сейчас нельзя понять, пришло тебе новое сообщение или новый глюк.

 
Если открыто много вкладок, то раньше достаточно было увидев уведомление о сообщение кликнуть на него, в результате чего на остальных вкладках переставало гореть уведомление о новых сообщениях, теперь же это дело случая - на половине горит уведомление о новом сообщении, а на другой половине - нет. Не удобно.
 
Alexey Volchanskiy:

Что такое чат на техническом форуме?

PS: Вот я сегодня попереписывался с 4-мя человеками, все сообщения прочитаны, а горит циферка 4 в сообщениях. Что это значит..... То есть сейчас нельзя понять, пришло тебе новое сообщение или новый глюк.

Это напоминание о том что сегодня общался с 4 человеками. Чтоб не забыл)

 
По прежнему отстой.
 
Писал долго сообщение в быстрый чат, и бамс, он перестал работать, а сообщение стерлось - печально...
 
Случайно человеку нажал в профиле на кнопку "Написать сообщение" и, поняв что ошибся, закрыл окно, но теперь пиктограмма с сообщением у меня висит и человек в контактах чата, хотя я ему ничего не писал.
 
Aleksey Vyazmikin:
Случайно человеку нажал в профиле на кнопку "Написать сообщение" и, поняв что ошибся, закрыл окно, но теперь пиктограмма с сообщением у меня висит и человек в контактах чата, хотя я ему ничего не писал.

Пропала спустя какое то время.... аномалии.

 
Aleksey Vyazmikin:

Пропала спустя какое то время.... аномалии.

Ан нет, опять появилась...

 

Хотел написать что либо, что б глюк пропал, а возможности нет, видимо это человек из списка "мертвых душ".


 

Опять невозможно прочитать сообщения по кнопке в меню. Из профиля читаются и отвечаются.

Вот только ответил из профиля и по кнопке стали доступны. Абсолютно плавающий непредсказуемый баг.

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