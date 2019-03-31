Новая система личных сообщений, как вам? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но всё-же он лучше, чем текущий чат на техническом форуме.
Что такое чат на техническом форуме?
PS: Вот я сегодня попереписывался с 4-мя человеками, все сообщения прочитаны, а горит циферка 4 в сообщениях. Что это значит..... То есть сейчас нельзя понять, пришло тебе новое сообщение или новый глюк.
Что такое чат на техническом форуме?
PS: Вот я сегодня попереписывался с 4-мя человеками, все сообщения прочитаны, а горит циферка 4 в сообщениях. Что это значит..... То есть сейчас нельзя понять, пришло тебе новое сообщение или новый глюк.
Это напоминание о том что сегодня общался с 4 человеками. Чтоб не забыл)
Случайно человеку нажал в профиле на кнопку "Написать сообщение" и, поняв что ошибся, закрыл окно, но теперь пиктограмма с сообщением у меня висит и человек в контактах чата, хотя я ему ничего не писал.
Пропала спустя какое то время.... аномалии.
Пропала спустя какое то время.... аномалии.
Ан нет, опять появилась...
Хотел написать что либо, что б глюк пропал, а возможности нет, видимо это человек из списка "мертвых душ".
Опять невозможно прочитать сообщения по кнопке в меню. Из профиля читаются и отвечаются.
Вот только ответил из профиля и по кнопке стали доступны. Абсолютно плавающий непредсказуемый баг.