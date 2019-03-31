Новая система личных сообщений, как вам? - страница 12
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Да более чем пол часа уже..
То чувство, когда девушка тебе постоянно пишет.
То чувство, когда девушка тебе постоянно пишет.
Мне написала девушка-программист, висит уведомление о непрочитанном сообщении. Прочитал – всё равно висит. Обновил – всё равно висит.
То чувство, когда девушка тебе постоянно пишет.
Раньше, при нажатии на пиктограмму "Расширить окно чатов" проходило увеличение окна чата, что было крайне удобно, а сейчас просто перебрасывает на страницу чата из ЛК.
Раньше, при нажатии на пиктограмму "Расширить окно чатов" проходило увеличение окна чата, что было крайне удобно, а сейчас просто перебрасывает на страницу чата из ЛК.
Расширить окно можно, используя иконку слева:
Подсказку для иконки справа заменим.
Спасибо за замечания.
Нельзя отличить прочитанные сообщения от непрочитанных. В старой доброй версии это было видно, правда не помню как они выделялись, вроде цветом. Сейчас шерстил 11 сообщений, пришлось перечитывать все и смотреть, где ответил, а где нет. Плохо это. По прежнему количество сообщений то появляется, то исчезает, совершенно непредсказуемо.
Все написанное относится к работе с сайтом через Яндекс браузер.
Нельзя отличить прочитанные сообщения от непрочитанных. В старой доброй версии это было видно, правда не помню как они выделялись, вроде цветом. Сейчас шерстил 11 сообщений, пришлось перечитывать все и смотреть, где ответил, а где нет. Плохо это. По прежнему количество сообщений то появляется, то исчезает, совершенно непредсказуемо.
Все написанное относится к работе с сайтом через Яндекс браузер.
Данный момент времени, чат убит напрочь, особенно поражает прикрепление файлов без подтверждения!
Надеемся, что всё доведут хотя-бы до прежнего уровня.