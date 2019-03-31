Новая система личных сообщений, как вам? - страница 12

Новый комментарий
 
Vladislav Andruschenko:

Ждите. Со временем подгрузится. 
Да более чем пол часа уже..
 
Galina Bobro:
Да более чем пол часа уже..
Я больше часа вчера ждал. Потом страницу обновил, и всё появилось.
 
Мне написала девушка-программист, висит уведомление о непрочитанном сообщении. Прочитал – всё равно висит. Обновил – всё равно висит. 

То чувство, когда девушка тебе постоянно пишет.
 
Ivan Butko:

То чувство, когда девушка тебе постоянно пишет.

Радуйтесь пока пишет девушка))))
 
Ivan Butko:
Мне написала девушка-программист, висит уведомление о непрочитанном сообщении. Прочитал – всё равно висит. Обновил – всё равно висит. 

То чувство, когда девушка тебе постоянно пишет.
Читайте не через значок сообщений (мини версия) а через раздел сообщения на сайте ( профиль сообщения) 
 
На форуме в одном из постов случайно нажал кнопку написать ЛС автору поста, с тех пор висит значок о непрочитанном сообщении от этого пользователя, хотя с этим пользователем мы не переписывались совсем.
 

Раньше, при нажатии на пиктограмму "Расширить окно чатов" проходило увеличение окна чата, что было крайне удобно, а сейчас просто перебрасывает на страницу чата из ЛК.


[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Раньше, при нажатии на пиктограмму "Расширить окно чатов" проходило увеличение окна чата, что было крайне удобно, а сейчас просто перебрасывает на страницу чата из ЛК.


Расширить окно можно, используя иконку слева:

Подсказку для иконки справа заменим.

Спасибо за замечания.

 

Нельзя отличить прочитанные сообщения от непрочитанных. В старой доброй версии это было видно, правда не помню как они выделялись, вроде цветом. Сейчас шерстил 11 сообщений, пришлось перечитывать все и смотреть, где ответил, а где нет. Плохо это. По прежнему количество сообщений то появляется, то исчезает, совершенно непредсказуемо. 

Все написанное относится к работе с сайтом через Яндекс браузер.

 
Alexey Volchanskiy:

Нельзя отличить прочитанные сообщения от непрочитанных. В старой доброй версии это было видно, правда не помню как они выделялись, вроде цветом. Сейчас шерстил 11 сообщений, пришлось перечитывать все и смотреть, где ответил, а где нет. Плохо это. По прежнему количество сообщений то появляется, то исчезает, совершенно непредсказуемо. 

Все написанное относится к работе с сайтом через Яндекс браузер.

Данный момент времени, чат убит напрочь, особенно поражает прикрепление файлов без подтверждения!

Надеемся, что всё доведут хотя-бы до прежнего уровня.

1...5678910111213141516171819...31
Новый комментарий