Новая система личных сообщений, как вам? - страница 7

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Aleksandr Volotko:

Ну на форуме я и так вижу, в сообщениях хотя-бы части данного меню нету.

Да вроде теме к новой системе ЛС относиться.

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Konstantin Nikitin:

Ну на форуме я и так вижу, в сообщениях хотя-бы части данного меню нету.

Да вроде теме к новой системе ЛС относиться.

Пардон, чего-то я натупил, вдруг. Не проснулся ещё.

 
Очень хочется оповещений, как раньше. Чтобы сотовый крякал, когда приходит мессага )
 
У меня нет уведомлений о наличии новых сообщений.
 
и еще сделайте область написания сообщений шире, иначе ооочень узко. особенно на большом мониторе. 
 
Вроде стали приходить PUSH при поступлении сообщения в личку...
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Нет уведомлений о наличии новых личных сообщений

(рядышком расположенный значок ленты новостей -- уведомления есть. хотя это как раз и не важно)

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Сделайте оповещения о новых сообщениях как раньше
 
Только проверил - PUSH приходят при новом сообщении в личке.
 
Vladimir Karputov:
Только проверил - PUSH приходят при новом сообщении в личке.

У меня нет андроида, и скором будущем не планирую. Впрочем Я такой не один.

Будет ждать внедрение оповещений, как это было ранее.

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