Новая система личных сообщений, как вам? - страница 7
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Ну на форуме я и так вижу, в сообщениях хотя-бы части данного меню нету.
Да вроде теме к новой системе ЛС относиться.
Ну на форуме я и так вижу, в сообщениях хотя-бы части данного меню нету.
Да вроде теме к новой системе ЛС относиться.
Пардон, чего-то я натупил, вдруг. Не проснулся ещё.
Нет уведомлений о наличии новых личных сообщений
(рядышком расположенный значок ленты новостей -- уведомления есть. хотя это как раз и не важно)
Только проверил - PUSH приходят при новом сообщении в личке.
У меня нет андроида, и скором будущем не планирую. Впрочем Я такой не один.
Будет ждать внедрение оповещений, как это было ранее.