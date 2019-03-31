Новая система личных сообщений, как вам? - страница 18

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Vladislav Andruschenko:


то, что слева отображается список бесед  - этого убирать не надо. Так же видно, кто, что пишет. 

Не, не он прав, надо убрать. Зачем мне видеть, то что мне писали сто лет назад. 

 
Vitalii Ananev:

Не, не он прав, надо убрать. Зачем мне видеть, то что мне писали сто лет назад. 


Но там последние сообщения. при чем тут сто лети назад?

Вы же не ведете переписку с 1 человеком. Вам пишут 10 человек, к примеру. 

 
Vladislav Andruschenko:


Но там последние сообщения. при чем тут сто лети назад?

Вы же не ведете переписку с 1 человеком. Вам пишут 10 человек, к примеру. 

Так эти 10 бесед и будут в начале выпадающего списка. В чём разница выбрать из колонки или выбрать из выпадающего списка? Всего 1 дополнительный клик крыской, но взамен дополнительная ширина поля.

 
Alexey Viktorov:

Так эти 10 бесед и будут в начале выпадающего списка. В чём разница выбрать из колонки или выбрать из выпадающего списка? Всего 1 дополнительный клик крыской, но взамен дополнительная ширина поля.


Да, но так я вижу список сразу, из последних собеседников. И вижу какие сообщения последние, они мне отправили.

Колонка справа - Каналы, считаю, что ее надо как то спрятать и показывать как список. Потому, что вероятность ведения канала равняется 1 % из 100. 


  1. Да и редактор с форума - почему бы его в ЛС не поставить? к нему уже все привыкли. 
  2. + Приделайте кнопки перевода на сообщения, как раньше. 


вот так уже более нагляднее и видно, кто что пишет. 


 
Vladislav Andruschenko:


Да, но так я вижу список сразу, из последних собеседников. И вижу какие сообщения последние, они мне отправили.

Колонка справа - Каналы, считаю, что ее надо как то спрятать и показывать как список. Потому, что вероятность ведения канала равняется 1 % из 100. 


  1. Да и редактор с форума - почему бы его в ЛС не поставить? к нему уже все привыкли. 
  2. + Приделайте кнопки перевода на сообщения, как раньше. 


вот так уже более нагляднее и видно, кто что пишет. 


А у вас, что за браузер? У меня в хроме все выглядит вот так: бледно и невзрачно.


 
Vladislav Andruschenko:


Да, но так я вижу список сразу, из последних собеседников. И вижу какие сообщения последние, они мне отправили.

Колонка справа - Каналы, считаю, что ее надо как то спрятать и показывать как список. Потому, что вероятность ведения канала равняется 1 % из 100. 


  1. Да и редактор с форума - почему бы его в ЛС не поставить? к нему уже все привыкли. 
  2. + Приделайте кнопки перевода на сообщения, как раньше. 


вот так уже более нагляднее и видно, кто что пишет. 


Второй вариант, можно сделать скрывающуюся колонку с возможностью её закрепить.

Вот пример

........................

 
Vitalii Ananev:

А у вас, что за браузер? У меня в хроме все выглядит вот так: бледно и невзрачно.


это обычный DevTools

я показал, как мне было бы удобнее читать и писать. 

 
Alexey Viktorov:

Второй вариант, можно сделать скрывающуюся колонку с возможностью её закрепить.


влево вправо, выезжающая колонка?. Да. было бы супер. 

 
Vladislav Andruschenko:

это обычный DevTools

я показал, как мне было бы удобнее читать и писать. 

А, ясно. Я уж было подумал, что это у меня из за браузера.

 
Vladislav Andruschenko:


влево вправо, выезжающая колонка?. Да. было бы супер. 

Я добавил снимки в предыдущее сообщение.

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