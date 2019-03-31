Новая система личных сообщений, как вам? - страница 18
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то, что слева отображается список бесед - этого убирать не надо. Так же видно, кто, что пишет.
Не, не он прав, надо убрать. Зачем мне видеть, то что мне писали сто лет назад.
Не, не он прав, надо убрать. Зачем мне видеть, то что мне писали сто лет назад.
Но там последние сообщения. при чем тут сто лети назад?
Вы же не ведете переписку с 1 человеком. Вам пишут 10 человек, к примеру.
Но там последние сообщения. при чем тут сто лети назад?
Вы же не ведете переписку с 1 человеком. Вам пишут 10 человек, к примеру.
Так эти 10 бесед и будут в начале выпадающего списка. В чём разница выбрать из колонки или выбрать из выпадающего списка? Всего 1 дополнительный клик крыской, но взамен дополнительная ширина поля.
Так эти 10 бесед и будут в начале выпадающего списка. В чём разница выбрать из колонки или выбрать из выпадающего списка? Всего 1 дополнительный клик крыской, но взамен дополнительная ширина поля.
Да, но так я вижу список сразу, из последних собеседников. И вижу какие сообщения последние, они мне отправили.
Колонка справа - Каналы, считаю, что ее надо как то спрятать и показывать как список. Потому, что вероятность ведения канала равняется 1 % из 100.
вот так уже более нагляднее и видно, кто что пишет.
Да, но так я вижу список сразу, из последних собеседников. И вижу какие сообщения последние, они мне отправили.
Колонка справа - Каналы, считаю, что ее надо как то спрятать и показывать как список. Потому, что вероятность ведения канала равняется 1 % из 100.
вот так уже более нагляднее и видно, кто что пишет.
А у вас, что за браузер? У меня в хроме все выглядит вот так: бледно и невзрачно.
Да, но так я вижу список сразу, из последних собеседников. И вижу какие сообщения последние, они мне отправили.
Колонка справа - Каналы, считаю, что ее надо как то спрятать и показывать как список. Потому, что вероятность ведения канала равняется 1 % из 100.
вот так уже более нагляднее и видно, кто что пишет.
Второй вариант, можно сделать скрывающуюся колонку с возможностью её закрепить.
Вот пример
........................
А у вас, что за браузер? У меня в хроме все выглядит вот так: бледно и невзрачно.
это обычный DevTools
я показал, как мне было бы удобнее читать и писать.
Второй вариант, можно сделать скрывающуюся колонку с возможностью её закрепить.
влево вправо, выезжающая колонка?. Да. было бы супер.
это обычный DevTools
я показал, как мне было бы удобнее читать и писать.
А, ясно. Я уж было подумал, что это у меня из за браузера.
влево вправо, выезжающая колонка?. Да. было бы супер.
Я добавил снимки в предыдущее сообщение.