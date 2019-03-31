Новая система личных сообщений, как вам? - страница 6

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Рамочки в сообщениях - ничего так, красиво:


 

о да прикольно

только я заметил что если в сообщении были спецсимволы то открывается новая вкладка браузера зачем-то

в принципе я конечно сам виноват нефиг было спецсиволы пихать но теперь этот контакт вообще не открыть

при этом в терминале этот контакт открывается нормально

[Удален]  
Как по мне прежняя была лучше. Цвет рамок едва различим. На цветном фоне текст воспринимался легче для глаз, теперь всё резкое какое-то. Зачем-то.
 

Хреново что сейчас нет возможности сообщить о спаме в личку.

Вот от этого пользователя получил спам

Hello

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I will be open to license a copy to you for free if you are interested in the EA after testing.

The version in the download works in Strategy Tester and demo account.

Thank you
 
У всех уведомления работают о новых сообщениях, или пока ещё следует продолжать ожидать?
 
Vladimir Karputov:

Рамочки в сообщениях - ничего так, красиво:


Читать стало неудобно. Пусть рамочки будут, но выделение цветом верните, пожалуйста.

 
Vadim Zotov:

Читать стало неудобно. Пусть рамочки будут, но выделение цветом верните, пожалуйста.


согласен. 

цвета рамки это одно. но раньше было удобнее , когда подсвечивалось все сообщение. 

 

И теперь получается коды только через файлы закидывать. Не хватает

Хотя может что-то введут из этого меню.

[Удален]  
Konstantin Nikitin:

И теперь получается коды только через файлы закидывать. Не хватает
Хотя может что-то введут из этого меню.

 

С кнопкой "Code" опять намудрили. Как говорил чебурашка "Строили, строили, и наконец построили"

Но как было не понятно, так и осталось. Неужели так сложно на техническом сайте обозначить нормально кнопку для вставки кода?

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