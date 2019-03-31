Новая система личных сообщений, как вам? - страница 6
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Рамочки в сообщениях - ничего так, красиво:
о да прикольно
только я заметил что если в сообщении были спецсимволы то открывается новая вкладка браузера зачем-то
в принципе я конечно сам виноват нефиг было спецсиволы пихать но теперь этот контакт вообще не открыть
при этом в терминале этот контакт открывается нормально
Хреново что сейчас нет возможности сообщить о спаме в личку.
Вот от этого пользователя получил спам
I just finished coding my Expert Advisor (Trading Robot) and will be pleased if you test it and review.
The link to download the robot is http://fxseed.com/FXSeed.zip
I will be open to license a copy to you for free if you are interested in the EA after testing.
The version in the download works in Strategy Tester and demo account.
Thank you
Рамочки в сообщениях - ничего так, красиво:
Читать стало неудобно. Пусть рамочки будут, но выделение цветом верните, пожалуйста.
Читать стало неудобно. Пусть рамочки будут, но выделение цветом верните, пожалуйста.
согласен.
цвета рамки это одно. но раньше было удобнее , когда подсвечивалось все сообщение.
И теперь получается коды только через файлы закидывать. Не хватает
Хотя может что-то введут из этого меню.
И теперь получается коды только через файлы закидывать. Не хватает
Хотя может что-то введут из этого меню.
С кнопкой "Code" опять намудрили. Как говорил чебурашка "Строили, строили, и наконец построили"
Но как было не понятно, так и осталось. Неужели так сложно на техническом сайте обозначить нормально кнопку для вставки кода?