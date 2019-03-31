Новая система личных сообщений, как вам? - страница 22

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Anatoli Kazharski:

С нуля браузер установлен. Покажите, как это выглядит сейчас у Вас. Какой браузер, ОС?




Xром обновил и тоже все good.

Попробуйте почистить кеш и перезагрузить машину.

 
Vladimir Gribachev:

Xром обновил и тоже все good.

Попробуйте почистить кеш и перезагрузить машину.

Ничего не помогло. Попробую на следующей неделе в сервисдеск написать. 

 
Anatoli Kazharski:

Установил Opera:

//---

Всё тоже самое, что показал на скриншотах выше. В других браузерах тоже не работает:

  • Internet Explorer
  • Opera
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge

Сочувствую. Попробуйте на другом ПК под своим аккаунтом, может это какая-то дискриминация...

У меня Windows 7 64x, если это поможет.

 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите, все стало гораздо лучше.

Мы каждый день обновляем.

Действительно стало лучше. Спасибо.

Ещё панель инструментов прикрутить бы, как для форума, чтоб можно было вставлять ссылки, картинки, коды и т.п. Будет почти хорошо.

 
Oksana Berenko:

Только мне сейчас стало неудобно пользоваться на компе страницей с сообщениями?

Переходишь на вкладку сообщения, все пользователи, с кем общалась, в узкой колонке. А по центру основное место занимает описание про сообщения. Зачем мне каждый раз на это описание смотреть? А справа еще колонка с лупой и подпись "каналы". Что за каналы? Что бы я не вводила и как бы не нажимала на лупу - ничего не происходит.

Ну хорошо, выбрала я с кем пообщаться - что это за ужасная разбивка на право и на лево? На компе с большим экраном смотрится ужасно. Особенно, если сами сообщения короткие.


Это замечание встречается многократно от пользователей широких мониторов.

Предложение: в чате, для текста одного из собеседников, вместо форматирования текста вправо просто сделать отступ на 1-2 позиции табуляции. Диалог будет выглядеть ступенчато, в левой половине монитора любой ширины. И претензии по этому вопросу исчезнут.

 
Что-то все сообщения исчезли. У всех так или только у меня?
 
khorosh:
Что-то все сообщения исчезли. У всех так или только у меня?

У меня тоже самое.

 
Pavel Kolchin:
прошло уже много времени, информации никакой нет, сегодня обнаружил что снова появилась вкладка "Сообщения", как вам? оцениваем
здорово!
 
Раньше вроде был встроен переводчик, как в форуме. Туперь я его не вижу. Так задумано? Было удобней. Хотя не фатально.
 

нельзя отправить сообщение с мобильной версии. пропала кнопка отправки сообщения. 

HELP 

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