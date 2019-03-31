Новая система личных сообщений, как вам? - страница 22
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С нуля браузер установлен. Покажите, как это выглядит сейчас у Вас. Какой браузер, ОС?
Xром обновил и тоже все good.
Попробуйте почистить кеш и перезагрузить машину.
Xром обновил и тоже все good.
Попробуйте почистить кеш и перезагрузить машину.
Ничего не помогло. Попробую на следующей неделе в сервисдеск написать.
Установил Opera:
//---
Всё тоже самое, что показал на скриншотах выше. В других браузерах тоже не работает:
Сочувствую. Попробуйте на другом ПК под своим аккаунтом, может это какая-то дискриминация...
У меня Windows 7 64x, если это поможет.
Посмотрите, все стало гораздо лучше.
Мы каждый день обновляем.
Действительно стало лучше. Спасибо.
Ещё панель инструментов прикрутить бы, как для форума, чтоб можно было вставлять ссылки, картинки, коды и т.п. Будет почти хорошо.
Только мне сейчас стало неудобно пользоваться на компе страницей с сообщениями?
Переходишь на вкладку сообщения, все пользователи, с кем общалась, в узкой колонке. А по центру основное место занимает описание про сообщения. Зачем мне каждый раз на это описание смотреть? А справа еще колонка с лупой и подпись "каналы". Что за каналы? Что бы я не вводила и как бы не нажимала на лупу - ничего не происходит.
Ну хорошо, выбрала я с кем пообщаться - что это за ужасная разбивка на право и на лево? На компе с большим экраном смотрится ужасно. Особенно, если сами сообщения короткие.
Это замечание встречается многократно от пользователей широких мониторов.
Предложение: в чате, для текста одного из собеседников, вместо форматирования текста вправо просто сделать отступ на 1-2 позиции табуляции. Диалог будет выглядеть ступенчато, в левой половине монитора любой ширины. И претензии по этому вопросу исчезнут.
Что-то все сообщения исчезли. У всех так или только у меня?
У меня тоже самое.
прошло уже много времени, информации никакой нет, сегодня обнаружил что снова появилась вкладка "Сообщения", как вам? оцениваем
нельзя отправить сообщение с мобильной версии. пропала кнопка отправки сообщения.
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