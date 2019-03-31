Новая система личных сообщений, как вам? - страница 26

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Sergey Lobov:
в сообщениях пропал переводчик... его добавят или языки идти учить

Все обещания разработчиков сайта на эту тему уже давно забыты, думаю что лучше не напоминать. Эксперимент с улучшением системы личных сообщений привел к ухудшению. Пусть хотя бы уже остается так как есть. Будем много просить - ещё хуже сделают.

У Гугла есть хороший переводчик. Вот ссылка.

 
Пуш-Оповещения на мобилу так и не приходят :(
В настройках они включены.
А остальные оповещения приходят.
 
Alexandr Saprykin:

duolingo.com - прекрасный сайт для изучения иностранных языков))

Переводчика в сообщениях давным-давно нет.

Английский надо знать хотя бы на уровне переписки. А то потеряешься за кордоном и будешь бомжевать там, изображая глухонемого ))

 
Sergey Lobov:
спасибо на добром совете.... но хотелось бы как раньше - нажал на кнопку и все прочитал)))))))))

я что-то такого в сообщениях и не помню, только на форуме есть

 
Alexey Volchanskiy:

я что-то такого в сообщениях и не помню, только на форуме есть

Точно был.

 
Alexey Volchanskiy:

я что-то такого в сообщениях и не помню, только на форуме есть

Вы редко общаетесь. Если английский ещё ладно. А вот когда пишут по китайский, испанский, немецкий, турецкий, это уже проблема. Раньше была кнопочка. Сейчас приходится тратить время на переводчик. И ладно бы, если это на компьютере, а вот на телефоне это очень неудобно. 
 
Vladislav Andruschenko:
Вы редко общаетесь. Если английский ещё ладно. А вот когда пишут по китайский, испанский, немецкий, турецкий, это уже проблема. Раньше была кнопочка. Сейчас приходится тратить время на переводчик. И ладно бы, если это на компьютере, а вот на телефоне это очень неудобно. 
Сейчас я выучу английский.. А потом примусь 
за китайский немецкий французский ну и и.д. Всё сделано для самосовершенствование... 
[Удален]  

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Sergey Lobov:
Сейчас я выучу английский.. А потом примусь 
за китайский немецкий французский ну и и.д. Всё сделано для самосовершенствование... 

Еж птица гордая, не пнешь - не полетит ))) Вот разработчики MQ нас и пинают. Ладно, по английски я писать-читать могу, а вот китайский...

 
Artsem:

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+++ реально маленькое, когда большое сообщение, забываешь, что уже написал

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