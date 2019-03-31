Новая система личных сообщений, как вам? - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в сообщениях пропал переводчик... его добавят или языки идти учить
Все обещания разработчиков сайта на эту тему уже давно забыты, думаю что лучше не напоминать. Эксперимент с улучшением системы личных сообщений привел к ухудшению. Пусть хотя бы уже остается так как есть. Будем много просить - ещё хуже сделают.
У Гугла есть хороший переводчик. Вот ссылка.
duolingo.com - прекрасный сайт для изучения иностранных языков))
Переводчика в сообщениях давным-давно нет.
Английский надо знать хотя бы на уровне переписки. А то потеряешься за кордоном и будешь бомжевать там, изображая глухонемого ))
спасибо на добром совете.... но хотелось бы как раньше - нажал на кнопку и все прочитал)))))))))
я что-то такого в сообщениях и не помню, только на форуме есть
я что-то такого в сообщениях и не помню, только на форуме есть
Точно был.
я что-то такого в сообщениях и не помню, только на форуме есть
Вы редко общаетесь. Если английский ещё ладно. А вот когда пишут по китайский, испанский, немецкий, турецкий, это уже проблема. Раньше была кнопочка. Сейчас приходится тратить время на переводчик. И ладно бы, если это на компьютере, а вот на телефоне это очень неудобно.
увеличьте окошко это
Сейчас я выучу английский.. А потом примусь
Еж птица гордая, не пнешь - не полетит ))) Вот разработчики MQ нас и пинают. Ладно, по английски я писать-читать могу, а вот китайский...
увеличьте окошко это
+++ реально маленькое, когда большое сообщение, забываешь, что уже написал