Новая система личных сообщений, как вам? - страница 19

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К сожалению пропала история сообщений.

 
Alexey Viktorov:

Я добавил снимки в предыдущее сообщение.

Вариант. При свернутом положении показывать только аватарки с ником! 


вот даже так по приятнее, - ну дизайнер с меня не очень. но общую концепцию я показал. 


 

если длинная ссылка, выглядит вот так.

коряво и никакого тултипа или чего-то вроде.

Chrome Версия 66.0.3359.117 (Официальная сборка), (64 бит)

 
Комбинатор:

если длинная ссылка, выглядит вот так.

коряво и никакого тултипа или чего-то вроде.

Chrome Версия 66.0.3359.117 (Официальная сборка), (64 бит)


также и при получении сообщения от Системы(маркет, фриланс)

 
Комбинатор:

если длинная ссылка, выглядит вот так.

коряво и никакого тултипа или чего-то вроде.

Chrome Версия 66.0.3359.117 (Официальная сборка), (64 бит)

слева внизу можно растянуть окно.. хотя да, это неочевидно

[Удален]  
верните старую
 
Artsem:
верните старую
Верните пожалуйста.
 
Vadim Zotov:
Верните пожалуйста.

Нужно просто ждать. Мне тоже почти нравилась старая, но там тоже был огромный изъян, который надеюсь исправят в новой версии чата(переход к первому сообщению).

 
Vitaly Muzichenko:

Нужно просто ждать. Мне тоже почти нравилась старая, но там тоже был огромный изъян, который надеюсь исправят в новой версии чата(переход к первому сообщению).

Просто надоело ждать. Который месяц... С падением продаж...

 
Vadim Zotov:

Просто надоело ждать. Который месяц... С падением продаж...

Продажи упали, потому что в обсуждении продукта не могут задавать вопросы, до того как купили. А покупать кота в мешке - желающий мало, сначала спрашивают, а потом покупают.

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