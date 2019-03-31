Новая система личных сообщений, как вам? - страница 19
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К сожалению пропала история сообщений.
Я добавил снимки в предыдущее сообщение.
Вариант. При свернутом положении показывать только аватарки с ником!
вот даже так по приятнее, - ну дизайнер с меня не очень. но общую концепцию я показал.
если длинная ссылка, выглядит вот так.
коряво и никакого тултипа или чего-то вроде.
Chrome Версия 66.0.3359.117 (Официальная сборка), (64 бит)
если длинная ссылка, выглядит вот так.
коряво и никакого тултипа или чего-то вроде.
Chrome Версия 66.0.3359.117 (Официальная сборка), (64 бит)
также и при получении сообщения от Системы(маркет, фриланс)
если длинная ссылка, выглядит вот так.
коряво и никакого тултипа или чего-то вроде.
Chrome Версия 66.0.3359.117 (Официальная сборка), (64 бит)
слева внизу можно растянуть окно.. хотя да, это неочевидно
верните старую
Верните пожалуйста.
Нужно просто ждать. Мне тоже почти нравилась старая, но там тоже был огромный изъян, который надеюсь исправят в новой версии чата(переход к первому сообщению).
Нужно просто ждать. Мне тоже почти нравилась старая, но там тоже был огромный изъян, который надеюсь исправят в новой версии чата(переход к первому сообщению).
Просто надоело ждать. Который месяц... С падением продаж...
Просто надоело ждать. Который месяц... С падением продаж...
Продажи упали, потому что в обсуждении продукта не могут задавать вопросы, до того как купили. А покупать кота в мешке - желающий мало, сначала спрашивают, а потом покупают.