Новая система личных сообщений, как вам? - страница 27
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Вы редко общаетесь. Если английский ещё ладно. А вот когда пишут по китайский, испанский, немецкий, турецкий, это уже проблема. Раньше была кнопочка. Сейчас приходится тратить время на переводчик. И ладно бы, если это на компьютере, а вот на телефоне это очень неудобно.
Мне все иностранцы пишут по английски и часто в скайп, т.к. он у меня в профиле есть. Видно, им тоже местная система ЛС не нравится.
У меня по прежнему показываются 3 непрочитанных, где они засели - ума не приложу.
Мне все иностранцы пишут по английски и часто в скайп, т.к. он у меня в профиле есть. Видно, им тоже местная система ЛС не нравится.
У меня по прежнему показываются 3 непрочитанных, где они засели - ума не приложу.
А мне все пишут в лс. Пишут много на своих языках. Скайп давно не пользовался.
Вы в курсе, что ЛС перлюстрируется? У меня была деловая переписка в ЛС, забанили меня и абонента, правда странно, только на 1 день. А вчера обнаружил, что закрыли доступ во фриланс, правда благодаря Рашиду и СД снова открыли.
Так что аккуратнее, в МК есть любители порыться в чужом белье и сделать бяку.
Вы в курсе, что ЛС перлюстрируется? У меня была деловая переписка в ЛС, забанили меня и абонента, правда странно, только на 1 день. А вчера обнаружил, что закрыли доступ во фриланс, правда благодаря Рашиду и СД снова открыли.
Так что аккуратнее, в МК есть любители порыться в чужом белье.
да я не общаюсь тайнами в ЛС , переживать нет смысла.
У меня тоже иногда по ошибке блокируется фриланс, недавно был бан фин средств, по ошибке. Я сначала общался с клиентом в ЛС, а потом направил его в фриланс. Написал в СД, решили за пару часов(после прочтения)
Ко всему привыкаешь конечно. Конечно хочется, чтобы новую систему довели до ума и прислушались к пользователям, вернув редактор из форума.
да я не общаюсь тайнами в ЛС , переживать нет смысла.
У меня тоже иногда по ошибке блокируется фриланс, недавно был бан фин средств, по ошибке. Я сначала общался с клиентом в ЛС, а потом направил его в фриланс. Написал в СД, решили за пару часов(после прочтения)
Ко всему привыкаешь конечно. Конечно хочется, чтобы новую систему довели до ума и прислушались к пользователям, вернув редактор из форума.
А-а, и вас тоже.. Конечно, встроенный переводчик - это хорошо. Но, судя по политике последних месяцев, к пожеланиям юзеров в плане разработки не прислушиваются.
Это как с тем же скайпом. Пару месяцев назад после очередного обновления Win 10 внаглую потерла мой традиционный скайп и установила версию от MS. С бравурными реляциями о том, какой он крутой и лучше старого в 100500.
Стал пробовать - а там нельзя даже имя абонента изменить! И у меня 10 человек в контактах с именами Саша, Володя и т.д. И кто есть кто - не разберешь. И еще кучу функций почикали. Наверное, чтобы американские домохозяйки не впадали в недоуменную задумчивость.
Ведь приучили народ к богомерзскому Проводнику, теперь вот скайп кастрировали. Фуле, поколению дебилов и так сойдет.
Стоило трудов найти и подключить старый скайп, а новый так и остался - не удалить, теперь часть ОС.
Пуш-Оповещения на мобилу так и не приходят :(
У меня приходят и проблем с ними не было.
Сейчас я выучу английский.. А потом примусь
А почему бы и нет?
У меня племянница семь языков знает или восемь даже.
Со школы я учил немецкий, плохо давались знания по немецкому в школе. Поставил себе цель и сам дома учил немецкий. Через несколько лет с учительницей общался свободно на немецком.
В дальнейшем пришлось сына подпинывать чтоб английский учил хорошо, заодно и сам с ним занялся. В результате и сын на олимпиадах по английскому первые места занимал и я заодно с ним подтянул свои знания.
+++ реально маленькое, когда большое сообщение, забываешь, что уже написал
увеличьте окошко это
Уточнять надо в какую сторону увеличить окошко. А то ещё влево-право растянут)
Уточнять надо в какую сторону увеличить окошко. А то ещё влево-право растянут)
Влево и сам можешь растянуть за левый нижний угол. А вот по высоте 3 строки максимум для ввода.
лс:
1. вставить картинку из буфера обмена не могу
2. окошко, где пишу лс - маленькое
сбщ на форуме
1. зачем спотыкаться об эту картинку каждый раз?