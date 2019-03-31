Новая система личных сообщений, как вам? - страница 20

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Vitaly Muzichenko:

Продажи упали, потому что в обсуждении продукта не могут задавать вопросы, до того как купили. А покупать кота в мешке - желающий мало, сначала спрашивают, а потом покупают.

И давно это так?

 
Aleksey Vyazmikin:

И давно это так?

Да, с тех пор, как серьёзно упали продажи.

 
Vitaly Muzichenko:

Да, с тех пор, как серьёзно упали продажи.

Это же не разумно, как они додумались...

"Отзывы" - ладно, но "Обсуждение" должно же работать, эх ну и экстриммалы.

 
Aleksey Vyazmikin:

Это же не разумно, как они додумались...

"Отзывы" - ладно, но "Обсуждение" должно же работать, эх ну и экстриммалы.

Конечно, на то оно и обсуждение, чтобы обсуждать, нужен человеку этот продукт, или не нужен!

 

Как в терминалах обнулить сообщения? Может кто подскажет? Прочтение не помогает.

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Uladzimir Izerski:

Как в терминалах обнулить сообщения? Может кто подскажет? Прочтение не помогает.


https://www.mql5.com/ru/forum/203708
Как избавиться от глюка в сообщениях в MetaTrader4?
Как избавиться от глюка в сообщениях в MetaTrader4?
  • 2017.06.08
  • www.mql5.com
В MetaTrader4 уже второй день висит, что у меня не прочитано одно сообщение! Да прочитала я его! Несколько раз прочитала...
 
Sergey Basov:
https://www.mql5.com/ru/forum/203708

Помогло. Спасибо за подсказку.

 

Только мне сейчас стало неудобно пользоваться на компе страницей с сообщениями?

Переходишь на вкладку сообщения, все пользователи, с кем общалась, в узкой колонке. А по центру основное место занимает описание про сообщения. Зачем мне каждый раз на это описание смотреть? А справа еще колонка с лупой и подпись "каналы". Что за каналы? Что бы я не вводила и как бы не нажимала на лупу - ничего не происходит.

Ну хорошо, выбрала я с кем пообщаться - что это за ужасная разбивка на право и на лево? На компе с большим экраном смотрится ужасно. Особенно, если сами сообщения короткие.

сообщения

 
Oksana Berenko:

Только мне сейчас стало неудобно пользоваться на компе страницей с сообщениями?

Переходишь на вкладку сообщения, все пользователи, с кем общалась, в узкой колонке. А по центру основное место занимает описание про сообщения. Зачем мне каждый раз на это описание смотреть? А справа еще колонка с лупой и подпись "каналы". Что за каналы? Что бы я не вводила и как бы не нажимала на лупу - ничего не происходит.

Ну хорошо, выбрала я с кем пообщаться - что это за ужасная разбивка на право и на лево? На компе с большим экраном смотрится ужасно. Особенно, если сами сообщения короткие.


ну если тема набрала уже 20 страниц, то наверное нет :-)

Ждите, сказали, что поломали по живому, извинились, ждем обновления. 

[Удален]  
каждый человек в душе консерватор и хочет стабильности. Привычное конечно лучше нового, особенно ущербного
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