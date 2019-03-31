Новая система личных сообщений, как вам? - страница 20
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Продажи упали, потому что в обсуждении продукта не могут задавать вопросы, до того как купили. А покупать кота в мешке - желающий мало, сначала спрашивают, а потом покупают.
И давно это так?
И давно это так?
Да, с тех пор, как серьёзно упали продажи.
Да, с тех пор, как серьёзно упали продажи.
Это же не разумно, как они додумались...
"Отзывы" - ладно, но "Обсуждение" должно же работать, эх ну и экстриммалы.
Это же не разумно, как они додумались...
"Отзывы" - ладно, но "Обсуждение" должно же работать, эх ну и экстриммалы.
Конечно, на то оно и обсуждение, чтобы обсуждать, нужен человеку этот продукт, или не нужен!
Как в терминалах обнулить сообщения? Может кто подскажет? Прочтение не помогает.
Как в терминалах обнулить сообщения? Может кто подскажет? Прочтение не помогает.
https://www.mql5.com/ru/forum/203708
Помогло. Спасибо за подсказку.
Только мне сейчас стало неудобно пользоваться на компе страницей с сообщениями?
Переходишь на вкладку сообщения, все пользователи, с кем общалась, в узкой колонке. А по центру основное место занимает описание про сообщения. Зачем мне каждый раз на это описание смотреть? А справа еще колонка с лупой и подпись "каналы". Что за каналы? Что бы я не вводила и как бы не нажимала на лупу - ничего не происходит.
Ну хорошо, выбрала я с кем пообщаться - что это за ужасная разбивка на право и на лево? На компе с большим экраном смотрится ужасно. Особенно, если сами сообщения короткие.
Только мне сейчас стало неудобно пользоваться на компе страницей с сообщениями?
Переходишь на вкладку сообщения, все пользователи, с кем общалась, в узкой колонке. А по центру основное место занимает описание про сообщения. Зачем мне каждый раз на это описание смотреть? А справа еще колонка с лупой и подпись "каналы". Что за каналы? Что бы я не вводила и как бы не нажимала на лупу - ничего не происходит.
Ну хорошо, выбрала я с кем пообщаться - что это за ужасная разбивка на право и на лево? На компе с большим экраном смотрится ужасно. Особенно, если сами сообщения короткие.
ну если тема набрала уже 20 страниц, то наверное нет :-)
Ждите, сказали, что поломали по живому, извинились, ждем обновления.