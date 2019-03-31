Новая система личных сообщений, как вам? - страница 14
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что за дичь, у меня собщения местами меняются, чё вы там курите - смотреть на время прихода сообщения
Здравставуйте!
Приносим извинения за неудобства. Ошибка с порядком отображения сообщений исправлена.
Здравствуйте
а почему было столько "работы" и нет кнопки "удалить чаты"
или это для облегчения слежки за пользователями?
Заходишь в профиль к пользователю, жмёшь "Написать сообщение" и ... открывается миничат. Просто общий миничат.
Раньше после клика по "Написать сообщение" открывался миничат с этим пользователем. Теперь открывается общий миничат, в котором вообще не ясно где же этот выбранный пользователь.
Заходишь в профиль к пользователю, жмёшь "Написать сообщение" и ... открывается миничат. Просто общий миничат.
Раньше после клика по "Написать сообщение" открывался миничат с этим пользователем. Теперь открывается общий миничат, в котором вообще не ясно где же этот выбранный пользователь.
Владимир, только что зашел в Ваш профиль, нажал кнопку "написать сообщение" и открылся миничат именно с Вами, а не общий.
Владимир, только что зашел в Ваш профиль, нажал кнопку "написать сообщение" и открылся миничат именно с Вами, а не общий.
Хм. Да, точно. Может успели поправить?
Теперь такой фокус: стоит кому-то (не из друзей) ПОПЫТАТЬСЯ написать личное сообщение - на форуме кликнуть на нике, попасть в профиль и далее на кнопку "Написать сообщение". При этом не вводить в миничате НИ ОДНОГО символа - и всё: при каждом обновлении страницы форума выскакивает вверху облачко с якобы непрочитанным сообщением. Я уже два раза попытался так кликнуть в двух разных профилях на "Написать сообщение" и теперь у меня так:
Теперь такой фокус: стоит кому-то (не из друзей) ПОПЫТАТЬСЯ написать личное сообщение - на форуме кликнуть на нике, попасть в профиль и далее на кнопку "Написать сообщение". При этом не вводить в миничате НИ ОДНОГО символа - и всё: при каждом обновлении страницы форума выскакивает вверху облачко с якобы непрочитанным сообщением. Я уже два раза попытался так кликнуть в двух разных профилях на "Написать сообщение" и теперь у меня так:
Так вчера ещё было, даже без захода в профиль.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая система личных сообщений, как вам?
Alexandr Saprykin, 2018.04.10 02:43На форуме в одном из постов случайно нажал кнопку написать ЛС автору поста, с тех пор висит значок о непрочитанном сообщении от этого пользователя, хотя с этим пользователем мы не переписывались совсем.
Теперь такой фокус: стоит кому-то (не из друзей) ПОПЫТАТЬСЯ написать личное сообщение - на форуме кликнуть на нике, попасть в профиль и далее на кнопку "Написать сообщение". При этом не вводить в миничате НИ ОДНОГО символа - и всё: при каждом обновлении страницы форума выскакивает вверху облачко с якобы непрочитанным сообщением. Я уже два раза попытался так кликнуть в двух разных профилях на "Написать сообщение" и теперь у меня так:
О! Пропали сообщения-призраки в облачке!
Да цветом же отличаются. Еле уловимо, но всё же - непрочитанные чуть темнее.
Я не могу это отличить. Зрение в порядке, монитор стандартный. Точно так же, раньше цитируемый текст в посте я выделял жирным, теперь это почти не видно, приходится закрашивать.
Все это напоминает ситуацию со скайпом. Был отличный мессенгер, потом его купила MS и превратила в дерьмо.
Я не могу это отличить. Зрение в порядке, монитор стандартный. Точно так же, раньше цитируемый текст в посте я выделял жирным, теперь это почти не видно, приходится закрашивать.
Все это напоминает ситуацию со скайпом. Был отличный мессенгер, потом его купила MS и превратила в дерьмо.
Но всё-же он лучше, чем текущий чат на техническом форуме.