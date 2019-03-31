Новая система личных сообщений, как вам? - страница 14

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Aleksey Semenov:

что за дичь, у меня собщения местами меняются, чё вы там курите - смотреть на время прихода сообщения

Здравставуйте!

Приносим извинения за неудобства. Ошибка с порядком отображения сообщений исправлена.

 

Здравствуйте

а почему было столько "работы" и нет кнопки "удалить чаты"

или это для облегчения слежки за пользователями?

 

Заходишь в профиль к пользователю, жмёшь "Написать сообщение" и ... открывается миничат. Просто общий миничат. 

Раньше после клика по "Написать сообщение" открывался миничат с этим пользователем. Теперь открывается общий миничат, в котором вообще не ясно где же этот выбранный пользователь.

 
Vladimir Karputov:

Заходишь в профиль к пользователю, жмёшь "Написать сообщение" и ... открывается миничат. Просто общий миничат. 

Раньше после клика по "Написать сообщение" открывался миничат с этим пользователем. Теперь открывается общий миничат, в котором вообще не ясно где же этот выбранный пользователь.

Владимир, только что зашел в Ваш профиль, нажал кнопку "написать сообщение" и открылся миничат именно с Вами, а не общий.

 
Alexandr Saprykin:

Владимир, только что зашел в Ваш профиль, нажал кнопку "написать сообщение" и открылся миничат именно с Вами, а не общий.

Хм. Да, точно. Может успели поправить?

 

Теперь такой фокус: стоит кому-то (не из друзей) ПОПЫТАТЬСЯ написать личное сообщение - на форуме кликнуть на нике, попасть в профиль и далее на кнопку "Написать сообщение". При этом не вводить в миничате НИ ОДНОГО символа - и всё: при каждом обновлении страницы форума выскакивает вверху облачко с  якобы непрочитанным сообщением. Я уже два раза попытался так кликнуть в двух разных профилях на "Написать сообщение" и теперь у меня так: 

 
Vladimir Karputov:

Теперь такой фокус: стоит кому-то (не из друзей) ПОПЫТАТЬСЯ написать личное сообщение - на форуме кликнуть на нике, попасть в профиль и далее на кнопку "Написать сообщение". При этом не вводить в миничате НИ ОДНОГО символа - и всё: при каждом обновлении страницы форума выскакивает вверху облачко с  якобы непрочитанным сообщением. Я уже два раза попытался так кликнуть в двух разных профилях на "Написать сообщение" и теперь у меня так: 

Так вчера ещё было, даже без захода в профиль.

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Новая система личных сообщений, как вам?

Alexandr Saprykin, 2018.04.10 02:43

На форуме в одном из постов случайно нажал кнопку написать ЛС автору поста, с тех пор висит значок о непрочитанном сообщении от этого пользователя, хотя с этим пользователем мы не переписывались совсем.
ЗЫ. В течение дня прошло. уведомление о непрочитанном сообщении исчезло.
 
Vladimir Karputov:

Теперь такой фокус: стоит кому-то (не из друзей) ПОПЫТАТЬСЯ написать личное сообщение - на форуме кликнуть на нике, попасть в профиль и далее на кнопку "Написать сообщение". При этом не вводить в миничате НИ ОДНОГО символа - и всё: при каждом обновлении страницы форума выскакивает вверху облачко с  якобы непрочитанным сообщением. Я уже два раза попытался так кликнуть в двух разных профилях на "Написать сообщение" и теперь у меня так: 

О! Пропали сообщения-призраки в облачке!

 
Artyom Trishkin:

Да цветом же отличаются. Еле уловимо, но всё же - непрочитанные чуть темнее.

Я не могу это отличить. Зрение в порядке, монитор стандартный. Точно так же, раньше цитируемый текст в посте я выделял жирным, теперь это почти не видно, приходится закрашивать.

Все это напоминает ситуацию со скайпом. Был отличный мессенгер, потом его купила MS и превратила в дерьмо. 

 
Alexey Volchanskiy:

Я не могу это отличить. Зрение в порядке, монитор стандартный. Точно так же, раньше цитируемый текст в посте я выделял жирным, теперь это почти не видно, приходится закрашивать.

Все это напоминает ситуацию со скайпом. Был отличный мессенгер, потом его купила MS и превратила в дерьмо

Но всё-же он лучше, чем текущий чат на техническом форуме.

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