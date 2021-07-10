Вы используете НОВЫЙ профилировщик кода MT5 (MetaEditor)?

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Не смог разобраться, к сожалению.
 
тоже, не смог
 

Для людей, использующих это. Было бы неплохо поделиться своим опытом.

Я пытаюсь его использовать, но до сих пор считаю его почти бесполезным.

 
Считаю его весьма полезным.
Только очень минималистичным и скудным в плане информативности и наглядности.
Не понимаю, какие могут быть проблемы с его освоением. Нажал на профилирование, поработал, потом нажал стоп и анализируй статистику на здоровье. 
 
Nikolai Semko:

Только очень минималистичным и скудным в плане информативности и наглядности.

Продемонстрирую, что я имел ввиду ))
Вот например профилировщик, встроенный в браузера Chrome:



 
Nikolai Semko :

Продемонстрирую, что я имел ввиду ))
Вот например профилировщик, встроенный в браузера Chrome:



Шутки в сторону ? как это связано с темой?

Может ты шутишь и я это пропустила.

 
Nikolai Semko :
Считаю его весьма полезным.
Только очень минималистичным и скудным в плане информативности и наглядности.
Не понимаю, какие могут быть проблемы с его освоением. Нажал на профилирование, поработал, потом нажал стоп и анализируй статистику на здоровье. 
Может я не понимаю, как им пользоваться, просветите меня, ответив на вопросы здесь https://www.mql5.com/ru/forum/373025
О профилировщике кода MT5
О профилировщике кода MT5
  • 2021.07.09
  • www.mql5.com
Я начал использовать новый профайлер. В этом разделе мы могли бы централизовать информацию о том, как его правильно использовать...
 
Alain Verleyen:

Для людей, использующих это. Было бы неплохо поделиться своим опытом.

Я пытаюсь его использовать, но до сих пор считаю его почти бесполезным.

Его могут понять только те, кому он нужен. А таких мало, если вообще есть.

Терминал + MetaEditor постепенно превращается в черный ящик, в вещь в себе, в сборник малопонятностей.

 
Alain Verleyen:

Шутки в сторону ? как это связано с темой?

Может ты шутишь и я это пропустила.

Почему шутки? Вроде по теме писал.

Alain Verleyen:
Может я не понимаю, как им пользоваться, просветите меня, ответив на вопросы здесь https://www.mql5.com/ru/forum/373025

https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page5#comment_18680050
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/profiling/cpu-usage?view=vs-2019

 
Nikolai Semko :

Почему шутки? Вроде по теме писал.

https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page5#comment_18680050
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/profiling/cpu-usage?view=vs-2019

Я не могу сделать ничего полезного с вашим ответом, извините. Мой опыт до сих пор таков: с некоторым сложным кодом действительно трудно получить какие-либо полезные результаты. Я привел несколько примеров проблем в другой теме.

В любом случае спасибо за ваш ответ.

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