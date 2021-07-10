Вы используете НОВЫЙ профилировщик кода MT5 (MetaEditor)?
Для людей, использующих это. Было бы неплохо поделиться своим опытом.
Я пытаюсь его использовать, но до сих пор считаю его почти бесполезным.
Только очень минималистичным и скудным в плане информативности и наглядности.
Не понимаю, какие могут быть проблемы с его освоением. Нажал на профилирование, поработал, потом нажал стоп и анализируй статистику на здоровье.
Продемонстрирую, что я имел ввиду ))
Вот например профилировщик, встроенный в браузера Chrome:
Шутки в сторону ? как это связано с темой?
Может ты шутишь и я это пропустила.
Считаю его весьма полезным.
Только очень минималистичным и скудным в плане информативности и наглядности.
Не понимаю, какие могут быть проблемы с его освоением. Нажал на профилирование, поработал, потом нажал стоп и анализируй статистику на здоровье.
- 2021.07.09
- www.mql5.com
Для людей, использующих это. Было бы неплохо поделиться своим опытом.
Я пытаюсь его использовать, но до сих пор считаю его почти бесполезным.
Его могут понять только те, кому он нужен. А таких мало, если вообще есть.
Терминал + MetaEditor постепенно превращается в черный ящик, в вещь в себе, в сборник малопонятностей.
Шутки в сторону ? как это связано с темой?
Может ты шутишь и я это пропустила.
Почему шутки? Вроде по теме писал.
Может я не понимаю, как им пользоваться, просветите меня, ответив на вопросы здесь https://www.mql5.com/ru/forum/373025
https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page5#comment_18680050
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/profiling/cpu-usage?view=vs-2019
Почему шутки? Вроде по теме писал.
https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page5#comment_18680050
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/profiling/cpu-usage?view=vs-2019
Я не могу сделать ничего полезного с вашим ответом, извините. Мой опыт до сих пор таков: с некоторым сложным кодом действительно трудно получить какие-либо полезные результаты. Я привел несколько примеров проблем в другой теме.
В любом случае спасибо за ваш ответ.
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