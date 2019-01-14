Влияние на курс USD/CAD? - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Так куда торгуем, вниз?

До 1.4 вниз. Если усредняторам не отдать часть в селл, есть вероятность того что они заборют кукла. Зашел на myfxbook, так там уже 97% в селл стоят, первый раз такое вижу. )))

 
Unicornis:

До 1.4 вниз. Если усредняторам не отдать часть в селл, есть вероятность того что они заборют кукла. Зашел на myfxbook, так там уже 97% в селл стоят, первый раз такое вижу. )))

Сегодня 26 дек 2018 вряд ли будут какие-либо серьёзные движения, в том числе и по CAD. Потому что многие банки — выходные из-за католического Рождества:


 
Vitaly Muzichenko:

Так куда торгуем, вниз?

Я смотрю вниз по cad , думаю , должен быть "выход" нефтедолларов на рынке. 

 

Если по Cad - есть цели выше тогда можно ожидать "закрепление " цены выше коррекционного канала ( желательно с ретестом)  , если "идёт" токсичный поток котировок , тогда это ложное движение . 

 

См. как цена будет вести себя к проторговке. 

 

Предположительно КДТ w-5 , по 5-ой волне возможно движение ещё не полностью сформировано  (вариации длительности и удлинении) , т.е. Hi контролируется ближайшими экстремумами (3663) , а Lo фрактальными образованиями. 

 
Unicornis:

Зашел на myfxbook, так там уже 97% в селл стоят, первый раз такое вижу. )))

А какой процент сливающих на рынке FX?

Я и сам в их числе, насливал по CAD в этом месяце. Целых 6 убыточных сделок :)))
 

Может для кого нибудь будет сюрприз

 
 

Предположительно w-5 (КДТ)  of W-3  , если предположение верное можно ожидать коррекцию. 

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