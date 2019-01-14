Влияние на курс USD/CAD? - страница 3
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Так куда торгуем, вниз?
До 1.4 вниз. Если усредняторам не отдать часть в селл, есть вероятность того что они заборют кукла. Зашел на myfxbook, так там уже 97% в селл стоят, первый раз такое вижу. )))
До 1.4 вниз. Если усредняторам не отдать часть в селл, есть вероятность того что они заборют кукла. Зашел на myfxbook, так там уже 97% в селл стоят, первый раз такое вижу. )))
Сегодня 26 дек 2018 вряд ли будут какие-либо серьёзные движения, в том числе и по CAD. Потому что многие банки — выходные из-за католического Рождества:
Так куда торгуем, вниз?
Я смотрю вниз по cad , думаю , должен быть "выход" нефтедолларов на рынке.
Если по Cad - есть цели выше тогда можно ожидать "закрепление " цены выше коррекционного канала ( желательно с ретестом) , если "идёт" токсичный поток котировок , тогда это ложное движение .
См. как цена будет вести себя к проторговке.
Предположительно КДТ w-5 , по 5-ой волне возможно движение ещё не полностью сформировано (вариации длительности и удлинении) , т.е. Hi контролируется ближайшими экстремумами (3663) , а Lo фрактальными образованиями.
Зашел на myfxbook, так там уже 97% в селл стоят, первый раз такое вижу. )))
А какой процент сливающих на рынке FX?Я и сам в их числе, насливал по CAD в этом месяце. Целых 6 убыточных сделок :)))
Может для кого нибудь будет сюрприз
Предположительно w-5 (КДТ) of W-3 , если предположение верное можно ожидать коррекцию.