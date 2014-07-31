Ставь лайки и следи за новостями
cm-Trade Info - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает линии ордеров (как тех, что открыты в настоящий момент, так и те, что были уже закрыты).
Также с помощью кнопок можно посмотреть историю торговли по текущей паре за день, неделю и месяц. При нажатой кнопке отображаются линии, соединяющие точки открытия и закрытия уже закрытых позиций, так можно проанализировать историю торгов.
Дополнительная кнопка NL показывает текущие уровни безубытка по отдельным направлениям и суммарный безубыток.
Кнопка маркетинфо выводит в окно информацию об основных параметрах валютной пары, спред, уровень стопов, допустимые лоты и пр...
