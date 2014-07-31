CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

cm-Trade Info - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
9434
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает линии ордеров (как тех, что открыты в настоящий момент, так и те, что были уже закрыты).

Также с помощью кнопок можно посмотреть историю торговли по текущей паре за день, неделю и месяц. При нажатой кнопке отображаются линии, соединяющие точки открытия и закрытия уже закрытых позиций, так можно проанализировать историю торгов.

Дополнительная кнопка NL показывает текущие уровни безубытка по отдельным направлениям и суммарный безубыток.

Кнопка маркетинфо выводит в окно информацию об основных параметрах валютной пары, спред, уровень стопов, допустимые лоты и пр...

cm-Trade Info

cm-Trade Info

cm-Trade Info

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.

Скрипты выставляют Stop и Limit ордера Скрипты выставляют Stop и Limit ордера

Скрипты выставляют Stop и Limit ордера с расчетом StopLoss и TakeProfit и объема позиции.

ModStopReverse v_7_alligator ModStopReverse v_7_alligator

Новая версия советника ModStopReverse, использует аллигатор для выставления ордеров, имеется тралл.

Trailling_All_Orders Trailling_All_Orders

Общий трейлинг стоп для серии ордеров, советник рассчитывает цену безубытка, и после ее достижения включает трейлинг стоп всех ордеров.