cm-Trade Info

Индикатор показывает линии ордеров (как тех, что открыты в настоящий момент, так и те, что были уже закрыты).

Также с помощью кнопок можно посмотреть историю торговли по текущей паре за день, неделю и месяц. При нажатой кнопке отображаются линии, соединяющие точки открытия и закрытия уже закрытых позиций, так можно проанализировать историю торгов.

Дополнительная кнопка NL показывает текущие уровни безубытка по отдельным направлениям и суммарный безубыток.

Кнопка маркетинфо выводит в окно информацию об основных параметрах валютной пары, спред, уровень стопов, допустимые лоты и пр...