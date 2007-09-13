Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ind-TD-DeMark-3-1 - индикатор для MetaTrader 4
Пригодится тем, кто использует в торговле TD линии Демарка. Строит TD точки, проводит TD линии, расчитывает текущее значение TD линий, расчитывает цели.
Ind-TD-DeMark-3-1
Параметры:
Commen - показывать коментарии в левом верхнем углу или нет;
TD - показывать TD точки или нет;
TD_Line - показывать TD линии или нет;
Horiz_Line - показывать текущее значение TD линий горизонтальной линией или нет;
TakeProf - показывать цели или нет;
