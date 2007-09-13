Ind-TD-DeMark-3-1

Пригодится тем, кто использует в торговле TD линии Демарка. Строит TD точки, проводит TD линии, расчитывает текущее значение TD линий, расчитывает цели.

Commen - показывать коментарии в левом верхнем углу или нет;

TD - показывать TD точки или нет;

TD_Line - показывать TD линии или нет;

Horiz_Line - показывать текущее значение TD линий горизонтальной линией или нет;

TakeProf - показывать цели или нет;

