CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ind-TD-DeMark-3-1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
18094
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пригодится тем, кто использует в торговле TD линии Демарка. Строит TD точки, проводит TD линии, расчитывает текущее значение TD линий, расчитывает цели.


Ind-TD-DeMark-3-1

Параметры:

Commen - показывать коментарии в левом верхнем углу или нет;
TD - показывать TD точки или нет;
TD_Line - показывать TD линии или нет;
Horiz_Line - показывать текущее значение TD линий горизонтальной линией или нет;
TakeProf - показывать цели или нет;

MA_In_Color MA_In_Color

Индикатор MA In Color.

MACD_Divergence MACD_Divergence

Индикатор MACD Divergence.

Lines_buy и Lines_sell Lines_buy и Lines_sell

Индикаторы, которые занимаются разлиновкой графика.

Linear Regression Line Linear Regression Line

Линейная регрессия - это математический метод определения линейной зависимости между переменными. Данная техника нередко используется аналитиками для выявления тренда на основе данных о времени и о цене.