Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 401
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правила игры понятны: кто больше наловит лосей
Корочччч
Удачи не видать.
ты лучше про пирамидки расскажи :) - слился?
ты лучше про пирамидки расскажи :) - слился?
Как и на сколько сдвигается красная линия (трал, вместе с фиолетовой), мониторится каждые 5 мин?
фиолетовая - линия закрытия сделки по тралу - когда сработала красная и включился трал - эта линия показывает уровень при котором если Дельта станет ниже то сделка закрывается.."
тут наверно опечатки были, все таки красная линия закрытия по тралу, спасибо.
Большая ошибка считать делту потиково - достаточно 1 раз в минуту или 5минут...
нет
красиво однако)
красиво однако)
схлопнулась всё-т-ки
)