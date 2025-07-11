Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 401

Renat Akhtyamov:

Правила игры понятны: кто больше наловит лосей

Корочччч

Удачи не видать.

ты лучше про пирамидки расскажи :) - слился?

 
Aleksander:

ты лучше про пирамидки расскажи :) - слился?

нет
 
Aleksander:
Как и на сколько сдвигается красная линия (трал, вместе с фиолетовой), мониторится каждые 5 мин?
 
novad:
Как и на сколько сдвигается красная линия (трал, вместе с фиолетовой), мониторится каждые 5 мин?
скорее всего 1 раз в минуту - если дельта превысила фиолетовую - то она сдвигается вверх - сдвигая и красную линию - окончание трала..
 
"красная - линия начала трейлинга дельты (примерно 50 пунктов (4х знак везде) - для разных пар может быть немного больше немного меньше - когда значение Дельты превысит красную - то включается трал - если цена дельты повышается - то красная сдвигается вверх - а за ней двигается ниже фиолетовая линия...

фиолетовая - линия закрытия сделки по тралу - когда сработала красная и включился трал - эта линия показывает уровень при котором если Дельта станет ниже то сделка закрывается.."

тут наверно опечатки были, все таки красная линия закрытия по тралу, спасибо.

 
Aleksander:


Большая ошибка считать делту потиково - достаточно 1 раз в минуту или 5минут... 

Почему не потиково? Пока разбираюсь, пробовал вручную, заглядывая в монитор 1-5 мин. Так вот был случай (eurgbp sell gbpusd buy), когда дельта не рванула, а спокойненько так за минуту ушла в минус так, что лось был не 10 а 45 баксов. А по другой ноге уже почти схлоп, так что открываться уже поздно наверное было.. если потиково так лось был бы 10, профит по другой ноге 50. Продумываю советника так что все детали для меня важны. Спасибо.
 
 
Да я! Да этими нахами! Целину подымал!
ПС. Но у лося нохи сильнее. Их к тому же не 2-е, а 4. А рохи-то, а рохи!
 
Renat Akhtyamov:
нет
 
Renat Akhtyamov:

красиво однако)

 
Alexandr Saprykin:

красиво однако)

схлопнулась всё-т-ки

)

