От теории к практике - страница 696
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Александр!
Спасибо, Владимир!
Надеюсь встретиться с Вами в ветке про "память" рынка (может Вы ее и начнете?).
PS. Обещание свое помню и обязательно сдержу.
Это написано 2018.10.30 14:35.
Это 2017.10.31 17:55. Год не високосный, с тех прошло 365 суток без 1-2 часов.
А это первое из прощаний Александра, ровно через месяц, 2017.11.30 11:30. Проявлена надежда завершить работу.
Думаю, что с конца октября 2017 уже наступил годичный юбилей и можно юбиляра поздравить. Тем более, что к его торжественным объявлениям о расставании мы уже привыкли.
Поздравляю Вас, Александр, с тем, что влились в ряды претендентов на руку принцессы "Победа над Форекс" и стали одним из самых активных ее соискателей. Отказаться от этой идеи трудно. Вам удалось своим упорством привлечь и заставить не только говорить, но и что-то делать многих людей, которые об этом и не помышляли; читать книги, статьи и даже диссертации с идеями, которые до этого и в голову не приходили; по новому взглянуть на хорошо известные вещи.
Спасибо, Александр!
+1
PS.Мне очень нравится, какие Вы задачки выкладываете на форуме, я с Вами развиваюсь, как дерево зимой-только палки торчат, летом- расправляется, а осенью плодоносит, вот я сейчас в лете, все поменялось. Каждый ошибается, надо только найти в себе силы признать ошибку.
Возможно и проще, ведь все гениальное просто, только почему Вы еще тут?
не про "гениальное просто" было сказано
а про то, что не надо бы пытаться повторять чужие ошибки
на ошибках легче учиться,
а в нашем случае их нужно держать в уме и не нужно пытаться пробовать их переумничать
как минимум год убили на приращения и никак не поняли, что это тупиковый путь?
===
неоднократно говорил про то - что "ДА" мол, проанализировать историю можно, спору нет. Это будет даже работать на демо.
Но реал...
Реал пойдет против ордера, а не против стратегии.
п.с. в моей картинке не приращения, но как то использовать черт его знает.
Евгений, Ваша картинка говорит о том, что прирощение может быть любым, если на то пошло.
Однако, время этого события не известно.
Поэтому мы смело перемешаем все приращения обратно.
Тупик, т.к. конечная цена получится разной.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
sibirqk, 2018.10.29 12:12
Траектории ста серий по сто тысяч подбрасываний 'честной' монетки. Если выпадает орел, то к предыдущему +1, если решка соответственно -1. Начало в нуле. Просто красивая картинка.
Я изредка буду публиковать результаты по итогам недели/месяца, но, - в других ветках, которые, надеюсь будут организованы.
Да!
Меня интересует тема "памяти" рынка и все, что к ней относится: корреляция, негэнтропия, тяжелые хвосты, тренды и т.п. Мистическая и математическая сторона этой вещи. И ничего более.
Спасибо.
Всем - удачи!
Вы АКФ для СБ посчитали уже?
Ребята, как создать приватную ветку или беседу? тут такое возможно? что-то типа беседы в ВК? Есть способы?
Спс!
Ага.
Спасибо за Булинского Ширяева, читаю.