От теории к практике - страница 689

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Renat Akhtyamov:

я думаю что на все 100

и вот с таким вот профитом (ну или рядом ;):


Кратко и доходчиво)))

 
Uladzimir Izerski:

Кратко и доходчиво)))

не, ну на самом деле

и на форексе тоже:

66.67% - организатору, 33.33% - игроку

а если вычесть 2*спред, комиссии, свопы, тогда уже меньше 1/3-ти

 
Renat Akhtyamov:

не, ну на самом деле

и на форексе тоже:

66.67% - организатору, 33.33% - игроку

а если вычесть 2*спред, комиссии, свопы, тогда уже меньше 1/3-ти

Нормальное распределение, как на заводе. Многие работники тоже обижаются, что мало платят. Что из-за них завод закрывать?

 
Уровень форума мне понятен.  Конец фильма посмотрю. Просто любопытно.
 
Oleg Papkov:
Уровень форума мне понятен.  Конец фильма посмотрю. Просто любопытно.

А Вы думали что это верно? :

"Допустим на инструменте тренд вверх. Если мы совершаем сделку, допустим BUY, то поставшик ликвидности нам продает. Он совершает сделку SELL. "

Ничо он не совершает, он просто гонит котир против баек (если их больше) до тех пор, пока она не исчезнет или не залочится или не вылетит по стопу или не обрушит кровно нажитые или и т.д.,

в конечном итоге гонит, пока баек больше

[Удален]  
Oleg Papkov:
Уровень форума мне понятен.  Конец фильма посмотрю. Просто любопытно.

Неужели всё так плохо?  Чего здесь не хватает?  Чего здесь в избытке?


нормальная рабочая обстановка :

 

 
Олег avtomat:

Неужели всё так плохо?  Чего здесь не хватает?  Чего здесь в избытке?


нормальная рабочая обстановка :

 

На форумах, как общей бане, все равны, но некоторые ровнее. 

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

На форумах, как общей бане, все равны, но некоторые ровнее. 

о... заговорил... что-то в лесу сдохло?

 
Ну как там успехи по изучению Ганна и гамма распределениям?
[Удален]  
Интересно, с идеей то хоть разобрался?  Или полный мрак?
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