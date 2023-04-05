От теории к практике - страница 689
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я думаю что на все 100
и вот с таким вот профитом (ну или рядом ;):
Кратко и доходчиво)))
Кратко и доходчиво)))
не, ну на самом деле
и на форексе тоже:
66.67% - организатору, 33.33% - игроку
а если вычесть 2*спред, комиссии, свопы, тогда уже меньше 1/3-ти
не, ну на самом деле
и на форексе тоже:
66.67% - организатору, 33.33% - игроку
а если вычесть 2*спред, комиссии, свопы, тогда уже меньше 1/3-ти
Нормальное распределение, как на заводе. Многие работники тоже обижаются, что мало платят. Что из-за них завод закрывать?
Уровень форума мне понятен. Конец фильма посмотрю. Просто любопытно.
А Вы думали что это верно? :
"Допустим на инструменте тренд вверх. Если мы совершаем сделку, допустим BUY, то поставшик ликвидности нам продает. Он совершает сделку SELL. "
Ничо он не совершает, он просто гонит котир против баек (если их больше) до тех пор, пока она не исчезнет или не залочится или не вылетит по стопу или не обрушит кровно нажитые или и т.д.,
в конечном итоге гонит, пока баек больше
Уровень форума мне понятен. Конец фильма посмотрю. Просто любопытно.
Неужели всё так плохо? Чего здесь не хватает? Чего здесь в избытке?
нормальная рабочая обстановка :
Неужели всё так плохо? Чего здесь не хватает? Чего здесь в избытке?
нормальная рабочая обстановка :
На форумах, как общей бане, все равны, но некоторые ровнее.
На форумах, как общей бане, все равны, но некоторые ровнее.
о... заговорил... что-то в лесу сдохло?