От теории к практике - страница 692

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У индикатора есть алгоритм
 
Oleg Papkov:

Олег, а чё у тебя на нижнем графике? Обычный RSI или модифицированный?

 
Alexander_K:

Олег, а чё у тебя на нижнем графике? Обычный RSI или модифицированный?

А я даже не задумывался. Уменя другая метода. Он в свободном доступе где-то на сайтах. По названию погуглить и можно найти. Сейчас тоже посмотрю, что это за зверь. Могу скинуть куда-нибудь.

 
Oleg Papkov:

А я даже не задумывался. Уменя другая метода. Он в свободном доступе где-то на сайтах. По названию погуглить и можно найти. Сейчас тоже посмотрю, что это за зверь. Могу скинуть куда-нибудь.

Не, обычный я и сам найду. Просто тут Колдун скидывал ссылку на модифицированный RSI, написанный каким-то индусом, а я эту ссылку, увы, не сохранил...

 
Oleg Papkov:

А я даже не задумывался. У меня другая метода. Он в свободном доступе где-то на сайтах. По названию погуглить и можно найти. Сейчас тоже посмотрю, что это за зверь. Могу скинуть куда-нибудь.

Модифицированный маленько. В основе RSI. 

 

Интересно, готовится ли Басище к вскрытию стэйтов 30 декабря?

У меня, к примеру, за этот месяц порядка +20%. У лапотника и поборника бросаний фальшивой монетки, наверное, чуть больше...

Надо найти КЛЮЧ, ребята!!!

 
Alexander_K:

Мало практики, господа!!!

Сделки должны быть вот такие:

Только что закрыл по NZDUSD. На реале, естественно.

Были б такие всегда - живи не горюй.

Александр, такие сделки надо забывать сразу, как она прошла. А не впадать в эйфорию. Иначе, так и будете... ну, Вы, сами знаете что.
 
Dmitriy Skub:
Александр, такие сделки надо забывать сразу, как она прошла. А не впадать в эйфорию. Иначе, так и будете... ну, Вы, сами знаете что.

Согласен, Дмитрий. Эйфория многих сгубила... Того же Юсуфа, уж точно.

Но, у меня щас спор с каким-то безродным Басом - надо пребывать в уверенности.

 

Распределение количества реальных тиков в скользящем окне = 24 часа:

Это данные по EURUSD за прошедшую неделю.

Честно говоря, я ожидал увидеть распределение Пуассона, которое говорило бы, что найден квазистационарный процесс.

Ан нет - нетути такого... Но, выводы делать преждевременно - подождем еще неделю.

 

Итак:

- если количество тиков в скользящем окне будет удовлетворять распределению Пуассона, то, значит, мы имеем квазистационарный процесс, что требует модель Орнштейна-Уленбека.

При условии, что в окне >=24 часа на всех парах наблюдается, в среднем, отрицательный коэффициент корреляции, то вычислив размер скользящего окна, мы 100% выйдем на процесс с возвратом к средней.

Смотрите, оказывается скользящего окна = 24 часа мало. И мои +18% за месяц еще ни о чем не говорят- просто повезло.

Подозреваю, что вожделенного ключа "тренд/флет" нетути.... Ну, вот, вообще нет - призрак и сказка.

Самый главный ключ - размер временного скользящего окна. Но, об этом - тссссссссс..... Никому - ни слова.

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