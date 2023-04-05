От теории к практике - страница 697
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Спасибо _Vizard, _o0O (думаю это один человек), спасибо Secret, Yrij Azaulenko.Это подарок, правда еще не окончательный.
PS Противника надо знать в лицо))
Из шляпы торчат длинные уши. А что вытащит фокусник? Заяца или кролика?)
Из шляпы торчат длинные уши. А что вытащит фокусник? Заяца или кролика?)
Ничего))
хм... опять что-ли в бега подался?...
а я тебе АКФ СБ приготовил... ну нет так нет...
Спасибо за Булинского Ширяева, читаю.
Весьма серьёзная книга. В сравнении с выводом закона повторного логарифма задача найти АКФ для СБ вам покажется ерундой.
хм... опять что-ли в бега подался?...
а я тебе АКФ СБ приготовил... ну нет так нет...
Вы продолжаете считать, что происходят только события с наибольшей вероятностью?
Весьма серьёзная книга. В сравнении с выводом закона повторного логарифма задача найти АКФ для СБ вам покажется ерундой.
Вы продолжаете считать, что происходят только события с наибольшей вероятностью?
Вы путаете понятия.
1) События в жизни могут происходить с любой вероятностью. Даже самые невероятные.
2) События, условия реализации которых прописаны в алгоритме, реализуются тогда и только тогда, когда реализуются прописанные условия. События не реализуются, если не реализованы условия их реализации.
Весьма серьёзная книга. В сравнении с выводом закона повторного логарифма задача найти АКФ для СБ вам покажется ерундой.
Задача найти АКФ для СБ действительно является ерундой, и без всяких сравнений. И я удивляюсь, почему здесь возникли такие сложности с нею. Видимо, из-за непонимания сути дела.
(признаться, я проходил мимо этих возгласов, принимая за эдакую шутку, троллинг... ан нет, оказывается не шутки это были)
Ага.
простите, ошибся с картинкой
посчитаем интегральчик для разных вариантов сортировки приращений и получим следующую картинку (примерно):
Т.е. из пункта А в пункт Б мы будем ходить разными путями, но цены определены следующим образом:
цена А и цена Б известны котировщику заранее, а нам известна только А.
Что мы получили отсортировав приращения (?) - лично я не понимаю ценность такого действия, поскольку приращения могут совершенно случайным образом изменяться.
Также не понимаю смысл в подобного рода исследованиях, т.к. алгоритм следования из А в Б никому не известен, в том числе и цена Б.
Однако, при условии открытия одной сделки, эквити будет копировать траекторию движения, либо зеркалить пройденный путь (бай/селл).
Остается предположить, что полезнее заранее построить функцию эквити, и только потом выдумать стратегию...
Вы путаете понятия.
1) События в жизни могут происходить с любой вероятностью. Даже самые невероятные.
2) События, условия реализации которых прописаны в алгоритме, реализуются тогда и только тогда, когда реализуются прописанные условия. События не реализуются, если не реализованы условия их реализации.
1) Речь о вполне конкретном понятии события из аксиоматики Колмогорова.
2) В этой аксиоматике нет никаких алгоритмов.