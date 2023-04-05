От теории к практике - страница 697

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Novaja:

Спасибо _Vizard, _o0O (думаю это один человек), спасибо Secret, Yrij Azaulenko.Это подарок, правда еще не окончательный.


PS Противника надо знать в лицо))

Из шляпы торчат длинные уши. А что вытащит фокусник? Заяца или кролика?)

 
khorosh:

Из шляпы торчат длинные уши. А что вытащит фокусник? Заяца или кролика?)

Ничего))

[Удален]  

хм... опять что-ли в бега подался?...

а я тебе АКФ СБ приготовил... ну нет так нет...

 
Novaja:

Спасибо за Булинского Ширяева, читаю.

Весьма серьёзная книга. В сравнении с выводом закона повторного логарифма задача найти АКФ для СБ вам покажется ерундой.

 
Олег avtomat:

хм... опять что-ли в бега подался?...

а я тебе АКФ СБ приготовил... ну нет так нет...

Вы продолжаете считать, что происходят только события с наибольшей вероятностью?

 
Aleksey Nikolayev:

Весьма серьёзная книга. В сравнении с выводом закона повторного логарифма задача найти АКФ для СБ вам покажется ерундой.

поделитесь ссылкой плиз
[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Вы продолжаете считать, что происходят только события с наибольшей вероятностью?

Вы путаете понятия. 

1) События в жизни могут происходить с любой вероятностью. Даже самые невероятные.

2) События, условия реализации которых прописаны в алгоритме, реализуются тогда и только тогда, когда реализуются прописанные условия. События не реализуются, если не реализованы условия их реализации.

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Весьма серьёзная книга. В сравнении с выводом закона повторного логарифма задача найти АКФ для СБ вам покажется ерундой.

Задача найти АКФ для СБ действительно является ерундой, и без всяких сравнений.  И я удивляюсь, почему здесь возникли такие сложности с нею.  Видимо, из-за непонимания сути дела.  

(признаться, я проходил мимо этих возгласов, принимая за эдакую шутку, троллинг... ан нет, оказывается не шутки это были)

 
Mikhail Dovbakh:
Ага.

https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/03/beshi1.gif

простите, ошибся с картинкой

посчитаем интегральчик для разных вариантов сортировки приращений и получим следующую картинку (примерно):

Т.е. из пункта А в пункт Б мы будем ходить разными путями, но цены определены следующим образом:

цена А и цена Б известны котировщику заранее, а нам известна только А.

Что мы получили отсортировав приращения (?) - лично я не понимаю ценность такого действия, поскольку приращения могут совершенно случайным образом изменяться.

Также не понимаю смысл в подобного рода исследованиях, т.к. алгоритм следования из А в Б никому не известен, в том числе и цена Б.

Однако, при условии открытия одной сделки, эквити будет копировать траекторию движения, либо зеркалить пройденный путь (бай/селл).

Остается предположить, что полезнее заранее построить функцию эквити, и только потом выдумать стратегию...

 
Олег avtomat:

Вы путаете понятия. 

1) События в жизни могут происходить с любой вероятностью. Даже самые невероятные.

2) События, условия реализации которых прописаны в алгоритме, реализуются тогда и только тогда, когда реализуются прописанные условия. События не реализуются, если не реализованы условия их реализации.

1) Речь о вполне конкретном понятии события из аксиоматики Колмогорова.

2) В этой аксиоматике нет никаких алгоритмов.

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