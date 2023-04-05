От теории к практике - страница 703
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Тем не менее, нет никакой возможности построить аппарат стохастических ДУ (начиная от интегралов Ито и Стратоновича) вне рамок теории вероятностей. То о чём вы говорите - тонкости применения аппарата, а не его создания.
Ну, я вовсе не стремлюсь умалять заслуги и полезность её результатов. Однако необходимо чётко понимать границы её применимости на практике -- что она может, и чего она не может, и чего не следует от неё ожидать. Задачу, находящуюся за её границами, её методами решить невозможно. Это должно быть очевидно. Но многие этого не понимают -- за примерами далеко ходить не надо.
Ну, я вовсе не стремлюсь умалять заслуги и полезность её результатов. Однако необходимо чётко понимать границы её применимости на практике -- что она может, и чего она не может, и чего не следует от неё ожидать. Задачу, находящуюся за её границами, её методами решить невозможно. Это должно быть очевидно. Но многие этого не понимают -- за примерами далеко ходить не надо.
И лучший способ для непересечения этой границы - это отсутствие попыток расширить границы своего познания теории вероятности.
И лучший способ для непересечения этой границы - это отсутствие попыток расширить границы своего познания теории вероятности.
Лучше попытайтесь выйти из коридора, ограничивающего свободу ваших действий.
Но нет. Вам в этой ловушке комфортно и уютно, и поэтому вы не желаете её покидать, ведь за её стенами находится нечто вам неизвестное, а оттого пугающее. Так?
И лучший способ для непересечения этой границы - это отсутствие попыток расширить границы своего познания теории вероятности.
А кстати, помнится мне, что вы интересовались теорией игр, с целью возможного её практического применения на нашем поле.
Каковы результаты этого вашего выхода за привычные вам границы?
Мальчики, вы - лучшие ... мальчики.
полностью поддерживаю!
Лучше попытайтесь выйти из коридора, ограничивающего свободу ваших действий.
Но нет. Вам в этой ловушке комфортно и уютно, и поэтому вы не желаете её покидать, ведь за её стенами находится нечто вам неизвестное, а оттого пугающее. Так?
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. (с)
если бескончно долго почленно складывать ряды СБ, то получится 0. фин инструменты никогда не вырождаются в 0 подобным образом.
Может на первый взгляд это покажется банальным вопросом, является ли это свойство показателем отличия ВР от СБ? Ведь СБ разные бывают.