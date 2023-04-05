От теории к практике - страница 703

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Aleksey Nikolayev:

Тем не менее, нет никакой возможности построить аппарат стохастических ДУ (начиная от интегралов Ито и Стратоновича) вне рамок теории вероятностей. То о чём вы говорите - тонкости применения аппарата, а не его создания.

Ну, я вовсе не стремлюсь умалять заслуги и полезность её результатов. Однако необходимо чётко понимать границы её применимости на практике -- что она может, и чего она не может, и чего не следует от неё ожидать. Задачу, находящуюся за её границами, её методами решить невозможно. Это должно быть очевидно. Но многие этого не понимают -- за примерами далеко ходить не надо.

 
Олег avtomat:

Ну, я вовсе не стремлюсь умалять заслуги и полезность её результатов. Однако необходимо чётко понимать границы её применимости на практике -- что она может, и чего она не может, и чего не следует от неё ожидать. Задачу, находящуюся за её границами, её методами решить невозможно. Это должно быть очевидно. Но многие этого не понимают -- за примерами далеко ходить не надо.

И лучший способ для непересечения этой границы - это отсутствие попыток расширить границы своего познания теории вероятности.

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Aleksey Nikolayev:

И лучший способ для непересечения этой границы - это отсутствие попыток расширить границы своего познания теории вероятности.

Лучше попытайтесь выйти из коридора, ограничивающего свободу ваших действий.

Но нет. Вам в этой ловушке комфортно и уютно, и поэтому вы не желаете её покидать, ведь за её стенами находится нечто вам неизвестное, а оттого пугающее. Так?

 
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Aleksey Nikolayev:

И лучший способ для непересечения этой границы - это отсутствие попыток расширить границы своего познания теории вероятности.

А кстати, помнится мне, что вы интересовались теорией игр, с целью возможного её практического применения на нашем поле.

Каковы результаты этого вашего выхода за привычные вам границы?

 
Мальчики, вы - лучшие ... мальчики. 
 
Алексей Тарабанов:
Мальчики, вы - лучшие ... мальчики. 

полностью поддерживаю!

 
Олег avtomat:

Лучше попытайтесь выйти из коридора, ограничивающего свободу ваших действий.

Но нет. Вам в этой ловушке комфортно и уютно, и поэтому вы не желаете её покидать, ведь за её стенами находится нечто вам неизвестное, а оттого пугающее. Так?

От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. (с)

 
если бескончно долго почленно складывать ряды СБ, то получится 0. фин инструменты никогда не вырождаются в 0 подобным образом.
"проверять лень" (с)

ps ну разве что только синтетические инструменты наподобии usdt/usd
 
_o0O:
если бескончно долго почленно складывать ряды СБ, то получится 0. фин инструменты никогда не вырождаются в 0 подобным образом.
"проверять лень" (с)

ps ну разве что только синтетические инструменты наподобии usdt/usd

Может на первый взгляд это покажется банальным вопросом, является ли это свойство показателем отличия ВР от СБ? Ведь СБ разные бывают.

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