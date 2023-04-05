От теории к практике - страница 690

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Я в углах Гана ничего не понял, ещё всякая астрология и т.д. 

Но пишут, что хорошо получается угадывать развороты.

Делают прогнозы на несколько разворотных точек вперёд. Хотя как по мне для начала и первой хватит, а потом дальше.   

[Удален]  
а второе? разобрался?
 

Саша всё говорил что он ищет аномалии на графике... Вот чем не аномалия


вниз - вверх - вверх  , вместо обычного вниз - вверх - вниз

 
Автор ветки делает ставку на статистику. Думаю, что ему будет полезно узнать одну поучительную историю, которую я услышал сегодня. Один человек утонул в реке из-за того, что  знал - по статистике средняя глубина реки равна 1.5 метра.)
 
khorosh:
Автор ветки делает ставку на статистику. Думаю, что ему будет полезно узнать одну поучительную историю, которую я услышал сегодня. Один человек утонул в реке из-за того, что  знал - по статистике средняя глубина реки равна 1.5 метра.)
Неправильная какая-то статистика. 
 
Evgeniy Chumakov:

Саша всё говорил что он ищет аномалии на графике... Вот чем не аномалия


вниз - вверх - вверх  , вместо обычного вниз - вверх - вниз

Это просто зигзаг барахлит. Вот с нормальным зигзагом:


 
Evgeniy Chumakov:

Саша всё говорил что он ищет аномалии на графике... Вот чем не аномалия


вниз - вверх - вверх  , вместо обычного вниз - вверх - вниз

Чем не парадокс Монти Холла?)))

 
khorosh:

Это просто зигзаг барахлит. Вот с нормальным зигзагом:


перерисовывается?
 
Renat Akhtyamov:
перерисовывается?
Насколько я понимаю перерисовывается только первая вершина в 0 буфере.  Начиная с 1 и дальше вроде не должно.
 

Выскажу своё мнение :

1. Окно наблюдения: не верно надеяться на то, что увеличив окно наблюдения стратегия начнёт работать. Ну почему вдруг при периоде 480 минут оно не работает, а увеличив W окно = до 1440 минут условие возврата должно заработать? Имхо правильная теория должна работать на любом временном интервале , разница лишь только в размахе цены в пунктах.

2. Валютная пара: это не просто отношение валют A/B , это ещё валюта A и Валюта B . Что в итоге должно рассматриваться отдельно для A , отдельно для B и для A/B.  То есть необходимо исследовать валютную пару и каждую валюту в этой паре по отдельности.

Пока всё.   

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