От теории к практике - страница 690
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Я в углах Гана ничего не понял, ещё всякая астрология и т.д.
Но пишут, что хорошо получается угадывать развороты.
Делают прогнозы на несколько разворотных точек вперёд. Хотя как по мне для начала и первой хватит, а потом дальше.
Саша всё говорил что он ищет аномалии на графике... Вот чем не аномалия
вниз - вверх - вверх , вместо обычного вниз - вверх - вниз
Автор ветки делает ставку на статистику. Думаю, что ему будет полезно узнать одну поучительную историю, которую я услышал сегодня. Один человек утонул в реке из-за того, что знал - по статистике средняя глубина реки равна 1.5 метра.)
Саша всё говорил что он ищет аномалии на графике... Вот чем не аномалия
вниз - вверх - вверх , вместо обычного вниз - вверх - вниз
Это просто зигзаг барахлит. Вот с нормальным зигзагом:
Саша всё говорил что он ищет аномалии на графике... Вот чем не аномалия
вниз - вверх - вверх , вместо обычного вниз - вверх - вниз
Чем не парадокс Монти Холла?)))
Это просто зигзаг барахлит. Вот с нормальным зигзагом:
перерисовывается?
Выскажу своё мнение :
1. Окно наблюдения: не верно надеяться на то, что увеличив окно наблюдения стратегия начнёт работать. Ну почему вдруг при периоде 480 минут оно не работает, а увеличив W окно = до 1440 минут условие возврата должно заработать? Имхо правильная теория должна работать на любом временном интервале , разница лишь только в размахе цены в пунктах.
2. Валютная пара: это не просто отношение валют A/B , это ещё валюта A и Валюта B . Что в итоге должно рассматриваться отдельно для A , отдельно для B и для A/B. То есть необходимо исследовать валютную пару и каждую валюту в этой паре по отдельности.
Пока всё.