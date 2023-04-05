От теории к практике - страница 345

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ILNUR777:
Разговоры от Вас о граалях годами ходят, а держится несколько месяцев. Этож як так.

Как говорил О.Бендер - Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не хочу жить вечно.

И не делаю вечных ТС, и даже не пытаюсь.)

 
Renat Akhtyamov:

На фортс за баксы?

Фортс теперь на МОЕХ. Неск лет уже как. Сбер всегда на рубли был. За баксы только индех РТС, и то, в итоге все равно за рубли.)

 
Yuriy Asaulenko:

Фортс теперь на МОЕХ. Неск лет уже как. Сбер всегда на рубли был. За баксы только индех РТС, и то, в итоге все равно за рубли.)

нашел уже


 
Renat Akhtyamov:

нашел уже


Это не то.

Это - https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBRF-6.18

 
Yuriy Asaulenko:

Это не то.

Это - https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBRF-6.18

А то что я показал - это фьюч Сбера на форекс?

Ну тогда умножь на котир рубля и будет тот же МОЕХ только в МТ4/5

Вообще нет разницы...
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Renat Akhtyamov:

А то что я показал - это фьюч Сбера на форекс?

Ну тогда умножь на котир рубля и будет тот же МОЕХ только в МТ4/5

Вообще нет разницы...

Эт как скажите. Че мне умножать, моя основная площадка - Фортс.)

Разница в чем: я покупаю контракт Фортс на фьюч Сбера. На Форекс вы покупаете контракт ДЦ на контракт Фортс на фьюч Сбера.

 
Yuriy Asaulenko:

Эт как скажите. Че мне умножать, моя основная площадка - Фортс.)

да понял я уже все.

Не буду заморачиваться стратегией по теме ветки, ни для форекс, ни для фортс

Ваши выводы о граальности основаны на временной удаче и на длинном тренде

Стратегия в этом случае - дело третье

 
Renat Akhtyamov:

да понял я уже все.

Не буду заморачиваться стратегией по теме ветки, ни для фоеркс, ни для фортс

Ваши выводы о граальности основаны на временной удаче и на длинном тренде

Стратегия в этом случае - дело третье

Ну, ну. Я с 2008 года на Моех торгую. И депо как был, так и остался. Больше держать смысла не имеет.

Я делаю только и исключительно временные Граали. Считаю вечные вообще бредом.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, ну. Я с 2008 года на Моех торгую. И депо как был, так и остался. Больше держать смысла не имеет.

Дык понять эту фишку можно и за 4 дня, максимум. Причем понять - 30 минут, а остальное - увидеть.

Об этом я много раз писал, но мне не верят

;)

 
Renat Akhtyamov:

Дык понять эту фишку можно и за 4 дня, максимум. Причем понять - 30 минут, а остальное - увидеть.

Не понял? О чем это?

Кстати О Граалях. Свое мнение по этому поводу написал в др теме

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Yuriy Asaulenko, 2018.04.28 19:55

Существует. Но оч. непродолжительное время.)

Работать надо, однако. Кончил работать - п...ц Граалю.))

А им всем вечного хочется. Я балдею.


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