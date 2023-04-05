От теории к практике - страница 345
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Разговоры от Вас о граалях годами ходят, а держится несколько месяцев. Этож як так.
Как говорил О.Бендер - Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не хочу жить вечно.
И не делаю вечных ТС, и даже не пытаюсь.)
На фортс за баксы?
Фортс теперь на МОЕХ. Неск лет уже как. Сбер всегда на рубли был. За баксы только индех РТС, и то, в итоге все равно за рубли.)
Фортс теперь на МОЕХ. Неск лет уже как. Сбер всегда на рубли был. За баксы только индех РТС, и то, в итоге все равно за рубли.)
нашел уже
нашел уже
Это не то.
Это - https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBRF-6.18
Это не то.
Это - https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBRF-6.18
А то что я показал - это фьюч Сбера на форекс?
Ну тогда умножь на котир рубля и будет тот же МОЕХ только в МТ4/5Вообще нет разницы...
А то что я показал - это фьюч Сбера на форекс?
Ну тогда умножь на котир рубля и будет тот же МОЕХ только в МТ4/5Вообще нет разницы...
Эт как скажите. Че мне умножать, моя основная площадка - Фортс.)
Разница в чем: я покупаю контракт Фортс на фьюч Сбера. На Форекс вы покупаете контракт ДЦ на контракт Фортс на фьюч Сбера.
Эт как скажите. Че мне умножать, моя основная площадка - Фортс.)
да понял я уже все.
Не буду заморачиваться стратегией по теме ветки, ни для форекс, ни для фортс
Ваши выводы о граальности основаны на временной удаче и на длинном тренде
Стратегия в этом случае - дело третье
да понял я уже все.
Не буду заморачиваться стратегией по теме ветки, ни для фоеркс, ни для фортс
Ваши выводы о граальности основаны на временной удаче и на длинном тренде
Стратегия в этом случае - дело третье
Ну, ну. Я с 2008 года на Моех торгую. И депо как был, так и остался. Больше держать смысла не имеет.
Я делаю только и исключительно временные Граали. Считаю вечные вообще бредом.
Ну, ну. Я с 2008 года на Моех торгую. И депо как был, так и остался. Больше держать смысла не имеет.
Дык понять эту фишку можно и за 4 дня, максимум. Причем понять - 30 минут, а остальное - увидеть.
Об этом я много раз писал, но мне не верят
;)
Дык понять эту фишку можно и за 4 дня, максимум. Причем понять - 30 минут, а остальное - увидеть.
Не понял? О чем это?
Кстати О Граалях. Свое мнение по этому поводу написал в др теме
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Yuriy Asaulenko, 2018.04.28 19:55
Существует. Но оч. непродолжительное время.)
Работать надо, однако. Кончил работать - п...ц Граалю.))
А им всем вечного хочется. Я балдею.