От теории к практике - страница 694

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Novaja:

Открываю страничку, и первое, что бросается в глаза " Для олигофренов повторю", еще так жесткоооо не было))))))))

Это просто усталость..

Культурный человек от усталости не будет оскорблять других, а быдловатый и без усталости найдёт повод для этого.) К сожалению получение высшего образования не делает человека культурным. Культура общения закладывается в детстве и зависит от семьи и окружающей среды.

 
Олег avtomat:

ошибаешься

Олег, ну так расскажи про искомый ключ.

Хоть в этой ветке, хоть в своей.

Люди отблагодарят - это дорогого стоит. Без сарказма.

 
khorosh:

Культурный человек от усталости не будет оскорблять других, а быдловатый и без усталости найдёт повод для этого.) К сожалению получение высшего образования не делает человека культурным. Культура общения закладывается в детстве и зависит от семьи и окружающей среды.

Уверяю - это стиль общения на форуме и никак иначе. По-другому здесь невозможно разговаривать.

 
Alexander_K:

А я от обещаний и не отказываюсь.

Щас сижу - анализирую: вот мои +18% за месяц - это случайность или нет?

Отчаянную попытку найти ключ "тренд/флет" я оставил в стороне. По-моему, ключ - это размер скользящего временного окна. Могу ошибаться... Проверяю....

Рассуждения вслух.  Интикатор канала линейной регрессии разной длины на графике NZDUSD М15.

12

34

 

Alexander_K:

По-моему, ключ - это размер скользящего временного окна. Могу ошибаться... Проверяю....


А если окно брать не в минутах а в количестве тиков?  Определил что в среднем N количество тиков удовлетворяет нужным условием ...

 
Evgeniy Chumakov:


А если окно брать не в минутах а в количестве тиков?  Определил что в среднем N количество тиков удовлетворяет нужным условием ...

На NZDUSD диапазон скорости тиков в секунду от 0,5 до 2,5, конечно же плюс-минус в разные дни.

 

Отчет за месяц (на реале, естественно):

Увы, без ключа - тяжело...

Тяжко, так сказать...

А Автоматище ключ заныкал и не желает делиться :(((

[Удален]  
Alexander_K:

Отчет за месяц (на реале, естественно):

Увы, без ключа - тяжело...

Тяжко, так сказать...

А Автоматище ключ заныкал и не желает делиться :(((

не плачь...     

 

Саша загляни в личку, в любую.  Скинул программку, может там есть что интересное.

Если что-то не понятно, то объясню что и где считалось.

 
Evgeniy Chumakov:
Сейчас смотрю свои расчёты, получается одна сделка в месяц.  

На прошлой неделе я окончательно перешел на торговлю с возможностью одновременного открытия сделок по разным валютным парам (еще раз - низкий поклон goldtrader, жаль что он, кажись, ушел с форума...).

Результат - стало веселее и интереснее. Ну, и в плюсе, пока.

Примечательно, что первый(!!!) раз за год, на этих выходных я вообще не менял ничего в своей ТС. От добра добра не ищут.

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