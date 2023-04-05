От теории к практике - страница 694
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Открываю страничку, и первое, что бросается в глаза " Для олигофренов повторю", еще так жесткоооо не было))))))))
Это просто усталость...
Культурный человек от усталости не будет оскорблять других, а быдловатый и без усталости найдёт повод для этого.) К сожалению получение высшего образования не делает человека культурным. Культура общения закладывается в детстве и зависит от семьи и окружающей среды.
ошибаешься
Олег, ну так расскажи про искомый ключ.
Хоть в этой ветке, хоть в своей.
Люди отблагодарят - это дорогого стоит. Без сарказма.
Культурный человек от усталости не будет оскорблять других, а быдловатый и без усталости найдёт повод для этого.) К сожалению получение высшего образования не делает человека культурным. Культура общения закладывается в детстве и зависит от семьи и окружающей среды.
Уверяю - это стиль общения на форуме и никак иначе. По-другому здесь невозможно разговаривать.
А я от обещаний и не отказываюсь.
Щас сижу - анализирую: вот мои +18% за месяц - это случайность или нет?
Отчаянную попытку найти ключ "тренд/флет" я оставил в стороне. По-моему, ключ - это размер скользящего временного окна. Могу ошибаться... Проверяю....
Рассуждения вслух. Интикатор канала линейной регрессии разной длины на графике NZDUSD М15.
Alexander_K:
По-моему, ключ - это размер скользящего временного окна. Могу ошибаться... Проверяю....
А если окно брать не в минутах а в количестве тиков? Определил что в среднем N количество тиков удовлетворяет нужным условием ...
А если окно брать не в минутах а в количестве тиков? Определил что в среднем N количество тиков удовлетворяет нужным условием ...
На NZDUSD диапазон скорости тиков в секунду от 0,5 до 2,5, конечно же плюс-минус в разные дни.
Отчет за месяц (на реале, естественно):
Увы, без ключа - тяжело...
Тяжко, так сказать...
А Автоматище ключ заныкал и не желает делиться :(((
Отчет за месяц (на реале, естественно):
Увы, без ключа - тяжело...
Тяжко, так сказать...
А Автоматище ключ заныкал и не желает делиться :(((
не плачь... #127
Саша загляни в личку, в любую. Скинул программку, может там есть что интересное.
Если что-то не понятно, то объясню что и где считалось.
Сейчас смотрю свои расчёты, получается одна сделка в месяц.
На прошлой неделе я окончательно перешел на торговлю с возможностью одновременного открытия сделок по разным валютным парам (еще раз - низкий поклон goldtrader, жаль что он, кажись, ушел с форума...).
Результат - стало веселее и интереснее. Ну, и в плюсе, пока.
Примечательно, что первый(!!!) раз за год, на этих выходных я вообще не менял ничего в своей ТС. От добра добра не ищут.