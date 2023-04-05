От теории к практике - страница 682
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Где здесь этот пресловутый параметр Т ?
а интерпретировать можно по-разному.
Не хотите видеть букву t на картинке - не надо. Не можете указать ошибку - не надо. Перехожу к выводам. Из двух Ваших пожеланий
- Сначала ты вспомни определение математического ожидания.
- А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.
осуществлены оба. В результате Ваш тезис
"В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное."
опровергнут. Вычисление матожидания для модели с линейной по времени добавкой вполне соответствует классическому определению матожидания.
P.S. А в примере с распределением Коши, понятное дело, около x0 интеграл в смысле Римана расходится, и матожидание в классическом, общеупотребительном его определении не существует. Что противоречит наличию видимого роста плотности вероятности в середине. Если расширить определение интеграла для его работоспособности в случае неограниченных функций (как, например, это сделано в несобственных интегралах) путем рассмотрения сингулярного интегрирования, или интеграла в смысле главного значения, то у распределения Коши матожидание существует.
Не хотите видеть букву t на картинке - не надо. Не можете указать ошибку - не надо. Перехожу к выводам. Из двух Ваших пожеланий
- Сначала ты вспомни определение математического ожидания.
- А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.
осуществлены оба. В результате Ваш тезис
"В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное."
опровергнут. Вычисление матожидания для модели с линейной по времени добавкой вполне соответствует классическому определению матожидания.
P.S. А в примере с распределением Коши, понятное дело, около x0 интеграл в смысле Римана расходится, и матожидание в классическом, общеупотребительном его определении не существует. Что противоречит наличию видимого роста плотности вероятности в середине. Если расширить определение интеграла для его работоспособности в случае неограниченных функций (как, например, это сделано в несобственных интегралах) путем рассмотрения сингулярного интегрирования, или интеграла в смысле главного значения, то у распределения Коши матожидание существует.
t на картинке не ограничено. Вводимое тобою Т есть ограничение.
Ты смотришь и не видишь. Это потому, что ты не знаешь определение математического ожидания. Также ты не знаешь, чему равен предел линейной функции.
На приведенной мною картинке есть ответ на эти вопросы, но ты его не увидел. Дело то ведь не в Коши -- не туда смотришь.
Поясняю:
.
предел линейной функции:
.
Надеюсь, теперь стало понятнее, о чём я веду речь.
Если бы ты действительно
Из двух Ваших пожеланий
- Сначала ты вспомни определение математического ожидания.
- А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.
осуществлены оба
Для полноты картины:
.
Видишь различие?
Но это уже другая функция, имеющая ограничение.
Эта нелинейная функция имеет даже своё имя. Это функция насыщения (положительная ветвь).
И вот как она выглядит :
.
.
Эта функция насыщения очень хорошо знакома технарям.
Особенно, когда стоит задача обеспечения работы на линейном участке характеристики, и запрете выхода в нелинейную зону.
.
но эконометристам это, видимо, в новинку... ну да им не грех... ;)
а вот физики просто обязаны знать, поскольку эта функция очень широко используется в различных разделах физики. Ну а незнание тоже очень красноречиво... весьма красноречиво...
Тут вот провел эксперименты с курсом пары и синтетическим курсом пары. Только я не брал фиксированный период t для всех пар в расчёте синтетика, для каждой был свой интервал.
По логике, вроде, курс при заданном отклонении должен стремиться к синтетическому курсу. Но на практике бывает и наоборот.
Хочу посмотреть, можно ли идеи с этой ветки применить на практике.
Понаблюдаю за процессом, стоит ли дальше развивать.
Заложен принцип приращения и изменение скорости.
Хочу посмотреть, можно ли идеи с этой ветки применить на практике.
Понаблюдаю за процессом, стоит ли дальше развивать.
Заложен принцип приращения и изменение скорости.
что же ты за дурочка такая, рената заменять решила?
https://www.mql5.com/ru/code/9440
что же ты за дурочка такая, рената заменять решила?
https://www.mql5.com/ru/code/9440
Ты надел очки, чтобы тебе не плевали в глаза.))
Но ты в них ничего не видишь. Больше с тобой не обменяюсь ни одной фразой(((
Ты надел очки, чтобы тебе не плевали в глаза.))
Но ты в них ничего не видишь. Больше с тобой не обменяюсь ни одной фразой(((
он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится
у К2 мониторинг не блещет если чо...