От теории к практике - страница 688

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Игры разума -- занятие увлекательное и полезное для тренировки ума.  

А нужен инструмент для работы на рынке.
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Как же эти игры разума далеки от практики...

Но они полезны для поддержания спортивной формы.

 
Alexander_K:

Для чтения:

https://elis.psu.ru/node/337977

Те же (почти) авторы, те же идеи, годом позже. Очень похоже, что ищут то же, что и Вы: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ia&paperid=444&option_lang=rus
А. В. Черток, А. И. Каданер, Г. Т. Хазеева, И. А. Соколов  Метод кумулятивных сумм для поиска смены режима в процессе Орнштейна-Уленбека на основе процесса Леви. - Информ. и её примен., 2016, том 10, выпуск 4, стр.46-56

Из аннотации: "Решается задача поиска моментов смены режима в модели при условии поступления данных в режиме реального времени."

 
Допустим на инструменте тренд вверх. Если мы совершаем сделку, допустим BUY, то поставшик ликвидности нам продает. Он совершает сделку SELL. Он идет против рынка. Таких как мы у него допустим 1000. Значит у него выстраивается усреднение. И у него есть безубыток и TP, если он, как маркет-мейкер выстроит коррекцию. Какие сделки для него будут выигрышные? Его сделки  SELL, совершенные ранее, которые будут ниже его безубытка, так и останутся для него проигрышными, которые он ( мы BUY - он SELL) сделал под конец локального тренда, до коррекции, будут выигрышными для него. Вопрос для него, как организовать откат-коррекцию. Длинная свеча в сторону коррекции cоздает погоду, которую видят все. И подключаются многие. С усреднением - это одна сторона медали. Вторая - это наши стопы. Они как правило, скорее всего, кучкуются и для него выигрышны. Как он за ними охотится - вопрос. Маркет-мейкерит.
Работа поставщика ликвидности в прибыль себе.
 
Vladimir:
Те же (почти) авторы, те же идеи, годом позже. Очень похоже, что ищут то же, что и Вы: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ia&paperid=444&option_lang=rus
А. В. Черток, А. И. Каданер, Г. Т. Хазеева, И. А. Соколов  Метод кумулятивных сумм для поиска смены режима в процессе Орнштейна-Уленбека на основе процесса Леви. - Информ. и её примен., 2016, том 10, выпуск 4, стр.46-56

Из аннотации: "Решается задача поиска моментов смены режима в модели при условии поступления данных в режиме реального времени."

Спасибо, Владимир!

 
Oleg Papkov:
Допустим на инструменте тренд вверх. Если мы совершаем сделку, допустим BUY, то поставшик ликвидности нам продает. Он совершает сделку SELL. Он идет против рынка. Таких как мы у него допустим 1000. Значит у него выстраивается усреднение. И у него есть безубыток и TP, если он, как маркет-мейкер выстроит коррекцию. Какие сделки для него будут выигрышные? Его сделки  SELL, совершенные ранее, которые будут ниже его безубытка, так и останутся для него проигрышными, которые он ( мы BUY - он SELL) сделал под конец локального тренда, до коррекции, будут выигрышными для него. Вопрос для него, как организовать откат-коррекцию. Длинная свеча в сторону коррекции cоздает погоду, которую видят все. И подключаются многие. С усреднением - это одна сторона медали. Вторая - это наши стопы. Они как правило, скорее всего, кучкуются и для него выигрышны. Как он за ними охотится - вопрос. Маркет-мейкерит.

Зря вы так заботитесь о поставщиках ликвидности. У них спред всегда плюсовой и неважно куда пойдет цена. Им это до лампочки.

 
Uladzimir Izerski:

Зря вы так заботитесь о поставщиках ликвидности. У них спред всегда плюсовой и неважно куда пойдет цена. Им это до лампочки.

Я о них не забочусь. Я постараюсь сам разобраться, заботиться мне о них или  не стоит. Если вы покупаете BUY на свои деньги, сдобренные кредитным плечом, покупаете у кого?  Кто вам почти мгновенно продает? Если не хватает встречных лотов. Доход со спреда в 13 пунктов не перекроет убытки того, кто вам продал против рынка, а вы взяли 1000 пунктов и так же мгновенно продали. У него убыток в 1000 пунктов. Мало верится, что он занимается благотворительностью.

Просто я хочу сказать, что движение курса - это, по моему мнению, на 80% искусственный процесс, и на 20% - естественный случайный процесс и даже для торговли на откатах прогнозирование мало пригодно. К тому же, откаты бывают не всегда. И я просто уверен, что с той стороны работают куча советников по разным идеологиям. С той стороны - стратегиии.

Собственно я сказал свое мнение.  Если не услышан, пофиг.

 
Oleg Papkov:

Я о них не забочусь. Я постараюсь сам разобраться, заботиться мне о них или  не стоит. Если вы покупаете BUY на свои деньги, сдобренные кредитным плечом, покупаете у кого?  Кто вам почти мгновенно продает? Если не хватает встречных лотов. Доход со спреда в 13 пунктов не перекроет убытки того, кто вам продал против рынка, а вы взяли 1000 пунктов и так же мгновенно продали. У него убыток в 1000 пунктов. Мало верится, что он занимается благотворительностью.

Просто я хочу сказать, что движение курса - это, по моему мнению, на 80% искусственный процесс, и на 20% - естественный случайный процесс и даже для торговли на откатах прогнозирование мало пригодно. К тому же, откаты бывают не всегда. И я просто уверен, что с той стороны работают куча советников по разным идеологиям. С той стороны - стратегиии.

Собственно я сказал свое мнение.  Если не услышан, пофиг.

кто бы сомневался...
 
Renat Akhtyamov:
кто бы сомневался...

Правильно делаете. А по сути?

 
Oleg Papkov:

Правильно делаете. А по сути?

я думаю что на все 100

и вот с таким вот профитом (ну или рядом ;) :

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей.

Dmitry Fedoseev, 2018.10.24 16:16

Почему же нет теории вероятности? Карты три, наперстка тоже три, а правильный ответ один, значит вероятность выигрыша игрока 1/3, а организатора 2/3.


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