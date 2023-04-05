От теории к практике - страница 684
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не буду утверждать, как обычно делает это Саша, но возможно выброс определяется углом > 45 градусов.
наконэц то ;) !
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Расчёт угла наклона трендовой линии.
Renat Akhtyamov, 2016.12.18 12:33
Мы не можем ничего менять.
Угол какой есть, такой есть.
Мы наблюдатели, не более
Замечено, что хороший сигнал - 45 град и более
Угол должен получиться в градусах
При этом трендовая линия тоже динамична, как и угол её наклона
Не буду утверждать, как обычно делает это Саша, но возможно выброс определяется углом > 45 градусов.
Если долго мучиться обязательно получится. Всё уже придумано до нас))) Лучше всего когда своим умом дойдешь, то оно надёжней.
Для чтения:
https://elis.psu.ru/node/337977
RSI(6) на золоте на минутах. Смахивает на иллюзию что-либо предсказать. Хоть под каким углом. Дело осложняется
тем, что по истории и дурак разлинеет начало и конец сделки.
Добрый вечер.
Наткнулся на эту тему. Стало интересно, но читать все 684 страницы просто нету времени. Если не сложно, кратенько, чем закончилось то, с чего тема началась?
Добрый вечер.
Наткнулся на эту тему. Стало интересно, но читать все 684 страницы просто нету времени. Если не сложно, кратенько, чем закончилось то, с чего тема началась?
Началось с того, что афтар подарил надежду страждущим, другие м*чудаки его начали тролить. Результатов пока нет, но автор к ним стремится.
Началось с того, что афтар подарил надежду страждущим, другие м*чудаки его начали тролить. Результатов пока нет, но автор к ним стремится.
Это был не я, а кот Шредингера. Пусть теперь отвечает - где Грааль?!
Это был не я, а кот Шредингера. Пусть теперь отвечает - где Грааль?!
Нетути.
Это был не я, а кот Шредингера. Пусть теперь отвечает - где Грааль?!
Нетути.
Ещё осталось коту ответить)))
Началось с того, что афтар подарил надежду страждущим, другие м*чудаки его начали тролить. Результатов пока нет, но автор к ним стремится.
Троли - это сурьёзно...
Я так понял на реал он не вышел?
Автор купил остров, а самым активным участникам подарил по гелеку...
Вам не досталось? ;)