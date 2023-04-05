От теории к практике - страница 684

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Evgeniy Chumakov:

Не буду утверждать, как обычно делает это Саша, но возможно выброс определяется углом > 45 градусов.

наконэц то ;) !

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Расчёт угла наклона трендовой линии.

Renat Akhtyamov, 2016.12.18 12:33

Мы не можем ничего менять.

Угол какой есть, такой есть.

Мы наблюдатели, не более

Замечено, что хороший сигнал - 45 град и более

Угол должен получиться в градусах

При этом трендовая линия тоже динамична, как и угол её наклона


 
Evgeniy Chumakov:

Не буду утверждать, как обычно делает это Саша, но возможно выброс определяется углом > 45 градусов.



Если долго мучиться обязательно получится. Всё уже придумано до нас))) Лучше всего когда своим умом дойдешь, то оно надёжней.

 

Для чтения:

https://elis.psu.ru/node/337977

 

RSI(6) на золоте на минутах. Смахивает на иллюзию что-либо предсказать. Хоть под каким углом. Дело осложняется 
тем, что по истории и дурак разлинеет начало и конец сделки. 

RSI(6) на золоте на минутах.

[Удален]  

Добрый вечер.

Наткнулся на эту тему. Стало интересно, но читать все 684 страницы просто нету времени. Если не сложно, кратенько, чем закончилось то, с чего тема началась?

 
Сергей Таболин:

Добрый вечер.

Наткнулся на эту тему. Стало интересно, но читать все 684 страницы просто нету времени. Если не сложно, кратенько, чем закончилось то, с чего тема началась?


Началось с того, что афтар подарил надежду страждущим, другие м*чудаки его начали тролить.  Результатов пока нет, но автор к ним стремится. 

 
Evgeniy Chumakov:


Началось с того, что афтар подарил надежду страждущим, другие м*чудаки его начали тролить.  Результатов пока нет, но автор к ним стремится. 

Это был не я, а кот Шредингера. Пусть теперь отвечает - где Грааль?!

 
Alexander_K2:

Это был не я, а кот Шредингера. Пусть теперь отвечает - где Грааль?!

Нетути.

 
Alexander_K2:

Это был не я, а кот Шредингера. Пусть теперь отвечает - где Грааль?!

Alexander_K:

Нетути.


Ещё осталось коту ответить))) 

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Началось с того, что афтар подарил надежду страждущим, другие м*чудаки его начали тролить.  Результатов пока нет, но автор к ним стремится. 

Троли - это сурьёзно...

Я так понял на реал он не вышел?

Vizard_:

Автор купил остров, а самым активным участникам подарил по гелеку...

Вам не досталось? ;)

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