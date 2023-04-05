От теории к практике - страница 683

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Renat Akhtyamov:

у К2 мониторинг не блещет если чо...


Ну и чё?! Какой-то плюс за месяц есть, по-моему... Не в этом дело. А в чем же?! В Граале, блин, который надо вытянуть из Variance Gamma Process. Он - там и я его вижу.

 
Alexander_K:

Ну и чё?! Какой-то плюс за месяц есть, по-моему... Не в этом дело. А в чем же?! В Граале, блин, который надо вытянуть из Variance Gamma Process. Он - там и я его вижу.


 А в ЛС второго Александра заходишь?  А то я пишу и не знаю читаешь или нет.
 
Evgeniy Chumakov:


 А в ЛС второго Александра заходишь?  А то я пишу и не знаю читаешь или нет.

Нет. Он занят :)))

 
Renat Akhtyamov:

он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится


у К2 мониторинг не блещет если чо...


У К2 есть перспектива найти правильное решение. Но он хочет 100%е качественное вхождение, но рынок никогда ему это не позволит.

Заработать можно только на вероятностном МО. Правильный вход и правильный выход. Руби убытки, держи прибыль. Больше ничего не надо. 

 

В пятисотый раз публикую Грааль:

Вот с дисперсией процесса мне все понятно.

sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне

theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где


nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.

А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...

Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...

Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...

Продолжаю дубеть...

 
Alexander_K:

В пятисотый раз публикую Грааль:

Вот с дисперсией процесса мне все понятно.

sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне

theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где


nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.

А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...

Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...

Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...

Продолжаю дубеть...

это все правильно, и формула по сути одна и та же, чем бы Вы не занимались:

- эконометрика со своим МНК

- преобразование Фурье

- другие распределения

Однако.... Давно уже говорю, что у нас N = бесконечность, поэтому приращения бесконечно малы

Относительно большое приращение возможно только при трансформации временной шкалы, либо если пользовать формулу:

dPrice/dt

В Вашей формуле время отсутствует

 

Допустим стоит колба с неким веществом на столе, стол имеет кукую-то вибрацию , эта вибрация задаёт тон движению частиц этого вещества (если можно так сказать, грубо говоря.).

Мы вычислил процесс который там происходит и делаем прогноз движения частицы.   А потом кто-то подошёл к столу и встряхнул колбу и снова оставил её на столе.

Так вот теперь допустим, что на рынке который мы хотим спрогнозировать может случится вот такое , не предвиденное, вмешательство которое нарушает всё, что было рассчитано и прогнозировано до того. Начинается новый этап, который так же не известно когда изменится.   

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Ты надел очки, чтобы тебе не плевали в глаза.))

Но ты в них ничего не видишь. Больше с тобой не обменяюсь ни одной фразой(((

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

он просто ни разу не выигрывал, вот и бесится


у К2 мониторинг не блещет если чо...


 

Не буду утверждать, как обычно делает это Саша, но возможно выброс определяется углом > 45 градусов.



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