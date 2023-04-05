От теории к практике - страница 261
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берете пару мувингов быстрых, после вашего сигнала ждете, пока они пересекутся в обратную сторону, и только тогда открываетесь (если пересечение произошло выше уровня сигнала для продаж, обратное для покупок)
можно взять какие-нибудь адаптивные, можно тянуть стоповый ордер на расстоянии, рассчитанном по последней волатильностино у вас нет тестера, поэтому даже разные варианты перебрать - проблема
Может, вы хотели сказать "отклонение"? Просто и отклонение, и ско, и дисперсия - это всем понятные сущности, у них есть формулы как их вычислить. А что такое "диффузия" в вашем понимании, численно, - никто не догадывается) было бы уважительно к участникам беседы либо давать определения терминов, либо пользоваться общепринятыми)
Меня в школе на уроках физики учили, что диффузия - это процесс, а не параметр)
Вот поэтому я и не хочу здесь писать никаких статей. Умереть можно над точными определениями и формулами... На этом как раз тут многие выдающиеся теоретики погорели... Начали строго следовать формулам, а нужно творчество, абстракция, умение широко мыслить. Ну, тензор диффузии, коэффициент диффузии как угодно назовите.
Вот ещё какие-то "уши грааля". Была такая картинка тут в теме десяток страниц назад -
Если нарисовать не барами а точечками, и в логарифмической шкале, то получится -
И если добавить фантазию, то получится ракета.
На каждый треугольник - своё распределение, но они не суммируются, и существуют одновременно. Что всё это значит?
Вот ещё какие-то "уши грааля". Была такая картинка тут в теме десяток страниц назад -
Если нарисовать не барами а точечками, и в логарифмической шкале, то получится -
И если добавить фантазию, то получится ракета.
На каждый треугольник - своё распределение, но они не суммируются, и существуют одновременно. Что всё это значит?
Гений :))))) Док, я все-таки выслал тебе ссылку на модель, хоть ты гордо отказался. Прими как знак уважения - потом как нибудь посмотришь.
Вот ещё какие-то "уши грааля". Была такая картинка тут в теме десяток страниц назад -
Если нарисовать не барами а точечками, и в логарифмической шкале, то получится -
И если добавить фантазию, то получится ракета.
На каждый треугольник - своё распределение, но они не суммируются, и существуют одновременно. Что всё это значит?
Это значит, что пора рассказать более подробно, т.к. именно это меня и зацепило.
Меня интересует не экспоненциальная выборка, а демодулятция извращений над котиром, т.е. я подозреваю, что его модулируют не только по вертикали, но и по времени, причем несколько раз подряд, пряча прямоход от точки А к точке В.
Допустим тики я накопил. Немножко, но есть, что дальше, как получить такую же картинку?
Это значит, что пора рассказать более подробно, т.к. именно это меня и зацепило.
Меня интересует не экспоненциальная выборка, а демодулятция извращений над котиром, т.е. я подозреваю, что его модулируют не только по вертикали, но и по времени, пряча прямоход от точки А к точке В.
Допустим тики я накопил. Немножко, но есть, что дальше, как получить такую же картинку?
Надо иметь к каждому тику метку времени. Потом получаешь рад приращений и тут же в столбик ряд интервалов времени этих приращений. Ну, тот который логарифмический.
Потом делишь приращения на эти времена, получаешь мгновенные скорости и строишь их гистограмму.
Надо иметь к каждому тику метку времени. Потом получаешь рад приращений и тут же в столбик ряд интервалов времени этих приращений. Ну, тот который логарифмический.
Потом делишь приращения на эти времена, получаешь мгновенные скорости и строишь их гистограмму.
Ок, попробую.
Вот, скачал тут.
По нескольким парам тики копит.
Терминал желательно установить на SSDТики будут копиться так: один месяц по каждой паре - один файл, как я понял из кода.
Допустим тики я накопил. Немножко, но есть, что дальше, как получить такую же картинку?
Novaja на прошлой странице предолжила посмотреть это - https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6730803 там и архив с данными есть.
Александр, а синусоида - это немарковский процесс, в вашем понимании?