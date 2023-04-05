От теории к практике - страница 1125
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Я бы не сказал что вы сильный игрок, или имеете представление о том как оные действуют на рынке.
Кто то умеет только смотреть на график, а кто то и читать его.
Не вижу тут на форуме, кроме несколько человек, кто умеет читать график.
На этот форум пришел набираться опыта в программировании. Да как то тут и застрял надолго. Очень интересный контингент оказался.
О! Знаю, чего еще все не видели.
Бац:
Слева - GBPUSD на этой неделе. Слева - интервалы времени между условными тиками. Не гистограмма, а просто сжатый график. Красиво, не так ли? Вот там и вожделенный Грааль спрятался...
О! Знаю, чего еще все не видели.
Слева - интервалы времени между условными тиками. Не гистограмма, а просто сжатый график. Красиво, не так ли? Вот там и вожделенный Грааль спрятался...
А что здесь удивительного? Ночью торгуют мало, интервалы больше. Днем, в активное время - меньше. Тыщу раз об этом говорилось уже.
О! Знаю, чего еще все не видели.
Бац:
Слева - GBPUSD на этой неделе. Слева - интервалы времени между условными тиками. Не гистограмма, а просто сжатый график. Красиво, не так ли? Вот там и вожделенный Грааль спрятался...
а мне отчего-то кажется что там сидит волатильность и кажет всем фиги про грааль :-)
то есть да, по интервалам, по их поведению, можно определить что на рынке что-то происходит..но то ли вверх, то ли вниз, а может на другом инструменте а тут "тихая гавань". А может подключили/отключили ещё один "источник ликвидности"
А что здесь удивительного? Ночью торгуют мало, интервалы больше. Днем, в активное время - меньше. Тыщу раз об этом говорилось уже.
Говорилось про тиковые объемы, хотя тут прямая зависимость. А вот интервалы времени никто не показывал, значит - никто с ними не работает. :)))
Говорилось про тиковые объемы, хотя тут прямая зависимость. А вот интервалы времени никто не показывал, значит - никто с ними не работает. :)))
просто в этой ветке нет скальперов/пипсовщиков. Не в укор к их высокому званию (а то что-то все стали такие обидчивые)
вот они как раз учитывают тиковые объёмы, интервалы и их изменения и флуктации до 3-й производной как минимум.
Чтобы детально порасспрашивать вам надо отдельную ветку что-ли заводить.
Говорилось про тиковые объемы, хотя тут прямая зависимость. А вот интервалы времени никто не показывал, значит - никто с ними не работает. :)))
Я пробовал эмулировать как-то объем. Брал сумму квадратов (H-L) минуток. Похоже больше на реальные, но денег не нашел там)
Что в тиковом объёме можно выкопать, если там плюсуются тики от открывающихся и закрывающихся ордеров.
Кто то открылся, а кто то закрылся в определённый момент, а цена может остаться на месте или вырасти или упасть в зависимости от перекоса реальных объёмов.
Реальных объёмом нет - сидим тихо))
П.с.
Пример:
Цена поднимается к определённому уровню. Все начинают закрывать позиции. Тиковый объём начинает интенсивно расти.
Куда пойдет дальше цена?
Что в тиковом объёме можно выкопать, если там плюсуются тики от открывающихся и закрывающихся ордеров.
Кто то открылся, а кто то закрылся в определённый момент, а цена может остаться на месте или вырасти или упасть в зависимости от перекоса реальных объёмов.
Реальных объёмом нет - сидим тихо))
П.с.
Пример:
Цена поднимается к определённому уровню. Все начинают закрывать позиции. Тиковый объём начинает интенсивно расти.
Куда пойдет дальше цена?
На реальных объемах с тиков можно вытащить кое-что. На форе почти бесполезно.