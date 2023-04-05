От теории к практике - страница 263

Новый комментарий
 
Novaja:

Это один из главных вопросов. Я не готова сейчас это комментировать, очень много будет зависеть от Ваших данных, которые Вы дадите, Александр, думаю и 300.000 будет мало, хочу больше! Реально? Я очень долго думала над этим вопросом, не знаю, dr. Trader, сможете помочь? Как Александр предоставит данные, там надо эту выборку перемешать таким образом, что бы четко вытащить экспоненту, а все что останется, идентифицировать какое это распределение. Я сомневаюсь, что там логарифмическое сидит. Но посмотрим...

Хорошо. Завтра выложу базы по 12 парам с метками времени и с интенсивностями.

 
Alexander_K2:

Хорошо. Завтра выложу базы по 12 парам с метками времени и с интенсивностями.

Спасибо огромное! От всех спасибо, не только от меня!)))

 
Novaja:


Хотелось бы только понять цель Ваших исследований.

Вот смотрите, ход моих рассуждений:

1. известно, что вся математика уравнений диффузии построена для процессов без последействия, т.е. для марковских процессов. Это - обычные дифференциальные уравнения, НЕ интегро-дифференциальные.

2. мне НУЖЕН поток событий (котировок) без последействия, т.е. с экспоненциальными интервалами времени между событиями.

3. смотрю на реальные интервалы времени между тиковыми котировками. Они НЕ экспоненциальные, а логарифмические.

4. принудительно считываю тиковые котировки через экспоненту, задаваемую генератором дискретного геометрического распределения.

5. получаю временной ряд как с реальными котировками, т.е. когда в момент времени Т1 пришла реальная котировка с меткой времени, так и с псевдокотировками, т.е. когда в заданный момент времени не было тика и за принятое значение берется предыдущий тик.

6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаю интенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.

7. спокойно применяю коэффициенты сноса и диффузии для решения задачи.

А чего хотите добиться Вы? Секрет?

 
Alexander_K2:

А почему нет 3-ей моды - европейской???

При чём тут двумодальность к сессиям?

Интенсивность торгов ты меряешь относительно шкалы времени, а двумодальность у тебя по шкале прайсов.

Двумодальность говорит о том что нет переходного процесса между сменой направлений.

Вернее он может быть и есть но скрыт в возвратности. Ну тоесть приращения на самом деле стремятся к среднему своей моды, а вот соседние приращения могут быть из разных мод (антисерийность).

Попробуй построить гистограмму расперделений серийности (все приращения в одном направлении подряд, объедени в одно приращение).

Кстати можешь ещё построить гистограмму Z-счёта, только там приращения идут не в прайсах а в еденицах, был тик вверх значит 1 вверх, тик вниз 1 вниз. Тогда посчитав сколько тиков вверх подряд, ты полчишь длинну серии. Серия может состоять как из одного тика так и из ХЗ какого количества. В Z-счёте так же учитывается серия возвратов, это когда кадый следующий тик в разворот от предыдущего, такую гистограмму тоже можно посторить. Это даст понимание процессов. Может тогда и мысли появятся как строить ТС.

 
Alexander_K2:

Хотелось бы только понять цель Ваших исследований.

Вот смотрите, ход моих рассуждений:

1. известно, что вся математика уравнений диффузии построена для процессов без последействия, т.е. для марковских процессов. Это - обычные дифференциальные уравнения, НЕ интегро-дифференциальные.

2. мне НУЖЕН поток событий (котировок) без последействия, т.е. с экспоненциальными интервалами времени между событиями.

3. смотрю на реальные интервалы времени между тиковыми котировками. Они НЕ экспоненциальные, а логарифмические.

4. принудительно считываю тиковые котировки через экспоненту, задаваемую генератором дискретного геометрического распределения.

5. получаю временной ряд как с реальными котировками, т.е. когда в момент времени Т1 пришла реальная котировка с меткой времени, так и с псевдокотировками, т.е. когда в заданный момент времени не было тика и за принятое значение берется предыдущий тик.

6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаю интенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.

7. спокойно применяю коэффициенты сноса и диффузии для решения задачи.

А чего хотите добиться Вы? Секрет?

Вы волнуетесь?))) А знаете как я боюсь!))) Я сейчас иду по тонкому льду.

Вы меня так задавите пунктами))) Это как на человека идущего по свежему льду еще на спину кучу мешков нагрузить.)))

Хорошо, давайте по пунктам, в принципе, это не вопросы, это утверждения, ну ладно:

1. известно, что вся математика уравнений диффузии построена для процессов без последействия, т.е. для марковских процессов. Это - обычные дифференциальные уравнения, НЕ интегро-дифференциальные.

-----Ничего страшного.

2. мне НУЖЕН поток событий (котировок) без последействия, т.е. с экспоненциальными интервалами времени между событиями.

----У Вас он есть.

3. смотрю на реальные интервалы времени между тиковыми котировками. Они НЕ экспоненциальные, а логарифмические.

----Экспоненциальные и еще что-то.

4. принудительно считываю тиковые котировки через экспоненту, задаваемую генератором дискретного геометрического распределения.

----Если они в основе экспоненциальные, то это лишнее.

5. получаю временной ряд как с реальными котировками, т.е. когда в момент времени Т1 пришла реальная котировка с меткой времени, так и с псевдокотировками, т.е. когда в заданный момент времени не было тика и за принятое значение берется предыдущий тик.

---- Согласна.

6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаюинтенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.

-----Согласна." с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными"- это у вас уже есть.

Александр, у Вас уже есть очень хороший алгоритм, просто надо сделать еще доп. исследования, как Вы говорите, чтобы было не 80% успешных сделок, а 100%.))

Возможно и я не права, повторяюсь, иду по тонкому льду. 

Вот смотрите, мы просто увешаны этими экспонентами! Dr.Trader, такой анализ сделал Ваших же данных, а они имеют прямое отношение к лагам тиков. Огромное спасибо, Dr. Trader! 

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004



Ну просто лес экспонент, 

https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278

Это для тех, кто занимался квантованием ряда по пороговым значениям. Экспоненты!

Где-то мне на каком-то форуме попадалось побаровое распределение. Так там двусторонняя экспонента. Распределение Лапласа. Так же как и здесь, Лапласа, что dr. Trader сделал. Если кто-то найдет ссылку, вставьте пожалуйста, для примера.

А Вы говорите, что нет, там только логарифмическое.

PS. Александр, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я еще пригожусь!))))

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.03.22
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K2:

Хорошо. Завтра выложу базы по 12 парам с метками времени и с интенсивностями.

Кстати, ASK тоже же нужно запоминать?

Эхх

Снова копить тики. Та фишка оказалась без аск-ов

Вот с асками //подкорректировал код

Файлы:
ticksave.zip  3 kb
 
Novaja:


Правильно ли я понял, что там и так экспонента, только ее надо "увидеть" и работать именно на этой частоте, а остальные тики, не укладывающиеся на эту экспоненту, отбрасывать?

 
Alexander_K2:
А про негэнтропию не читали? Можете высказать свое мнение - перспективное ли это направление? По логике - да. Мы реально будем видеть меру неслучайности процесса, т.е. находимся мы в тренде или нет.

Увы никогда не имел с ней дела. Тут надежда только на Вас!

 
Alexander_K2:

Правильно ли я понял, что там и так экспонента, только ее надо "увидеть" и работать именно на этой частоте, а остальные тики, не укладывающиеся на эту экспоненту, отбрасывать?

С первой частью я согласна, а со второй еще не готова дать ответ.

 
Alexander_K2:

6. имею шикарнейший временной ряд, с экспоненциальными интервалами времени между тиковыми данными, с реальными и псевдокотировками, т.е. знаю интенсивность торгов в скользящем окне наблюдения.

Александр, я видимо недопонимал одну вещь из прошлых прочтений - скользящее окно у вас оно постоянного размера? То есть вы выбираете, что окно например 20 единиц и двигаете его в своих расчетах вглубь данных? Или размер меняется?

Где-то вы писали, что увидели на рынке константу (постоянную величину диффузии или как то так вы выразились) при применении скользящего окна. Я тогда решил что у вас размер окна переменный!

И еще, несколько страниц назад вам кто-то задавал вопрос как вы проверяете что преобразование дает поток "без памяти"? Вы не ответили? По крайней мере я не нашел ответа.

1...256257258259260261262263264265266267268269270...1981
Новый комментарий