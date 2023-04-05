От теории к практике - страница 267
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Биткоин (BTC/USD) у форекс дилингов и на криптобиржах - вообще совершенно разные. У дилингов и гэпы откуда-то берутся, и спрэды огромные, и свечи не совпадают, и объёмы левые.
Осмелюсь предположить что у настоящих бирж eurusd точно также отличается от того что нам дают дилинги.
Биткоин вообще не интересуюсь. Хотя чуток есть.))
У "хороших" ДЦ, если такие вообще бывают)), совпадают с рынком. У плохих действительно ничего общего. Но, опять таки, котировки обязан формировать сам дилер, типа как цены в валютообменнике.
У некоторых форекс ДЦ совпадают с рынком тик в тик. Сам проверял.) По некоторым инструментам.
Потому, что крипторынок децентрализован, и на каждой бирже свои цены и объёмы
У криптобирж разброс не настолько большой на самом деле. Если будет разброс - появятся арбитражники и разброс сгладят. https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets
У дилингов "искусственные" цены на биткоин, несовпадающие с биржами. Цены ими изменяются чтоб в конкретнтый момент получить бОльшую прибыль с открытых сделок (двинуть цену к стопам).
У некоторых форекс ДЦ совпадают с рынком тик в тик. Сам проверял.) По некоторым инструментам.
А есть ли какой-то сайт на котором можно узнать текущие настоящие цены на eurusd например? И сравнить с ними те что мне даёт дилинг чтоб сделать выводы.
У криптобирж разброс не настолько большой на самом деле. Если будет разброс - появятся арбитражники и разброс сгладят. https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets
У дилингов "искусственные" цены на биткоин, несовпадающие с биржами. Цены ими изменяются чтоб в конкретнтый момент получить бОльшую с открытых сделок (двинуть цену к стопам).
Сглаживайте)
А есть ли какой-то сайт на котором можно узнать текущие настоящие цены на eurusd например? И сравнить с ними те что мне даёт дилинг чтоб сделать выводы.
Такой сайт есть. Но пользовался пару лет назад. Не обещаю, но если вспомню - напишу в личку.
По этому сайту входил в золото и пр. на бирже.
ЗЫ Вообще-то, можно по МОЕХ судить - там почти 1:1. Но только почти.
т.е. если дилинг мне внезапно начнёт давать цены на биткоин как у пустующей биржи с мизерным оборотом и огромными спредами, при том что имеет доступ к гораздо более лучшим поставщикам, это нормально?
т.е. если дилинг мне внезапно начнёт давать цены на биткоин как у пустующей биржи с мизерным оборотом и огромными спредами, при том что имеет доступ к гораздо более лучшим поставщикам, это нормально?
Это нормально. Котировки, по закону, устанавливает ДЦ - это его личное дело. Как, например, валютообменник.
т.е. если дилинг мне внезапно начнёт давать цены на биткоин как у пустующей биржи с мизерным оборотом и огромными спредами, при том что имеет доступ к гораздо более лучшим поставщикам, это нормально?
Вполне.
К примеру, мне на прошлой неделе нужна была физическая евро. Нужно было сходить в банк, продать доллары и купить евро. Я сделал проще: перевёл доллары на биржу, и на бирже купил евро лимитным ордером по цене 1.1520, далее перевёл евро на ЭПС, и оттуда на физическую карту евро, ну а в банке получил уже бумажные евро. Экономия составила ~380 евро, потому что Я их купил по интересной цене. Вот вам и ценообразование.
Это нормально.
Я там немного с сарказмом написал, я понимаю что это законно, и почему дилинги так делают.
Я просто хотел чтоб он задумался на тему что рынок сам уравняет любую децентрализированность (в указанном примере на скриншоте - комиссии, спред, и проценты за ввод/вывод минимизируют любую прибыль). А явные феномены и выбросы цены у дилинга - это не к добру. И если ещё более задуматься, то с ценой на eurusd у кухни тоже может произойти такой разброс цен по сравнению с биржей.