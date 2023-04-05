От теории к практике - страница 257
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Кстати если для дискретного логарифмического распределения взять p = 0.7410293952884985 то на логарифмической шкале всё будет тоже как-то поближе.
Ещё почитал википедию и подумал :)
Дискретное логарифмическое распределение принимает на вход натуральные числа 1,2,3,...
А экспоненциальное - рациональные числа >= 0 ; Т.е. можно от того кармана отнять 1, и на что-то домножить чтобы попасть в кривую экспоненты.
В ячейке E2:
В лог масштабе - прямая. Красиво. Наверное бесполезно, но пусть будет.
Ещё почитал википедию и подумал :)
Дискретное логарифмическое распределение принимает на вход натуральные числа 1,2,3,...
А экспоненциальное - рациональные числа >= 0 ; Т.е. можно от того кармана отнять 1, и на что-то домножить чтобы попасть в кривую экспоненты.
В ячейке E2:
В лог масштабе - прямая. Красиво. Наверное бесполезно, но пусть будет.
Dr. Trader! Спасибо огромное, какой Вы молодец!
Возможно это имеет непосредственное отношение и к тому что, в скоростях приращений сидят два распределения.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6730803
А здесь даже и не два...
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
Боже, что это???
Господа, посмотрите какой престранный вид приобретает распределение интенсивности торгов при экспоненциальном времени считывания котировок в скользящем экспоненциальном окне = 10.000 (примерно 4.5 часа)
При равномерном считывании котировок такого и близко не было.
Понятия не имею, что это такое - пусть останется загадкой.
Ещё почитал википедию и подумал :)
Дискретное логарифмическое распределение принимает на вход натуральные числа 1,2,3,...
А экспоненциальное - рациональные числа >= 0 ; Т.е. можно от того кармана отнять 1, и на что-то домножить чтобы попасть в кривую экспоненты.
В ячейке E2:
В лог масштабе - прямая. Красиво. Наверное бесполезно, но пусть будет.
Читал-читал... Ведь знаю, что Док - гений, просто так ничего не пишет. Потом еще раз перечитал.
Т.е. зная, что у нас р=0.7 и используя генераторы дискретных СЧ https://habrahabr.ru/post/265321/ мы должны задавать экспоненциальные интервалы времени не абы как, как я сейчас TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, где U - равномерная СВ из диапазона [0;1], а вот именно TimeInterval = INT(- Ln(степень(0.3;U)))+1?Походу, именно в этом случае, мы "память" как раз-таки уничтожим практически полностью... Если так - Доку Нобелевку!!!!!!!!!!!!