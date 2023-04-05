От теории к практике - страница 257

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Кстати если для дискретного логарифмического распределения взять p = 0.7410293952884985 то на логарифмической шкале всё будет тоже как-то поближе.


 
О, кажется понял. Распределений-то два, по словам Александра. Где-то там на 15-ой точке и есть то место где второе распределение выглядывает из под первого.
 

Ещё почитал википедию и подумал :)

Дискретное логарифмическое распределение принимает на вход натуральные числа 1,2,3,...
А экспоненциальное - рациональные числа >= 0 ; Т.е. можно от того кармана отнять 1, и на что-то домножить чтобы попасть в кривую экспоненты.

В ячейке E2:

=0.0797907655396566 * EXP(1) ^ (-1 * 0.0797907655396566 * ((A2-1)*4.09029816010267))

В лог масштабе - прямая. Красиво. Наверное бесполезно, но пусть будет.


 
Dr. Trader:

Ещё почитал википедию и подумал :)

Дискретное логарифмическое распределение принимает на вход натуральные числа 1,2,3,...
А экспоненциальное - рациональные числа >= 0 ; Т.е. можно от того кармана отнять 1, и на что-то домножить чтобы попасть в кривую экспоненты.

В ячейке E2:

В лог масштабе - прямая. Красиво. Наверное бесполезно, но пусть будет.


Dr. Trader! Спасибо огромное, какой Вы молодец! 

 

Возможно это имеет непосредственное отношение и к тому что, в скоростях приращений сидят два распределения.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6730803

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.03.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 

А здесь даже и не два...

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217


От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.03.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 

Боже, что это???

Господа, посмотрите какой престранный вид приобретает распределение интенсивности торгов при экспоненциальном времени считывания котировок в скользящем экспоненциальном окне = 10.000 (примерно 4.5 часа)


При равномерном считывании котировок такого и близко не было.

Понятия не имею, что это такое - пусть останется загадкой.

 
А! Скорее всего, это - уши Грааля, за которые надо тянуть. А ну-ка, попробую...
 
И, чтобы не искать по всей ветке - библиотека, рекомендуемая к прочтению.
Файлы:
Library_of_Holy_Grail.zip  16329 kb
 
Dr. Trader:

Ещё почитал википедию и подумал :)

Дискретное логарифмическое распределение принимает на вход натуральные числа 1,2,3,...
А экспоненциальное - рациональные числа >= 0 ; Т.е. можно от того кармана отнять 1, и на что-то домножить чтобы попасть в кривую экспоненты.

В ячейке E2:

В лог масштабе - прямая. Красиво. Наверное бесполезно, но пусть будет.


Читал-читал... Ведь знаю, что Док - гений, просто так ничего не пишет. Потом еще раз перечитал.

Т.е. зная, что у нас р=0.7 и используя генераторы дискретных СЧ https://habrahabr.ru/post/265321/ мы должны задавать экспоненциальные интервалы времени не абы как, как я сейчас TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, где U - равномерная СВ из диапазона [0;1], а вот именно TimeInterval = INT(- Ln(степень(0.3;U)))+1?

Походу, именно в этом случае, мы "память" как раз-таки уничтожим практически полностью... Если так - Доку Нобелевку!!!!!!!!!!!!
Генераторы дискретно распределенных случайных величин
Генераторы дискретно распределенных случайных величин
  • 2016.01.16
  • habrahabr.ru
Данная статья является продолжением поста Генераторы непрерывно распределенных случайных величин. В этой главе учитывается, что все теоремы из предыдущей статьи уже доказаны и генераторы, указанные в ней, уже реализованы. Как и ранее, у нас имеется некий базовый генератор натуральных чисел от 0 до RAND_MAX: С дискретными величинами все...
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