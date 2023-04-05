От теории к практике - страница 158
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От теории к практике
Alexander_K2, 2018.01.24 20:53
И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...
По Йене у меня один из паттернов накопления энергии отработал красиво. Выстрелило как с ружжа :) И по евре тож.
Какой у Вас объем выборки для GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY получается?
По Йене у меня один из паттернов накопления энергии отработал красиво. Выстрелило как с ружжа :) И по евре тож.
Какой у Вас объем выборки для GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY получается?
GBPAUD = 36100
GBPCAD = 44100
GBPCHF = 40000
GBPJPY = 44100
GBPUSD = 40000
USDCAD = 28900
USDCHF = 22500
USDJPY = 22500
Это, что же, У МЕНЯ ОДНОГО только НЕ получается? Вот я лох... Тьфу...
Похоже?
усреднялка обычная, при бОльших рисках ливанет. 20% за 2 года ниочем
усреднялка обычная, при бОльших рисках ливанет. 20% за 2 года ниочем
Возможно, я лишь показал к чему стремится топикстартер:
p.s. Как правильно вставить отчет?
Так лучше ?
Так лучше ?
ну 200% это уже нормич.. вот если бы за год
то можно было бы сравнить с каким-нибудь не очень ликвидным малым бизнесом )
ну 200% это уже нормич.. вот если бы за год
то можно было бы сравнить с каким-нибудь не очень ликвидным малым бизнесом )
Можно на 10 пар поставить ))
Нагрузка на депозит позволяет.
И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...
Поскольку в своем знакомстве с розничным Форекс Вы уже добрались до разницы тренд-флет, и увидели, что Ваш алгоритм показывает лучшие результаты на флете, может быть, стоит выбрать валютные пары, движение курса которых обычно носит более флетовый характер? Вот здесь http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html изложен способ (и MQL программы) для анализа инструментов по этому признаку: "Самые контр-тредовые пары: AUDCAD AUDNZD".
P.S. Кстати, выявленное в этой статье тяготение значений "овершотов (overshots)" к единице означает тяготение их распределения по первому моменту к экспоненциальному (марковскому) с показателем лямбда = 1. Именно такое значение лямбда используете Вы сами при генерации экспоненциально распределенных шагов времени между считыванием приращений курса (если я ничего не пропустил).
И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...
Чем стохастик или MACD хуже?
Ах да, их же давно придумали, а значит это не интересно, нужно же велосипед изобрести.
Плюнь на этот алгоритм и разотри.
Ключевое что тебе нужно это алгоритм заблаговременно сигнализирующий о изменении характера тенденции, смена тренда на другой тренд или смена флета на тренд, смена тренда на флет.
Одной фразой изменение характеристики движения. Вот за такое чудо тебя тут точно ждёт признание.
А вот это всё пока что детский лепет (хотя и наукообразный), пасочки в песочнице.