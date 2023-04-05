От теории к практике - страница 162

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Alexander Sevastyanov:

Разве можно все объяснить с научной точки зрения? Вот вчера утром в Давосе Трамп заявил что он сторонник слабого доллара, который выгоден американским импортерам и экономике страны в целом что в принципе было в согласии с ослаблением доллара после его выборов. Рынок мгновенно отреагировал на его слова и доллар просел на 1000-2000 5-значных пунктов против других валют трендово без ощутимых коррекций. Вечером Трамп пояснил что его слова неправильно поняли и тут уже доллар отыграл все назад в течение часа-двух.

Это и есть объяснение с научной точки зрения - у движений рынка была конкретная, физически существующая причина. А не какие-то формулы, притянутые за уши, это псевдонаучность - выглядит заумно, но от сути далеко.
 
bas:
Это и есть объяснение с научной точки зрения - у движений рынка была конкретная, физически существующая причина. А не какие-то формулы, притянутые за уши, это псевдонаучность - выглядит заумно, но от сути далеко.
Что-то мне это напоминает. Времена Т.Д.Лысенко и иже с ним. Риторика один в один.
 
Yuriy Asaulenko:
Что-то мне это напоминает. Времена Т.Д.Лысенко и иже с ним. Риторика один в один.
Вот, абсолютно уверен, что и любимые вами нейросети в этом случае не помогут. Однозначно.
 
Alexander_K2:
Вот, абсолютно уверен, что и любимые вами нейросети в этом случае не помогут. Однозначно.

В Вашем случае НС действительно не помогут. Но им тут и делать нечего.))

Ваш случай совсем простой. Почему у Вас на тренде выбросы уходят за границы распределения?

 
Yuriy Asaulenko:

В Вашем случае НС действительно не помогут. Но им тут и делать нечего.))

Ваш случай совсем простой. Почему у Вас на тренде выбросы уходят за границы распределения?

Причем бесконечно много раз... Невероятная картина! Ведь в целом (при огромной генеральной совокупности данных) относительно 0 движение волнового пакета образует почти нормальное распределение. Но, вот этот конкретный участок - пока не понимаю. Я бы понял просто гигантский выброс от 0, но много-много раз пересекать достаточно большой уровень доверительной вероятности...

Блин, Юрий - не расстраивайте меня моей же тупостью. Пошел я отсюда.

 
Alexander_K2:

Причем бесконечно много раз... Невероятная картина! Ведь в целом (при огромной генеральной совокупности данных) относительно 0 движение волнового пакета образует почти нормальное распределение. Но, вот этот конкретный участок - пока не понимаю. Я бы понял просто гигантский выброс от 0, но много-много раз пересекать достаточно большой уровень доверительной вероятности...

Блин, Юрий - не расстраивайте меня моей же тупостью. Пошел я отсюда.

Специально для Вас, в который раз публикую картинку

Это тот-же самый график цены (нормирована от 0 до 50), плюс по Z - плотность вероятности. Вот и смотрите как перемещаются распределения во времени.

Т.е., формируется распределение, потом происходит "скачок" цены за  пределы этого распределения, и формируется новое распределение вокруг другого центра.

Средняя, естественно, подтянется к этому новому центру. Куда она денется.)) А т.к. вы все смотрите относительно средней и собираете инфу можно сказать "веками", у вас создается благостное ощущение непрерывности процесса.

По моему, эта картинка отвечает на все Ваши вопросы.

 
Alexander_K2:

Причем бесконечно много раз... Невероятная картина! Ведь в целом (при огромной генеральной совокупности данных) относительно 0 движение волнового пакета образует почти нормальное распределение. Но, вот этот конкретный участок - пока не понимаю. Я бы понял просто гигантский выброс от 0, но много-много раз пересекать достаточно большой уровень доверительной вероятности...

Блин, Юрий - не расстраивайте меня моей же тупостью. Пошел я отсюда.

Не расстраивайтесь, на форексе и не такие зубры зубы обламывали. Некоторые ушли, а некоторые продолжают с отчаянной решимостью и фанатизмом с ним бодаться. И только среди таких находятся отдельные личности, которые после многих лет, наконец, добиваются успеха. Если вас такой путь не устраивает, то лучше бросить это дело.)
 
Alexander_K2:

Невероятная картина! Ведь в целом (при огромной генеральной совокупности данных) относительно 0 движение волнового пакета образует почти нормальное распределение. Но, вот этот конкретный участок - пока не понимаю. Я бы понял просто гигантский выброс от 0, но много-много раз пересекать достаточно большой уровень доверительной вероятности...

Нормальное (и любое другое) распределение вовсе не означает, что цена дойдя до его 99%, вернется обратно) я об этом писал еще на 1-й странице одной из ваших предыдущих веток)

И вы строите его вовсе не относительно нуля, ваш опорный уровень сам смещается относительно цены (будь то SMA, или границы канала, или еще что). Что и происходит в случае трендов, которые вы упорно игнорировали)

[Удален]  
Nikolay Demko:

Яж говорю нужна фича которая вовремя сигналит о том что сейчас идёт смена тенденции с трендовой на флетовую и наоборот.


Ничё об этом не сигнализирует, никакие характеристики.

 
Alexander_K2:


Правильно Вам говорят, без учёта тренда ничего не получится, да и я Вам об этом же писал ранее. В моём эксперте учитывается как тренд, так и отклонение от центра. Сегодня хоть и поколбасило немного, но всё равно все трейды в плюс закрылись. Вот результат с понедельника.


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