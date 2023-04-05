От теории к практике - страница 156

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Советники стоят в одном терминале? Работают по таймеру, а не по тикам? Думаю, что одновременное исполнение проверки возможно.
 
Nikolay Demko:

Проблема в том что добавляя случайность там где её раньше небыло, мы увеличиваем энтропию, а не уменьшаем её.

...


Абсолютно в дырочку. Раньше ветвь читал по диагонали...

 
bas:
Советники стоят в одном терминале? Работают по таймеру, а не по тикам? Думаю, что одновременное исполнение проверки возможно.
Да, именно так. Вот, не ожидал такого подвоха.
 

А в чем подвох, конкретизируйте? Вам действительно нужно, чтобы при сигнале исполнился только один советник из четырех, "тот кто первым успеет"? Но зачем тогда 4 советника ставить?

 
bas:

А в чем подвох, конкретизируйте? Вам действительно нужно, чтобы при сигнале исполнился только один советник из четырех, "тот кто первым успеет"? Но зачем тогда 4 советника ставить?

В принципе - да. Но расчеты баланс/лот я строил на 1 открытую сделку, а тут сразу 4. Надо пересмотреть манименеджмент...
 

Т.е. у вас одновременно возникает сигнал по нескольким парам, а сделка нужна только одна, на любой паре? и блоки, посылающие сигналы, никак между собой не связаны?

 
bas:

Т.е. у вас одновременно возникает сигнал по нескольким парам, а сделка нужна только одна, на любой паре? и блоки, посылающие сигналы, никак между собой не связаны?

Блоки связаны - одновременно посылают сигнал. И MQL все правильно сделал как бы. Просто неожиданно - не подумал, что такая ситуация вообще возможна.
 

Если я правильно понял ситуацию, то OrderSend() выполняется относительно долго, и всё это время в OrdersTotal() всё еще будет 0.

Ну если блоки связаны, так пусть они сами выберут какой один сигнал из множества послать. Или выстроят их в очередь, пока один сигнал не исполнен, следующий не выдается.

Можно еще вместо OrdersTotal()  завести переменную в GlobalVariables для синхронизации советников.

 
bas:

Если я правильно понял ситуацию, то OrderSend() выполняется относительно долго, и всё это время в OrdersTotal() всё еще будет 0.

Ну если блоки связаны, так пусть они сами выберут какой один сигнал из множества послать. Или выстроят их в очередь, пока один сигнал не исполнен, следующий не выдается.

Можно еще вместо OrdersTotal()  завести переменную в GlobalVariables для синхронизации советников.

Спасибо!
[Удален]  
Alexander_K2:

вы же взяли флэтовый участок



возьмите трендовый




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