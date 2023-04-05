От теории к практике - страница 156
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Проблема в том что добавляя случайность там где её раньше небыло, мы увеличиваем энтропию, а не уменьшаем её.
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Абсолютно в дырочку. Раньше ветвь читал по диагонали...
Советники стоят в одном терминале? Работают по таймеру, а не по тикам? Думаю, что одновременное исполнение проверки возможно.
А в чем подвох, конкретизируйте? Вам действительно нужно, чтобы при сигнале исполнился только один советник из четырех, "тот кто первым успеет"? Но зачем тогда 4 советника ставить?
А в чем подвох, конкретизируйте? Вам действительно нужно, чтобы при сигнале исполнился только один советник из четырех, "тот кто первым успеет"? Но зачем тогда 4 советника ставить?
Т.е. у вас одновременно возникает сигнал по нескольким парам, а сделка нужна только одна, на любой паре? и блоки, посылающие сигналы, никак между собой не связаны?
Т.е. у вас одновременно возникает сигнал по нескольким парам, а сделка нужна только одна, на любой паре? и блоки, посылающие сигналы, никак между собой не связаны?
Если я правильно понял ситуацию, то OrderSend() выполняется относительно долго, и всё это время в OrdersTotal() всё еще будет 0.
Ну если блоки связаны, так пусть они сами выберут какой один сигнал из множества послать. Или выстроят их в очередь, пока один сигнал не исполнен, следующий не выдается.
Можно еще вместо OrdersTotal() завести переменную в GlobalVariables для синхронизации советников.
Если я правильно понял ситуацию, то OrderSend() выполняется относительно долго, и всё это время в OrdersTotal() всё еще будет 0.
Ну если блоки связаны, так пусть они сами выберут какой один сигнал из множества послать. Или выстроят их в очередь, пока один сигнал не исполнен, следующий не выдается.
Можно еще вместо OrdersTotal() завести переменную в GlobalVariables для синхронизации советников.
вы же взяли флэтовый участок
возьмите трендовый