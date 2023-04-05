От теории к практике - страница 76

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А с чего вы решили что мы мучаемся) есть люди, у которых задача давно решена, просто они помалкивают по большей части.

 
Alexander_K2:

Нет. Ладно. Я не хочу никого обидеть. Но, вопрос:

А почему тогда здесь на сайте из теории практически почитать нечего??? Нормальная теория с результатами где???

Если бы я это увидел, я бы может и не стал бы тут эту канитель разводить.


Ну говорят же, напиши статью, и будет годная теория, а то все так говорят "мне лень", вот и почитать нечего.

 
Alexander_K2:

Нет. Ладно. Я не хочу никого обидеть. Но, вопрос:

А почему тогда здесь на сайте из теории практически почитать нечего??? Нормальная теория с результатами где???

Если бы я это увидел, я бы может и не стал бы тут эту канитель разводить.

Ну, как-же нет. Оч много



	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Alexander_K2:
 
:)))))))))))))))))))))))))) Нет, Юрий - Вы все-таки физик! Узнаю этот юмор!
Угу, налоговая инспекция тоже так считает. А вообще у меня в профиле написано кто-что.
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Alexander_K2:
 
Мне результат, РЕЗУЛЬТАТ сейчас нужен, Николай. Я работаю над этим сейчас изо всех своих старческих сил. Теории достаточно. Все и так понятно. Сказки об идиотском Форексе будут разрушены, и это сделаем именно мы - физики. 
Да... хватили, лишку похоже... я о сказках...
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Alexander_K2:
 
Как я уже говорил, если работать на 1 паре - это примерно 1 сделка в неделю по моим алгоритмам. Мне мало этого и СКУЧНО! Мало статистики по сделкам. Хочу подключить МИНИМУМ 18 пар. Но, на статистический анализ данных, для вычисления оптимального объема выборки для конкретной валютной пары и т.д. и т.п. уходит много времени. Не так все просто, конечно. Много тяжелой подготовительной работы.
И еще, конечно, не очень хорошее знание MQL. К примеру, не могу справиться - вот OrdersTotal() выдает кол-во открытых позиций по ВСЕМ парам, а как узнать сколько позиций открыто по конкретной паре, ну, что-то вроде OrdersEURUSD() :))))) Ну, это так - к слову.
Делаю сам, потому что знаю, что по-другому к Новому Году не успею. Сроки горят!
Сроки которые горят - это ужас. Я о вас был другого мнения, что вы более прозорливы ивсё остальное... сейчас, извините, ерунду написали.
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Alexander_K2:
 
Хм... А что же Вы, господа, так долго мучаетесь с этой задачей??? Нет, отказываюсь верить. Тут - неопытная молодежь и точка.
возраст форумчан хорошо виден в общении - количество скобок и капс - говорят сами за себя)

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Насчет молодежи....
вот кстати, не стесняйтесь, помогут
https://www.mql5.com/ru/forum/160683

	          


		          




  

      

        Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
      


    

      Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

      
  • 2016.11.09
  • www.mql5.com


      

        В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти н...

      

    


    

  





		          



	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Roman Shiredchenko:
 Сроки которые горят - это ужас. Я о вас был другого мнения, что вы более прозорливы ивсё остальное... сейчас, извините, ерунду написали.
розовые очки мешают
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Renat Akhtyamov:
 розовые очки мешают
:-) снимать не надо. Главное успеть и закодить и ливануть к НГ. Ведь после НГ рынка не будет, убежит.
	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
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