От теории к практике - страница 76
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А с чего вы решили что мы мучаемся) есть люди, у которых задача давно решена, просто они помалкивают по большей части.
Нет. Ладно. Я не хочу никого обидеть. Но, вопрос:
А почему тогда здесь на сайте из теории практически почитать нечего??? Нормальная теория с результатами где???
Если бы я это увидел, я бы может и не стал бы тут эту канитель разводить.
Ну говорят же, напиши статью, и будет годная теория, а то все так говорят "мне лень", вот и почитать нечего.
Нет. Ладно. Я не хочу никого обидеть. Но, вопрос:
А почему тогда здесь на сайте из теории практически почитать нечего??? Нормальная теория с результатами где???
Если бы я это увидел, я бы может и не стал бы тут эту канитель разводить.
Ну, как-же нет. Оч много
:)))))))))))))))))))))))))) Нет, Юрий - Вы все-таки физик! Узнаю этот юмор!
Мне результат, РЕЗУЛЬТАТ сейчас нужен, Николай. Я работаю над этим сейчас изо всех своих старческих сил. Теории достаточно. Все и так понятно. Сказки об идиотском Форексе будут разрушены, и это сделаем именно мы - физики.
Как я уже говорил, если работать на 1 паре - это примерно 1 сделка в неделю по моим алгоритмам. Мне мало этого и СКУЧНО! Мало статистики по сделкам. Хочу подключить МИНИМУМ 18 пар. Но, на статистический анализ данных, для вычисления оптимального объема выборки для конкретной валютной пары и т.д. и т.п. уходит много времени. Не так все просто, конечно. Много тяжелой подготовительной работы.
И еще, конечно, не очень хорошее знание MQL. К примеру, не могу справиться - вот OrdersTotal() выдает кол-во открытых позиций по ВСЕМ парам, а как узнать сколько позиций открыто по конкретной паре, ну, что-то вроде OrdersEURUSD() :))))) Ну, это так - к слову.
Делаю сам, потому что знаю, что по-другому к Новому Году не успею. Сроки горят!
Хм... А что же Вы, господа, так долго мучаетесь с этой задачей??? Нет, отказываюсь верить. Тут - неопытная молодежь и точка.
возраст форумчан хорошо виден в общении - количество скобок и капс - говорят сами за себя)
Насчет молодежи....
вот кстати, не стесняйтесь, помогут
https://www.mql5.com/ru/forum/160683
Сроки которые горят - это ужас. Я о вас был другого мнения, что вы более прозорливы ивсё остальное... сейчас, извините, ерунду написали.
розовые очки мешают