От теории к практике - страница 163

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Alexander_K2:

Теперь смотрите, что у меня произошло на паре USDJPY:

Сверху - график собственно USDJPY и полосы Боллинджера с 4*сигма. Объем выборки - 25.600 тиков, что соответствует 99,5% доверительного интервала волнового пакета тиковых приращений. Т.е. мы видим волновой пакет цены и его движение ПОЧТИ полностью.

Сделки заключались по нижнему графику (см. алгоритм, изложенный в этой ветке).

Классные 3 сделки в шикарнейший плюс. И одна наипозорнейшая сделка в глубочайший минус 1000 pips (выделена красными стрелками).

Вот смотрю, смотрю я на эти графики и так и этак и понимаю, что - все, сдулись Александр_К и кот Шредингера (сидит рядом с выпученными глазами и ничего сказать не может)...

Вот не могу понять - по каким признакам я должен был сохранить 3 зеленые сделки и убрать 1 красную?

Все - пора закругляться и тикать подальше от Форекса.


ну конечно, вы на тренд попали.

 
Максим Дмитриев:

ну конечно, вы на тренд попали.

Это вообще неважно. И на тренде на откатах можно прекрасно работать. Проблема в другом.
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Yuriy Asaulenko:
Это вообще неважно. И на тренде на откатах можно прекрасно работать. Проблема в другом.

в его конкретном случае проблема в этом. (сделка)

 
Максим Дмитриев:

а его конкретном случае проблема в этом

Я и говорю - не в этом. Попадание - это следствие. Сама идея у него правильная, но интетрепация...)
 
khorosh:

...

Вот результат с понедельника.


Мартингейл живет с понедельника до понедельника?

:)

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Yuriy Asaulenko:
Я и говорю - не в этом. Попадание - это следствие. Сама идея у него правильная, но интетрепация...)

интересно, откуда взялась идея.

почитал на форуме, что во время флэта люди торгуют отклонения от средней?

или посмотрел, что в физических процессах частица болтается вокруг горизонтальной линии, и решил что на форексе всё также ? а,  Alexander_K2? )

 
Максим Дмитриев:

Ничё об этом не сигнализирует, никакие характеристики.


Сравните волатильность на 1-м участке и на 2-м, а вы говорите ни какие характеристики не сигнализируют.

Это же ответ и на вопрос Александра.


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Alexander_K2:

а что означает это ваше распределение Стьюдента? что оно показывает? какую память оно имеет и как его торговать?

и как вы объясните то, что на форексе диаграмма распределения имеет удлиненную по вертикали форму?

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Nikolay Demko:

Сравните волатильность на 1-м участке и на 2-м, а вы говорите ни какие характеристики не сигнализируют.

Это же ответ и на вопрос Александра.



и на тренде и на флэте может быть большая волатильность

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Nikolay Demko:

Сравните волатильность на 1-м участке и на 2-м, а вы говорите ни какие характеристики не сигнализируют.

Это же ответ и на вопрос Александра.



а почему вы решили что на тренде нельзя торговать отклонения от машки? нужно только машку построить, которая будет идти по центру ценового канала. вы же видели как ведет себя машка во время тренда вверх, она идет под ценой, а не внутри цены. задача построить правильную машку)

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