От теории к практике - страница 163
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Теперь смотрите, что у меня произошло на паре USDJPY:
Сверху - график собственно USDJPY и полосы Боллинджера с 4*сигма. Объем выборки - 25.600 тиков, что соответствует 99,5% доверительного интервала волнового пакета тиковых приращений. Т.е. мы видим волновой пакет цены и его движение ПОЧТИ полностью.
Сделки заключались по нижнему графику (см. алгоритм, изложенный в этой ветке).
Классные 3 сделки в шикарнейший плюс. И одна наипозорнейшая сделка в глубочайший минус 1000 pips (выделена красными стрелками).
Вот смотрю, смотрю я на эти графики и так и этак и понимаю, что - все, сдулись Александр_К и кот Шредингера (сидит рядом с выпученными глазами и ничего сказать не может)...
Вот не могу понять - по каким признакам я должен был сохранить 3 зеленые сделки и убрать 1 красную?
Все - пора закругляться и тикать подальше от Форекса.
ну конечно, вы на тренд попали.
ну конечно, вы на тренд попали.
Это вообще неважно. И на тренде на откатах можно прекрасно работать. Проблема в другом.
в его конкретном случае проблема в этом. (сделка)
а его конкретном случае проблема в этом
...
Вот результат с понедельника.
Мартингейл живет с понедельника до понедельника?
:)
Я и говорю - не в этом. Попадание - это следствие. Сама идея у него правильная, но интетрепация...)
интересно, откуда взялась идея.
почитал на форуме, что во время флэта люди торгуют отклонения от средней?
или посмотрел, что в физических процессах частица болтается вокруг горизонтальной линии, и решил что на форексе всё также ? а, Alexander_K2? )
Ничё об этом не сигнализирует, никакие характеристики.
Сравните волатильность на 1-м участке и на 2-м, а вы говорите ни какие характеристики не сигнализируют.
Это же ответ и на вопрос Александра.
а что означает это ваше распределение Стьюдента? что оно показывает? какую память оно имеет и как его торговать?
и как вы объясните то, что на форексе диаграмма распределения имеет удлиненную по вертикали форму?
Сравните волатильность на 1-м участке и на 2-м, а вы говорите ни какие характеристики не сигнализируют.
Это же ответ и на вопрос Александра.
и на тренде и на флэте может быть большая волатильность
Сравните волатильность на 1-м участке и на 2-м, а вы говорите ни какие характеристики не сигнализируют.
Это же ответ и на вопрос Александра.
а почему вы решили что на тренде нельзя торговать отклонения от машки? нужно только машку построить, которая будет идти по центру ценового канала. вы же видели как ведет себя машка во время тренда вверх, она идет под ценой, а не внутри цены. задача построить правильную машку)