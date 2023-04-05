От теории к практике - страница 157

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Alexander_K2:
Блоки связаны - одновременно посылают сигнал. И MQL все правильно сделал как бы. Просто неожиданно - не подумал, что такая ситуация вообще возможна.

Дошло дело и до управления свободными средствами. Если бы Вы читали, что Вам пишут https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6209401, подумали бы. Переходите на демосчет. Пусть на нем будет 100 тыс долларов, а торговать будете по 0.1 лоту каждая сделка. И забудете пока об этих вопросах, ведь у Вас другие еще не решены. В частности, будет ли Ваш алгоритм вообще в среднем прибыльным.

Вы пока еще не наткнулись на то, что даже на одной валютной паре может продолжаться нужная сделка, и в этот момент возникнет ситуация, когда надо открыть еще одну, по этой же паре. Не надо их пропускать, выполняйте все. Это же пока эксперимент. И в первую очередь не хватает сейчас статистики исполненных сделок.

И не надо ничего строить специального в части управления средствами, еще не та стадия работ. Решение - демосчет и торговля фиксированным лотом.


Если у Вас терминал MT4, то можно параллельно отправить до 8 торговых приказов на сервер от 8 разных советников; если MT5, то ограничения не знаю, но отсылка приказов должна осуществляться асинхронно, функцией OrderSendAsinc.

Сообщите, пожалуйста, какие именно 4 пары открылись одновременно.

[Удален]  
Vladimir:

Дошло дело и до управления свободными средствами. Если бы Вы читали, что Вам пишут https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6209401, подумали бы. Переходите на демосчет. Пусть на нем будет 100 тыс долларов, а торговать будете по 0.1 лоту каждая сделка. И забудете пока об этих вопросах, ведь у Вас другие еще не решены. В частности, будет ли Ваш алгоритм вообще в среднем прибыльным.

Вы пока еще не наткнулись на то, что даже на одной валютной паре может продолжаться нужная сделка, и в этот момент возникнет ситуация, когда надо открыть еще одну, по этой же паре. Не надо их пропускать, выполняйте все. Это же пока эксперимент. И в первую очередь не хватает сейчас статистики исполненных сделок.

И не надо ничего строить специального в части управления средствами, еще не та стадия работ. Решение - демосчет и торговля фиксированным лотом.


Если у Вас терминал MT4, то можно параллельно отправить до 8 торговых приказов на сервер от 8 разных советников; если MT5, то ограничения не знаю, но отсылка приказов должна осуществляться асинхронно, функцией OrderSendAsinc.

Сообщите, пожалуйста, какие именно 4 пары открылись одновременно.


на дэмосчете меньше тиков.

 

Тренд начался, И  стало тиихо.

 
Vitali Kadel:

Тренд начался, И  стало тиихо.

Ха! Вы правы. Получив вчера +10%, сегодня на USDJPY сижу в просадке. СанСаныч и bas были правы - именно тренд плохо обрабатывает. Однако, алгоритм все равно шикарен и полностью обоснован. Я специально провел доп.исследования - данный алгоритм описывает фактически движение центра распределения приращений пары относительно 0. Но, этого мало - согласен. 
 
Alexander_K2:
Ха! Вы правы. Получив вчера +10%, сегодня на USDJPY сижу в просадке. СанСаныч и bas были правы - именно тренд плохо обрабатывает. Однако, алгоритм все равно шикарен и полностью обоснован. Я специально провел доп.исследования - данный алгоритм описывает фактически движение центра распределения приращений пары относительно 0. Но, этого мало - согласен. 

Устанавливайте Стоп Лосс и все будет хорошо. Флет рано или поздно опять начнётся.  Валютный рынок, больше  времени флетовый чем трендовый.

 
Vitali Kadel:

Устанавливайте Стоп Лосс и все будет хорошо. Флет рано или поздно опять начнётся.  Валютный рынок, больше  времени флетовый чем трендовый.

Да, так и надо делать, очевидно.

А пока - вот решение уравнения Фоккера-Планка, которое мы наблюдаем для движения функции плотности вероятности приращений:


 

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...

 
Alexander_K2:

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...

Похоже?


 
Sergey Chalyshev:

Похоже?


Да, очень похоже. Т.е. - так должно быть. Но, пока где-то я не доработал. Тороплюсь, да и тесть под ногами путается, не дает сосредоточиться...
 
Sergey Chalyshev:

Похоже?


Это вы уже сделать успели? Гениально!
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