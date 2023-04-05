От теории к практике - страница 157
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Блоки связаны - одновременно посылают сигнал. И MQL все правильно сделал как бы. Просто неожиданно - не подумал, что такая ситуация вообще возможна.
Дошло дело и до управления свободными средствами. Если бы Вы читали, что Вам пишут https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6209401, подумали бы. Переходите на демосчет. Пусть на нем будет 100 тыс долларов, а торговать будете по 0.1 лоту каждая сделка. И забудете пока об этих вопросах, ведь у Вас другие еще не решены. В частности, будет ли Ваш алгоритм вообще в среднем прибыльным.
Вы пока еще не наткнулись на то, что даже на одной валютной паре может продолжаться нужная сделка, и в этот момент возникнет ситуация, когда надо открыть еще одну, по этой же паре. Не надо их пропускать, выполняйте все. Это же пока эксперимент. И в первую очередь не хватает сейчас статистики исполненных сделок.
И не надо ничего строить специального в части управления средствами, еще не та стадия работ. Решение - демосчет и торговля фиксированным лотом.
Если у Вас терминал MT4, то можно параллельно отправить до 8 торговых приказов на сервер от 8 разных советников; если MT5, то ограничения не знаю, но отсылка приказов должна осуществляться асинхронно, функцией OrderSendAsinc.
Сообщите, пожалуйста, какие именно 4 пары открылись одновременно.
Дошло дело и до управления свободными средствами. Если бы Вы читали, что Вам пишут https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6209401, подумали бы. Переходите на демосчет. Пусть на нем будет 100 тыс долларов, а торговать будете по 0.1 лоту каждая сделка. И забудете пока об этих вопросах, ведь у Вас другие еще не решены. В частности, будет ли Ваш алгоритм вообще в среднем прибыльным.
Вы пока еще не наткнулись на то, что даже на одной валютной паре может продолжаться нужная сделка, и в этот момент возникнет ситуация, когда надо открыть еще одну, по этой же паре. Не надо их пропускать, выполняйте все. Это же пока эксперимент. И в первую очередь не хватает сейчас статистики исполненных сделок.
И не надо ничего строить специального в части управления средствами, еще не та стадия работ. Решение - демосчет и торговля фиксированным лотом.
Если у Вас терминал MT4, то можно параллельно отправить до 8 торговых приказов на сервер от 8 разных советников; если MT5, то ограничения не знаю, но отсылка приказов должна осуществляться асинхронно, функцией OrderSendAsinc.
Сообщите, пожалуйста, какие именно 4 пары открылись одновременно.
на дэмосчете меньше тиков.
Тренд начался, И стало тиихо.
Тренд начался, И стало тиихо.
Ха! Вы правы. Получив вчера +10%, сегодня на USDJPY сижу в просадке. СанСаныч и bas были правы - именно тренд плохо обрабатывает. Однако, алгоритм все равно шикарен и полностью обоснован. Я специально провел доп.исследования - данный алгоритм описывает фактически движение центра распределения приращений пары относительно 0. Но, этого мало - согласен.
Устанавливайте Стоп Лосс и все будет хорошо. Флет рано или поздно опять начнётся. Валютный рынок, больше времени флетовый чем трендовый.
Устанавливайте Стоп Лосс и все будет хорошо. Флет рано или поздно опять начнётся. Валютный рынок, больше времени флетовый чем трендовый.
Да, так и надо делать, очевидно.
А пока - вот решение уравнения Фоккера-Планка, которое мы наблюдаем для движения функции плотности вероятности приращений:
И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...
И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...
Похоже?
Похоже?
Похоже?