От теории к практике - страница 164

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Alexander Sevastyanov:

Мартингейл живет с понедельника до понедельника?

:)

Смотря какой мартингейл и смотря как он приготовлен.)  Если без ограничения убытка, то может и 3 дня не прожить. В смысле риска он может быть не хуже эксперта торгующего постоянным лотом и даже лучше, если максимальный совокупный лот не превышает этот постоянный лот
 
Максим Дмитриев:

интересно, откуда взялась идея.

почитал на форуме, что во время флэта люди торгуют отклонения от средней?

или посмотрел, что в физических процессах частица болтается вокруг горизонтальной линии, и решил что на форексе всё также ? а,  Alexander_K2? )

Вот это распределение приращений


однозначно как бы "дрожит" относительно 0 и представляет из себя волновую функцию самой цены.

Это строго медицинский факт.

Это как бы фундаментная база самого рынка.

Логично было просто следить за движением этого пакета, собранного на 99,5% (по объему выборки), и получать безудержный профит.

Но, не так все просто....

[Удален]  
Alexander_K2:
Вот это распределение приращений


однозначно как бы "дрожит" относительно 0 и представляет из себя волновую функцию самой цены.


а что там указывает на то, что оно дрожжит вокруг ноля?)) у гсб такое же распределение)

 
Максим Дмитриев:

а что там указывает на то, что оно дрожжит вокруг ноля?)) у гсб такое же распределение)



Вот нижний график на это и указывает.

Это мы видим динамику всего за 4 дня на этой неделе (порядка 140.000 тиков) Если собрать данные за месяц ( порядка 1.000.000 тиков), то увидим почти нормальное распределение относительно 0.

 
Максим Дмитриев:

интересно, откуда взялась идея.

почитал на форуме, что во время флэта люди торгуют отклонения от средней?

или посмотрел, что в физических процессах частица болтается вокруг горизонтальной линии, и решил что на форексе всё также ? а,  Alexander_K2? )

Из скромности не буду сообщать откуда взялась идея. Но вот делал он самостоятельно, здесь уже подсказчиков не было, или только в его темах. Ну, и Визард что-то ему говорил - не вникал.
[Удален]  
Alexander_K2:


Вот нижний график на это и указывает.

Это мы видим динамику всего за 4 дня на этой неделе (порядка 140.000 тиков) Если собрать данные за месяц ( порядка 1.000.000 тиков), то увидим почти нормальное распределение относительно 0.


так нижний график искусственный. верхний график - график цены.)

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От теории к практике

Alexander_K2, 2018.01.26 15:47



Вот нижний график на это и указывает.

Это мы видим динамику всего за 4 дня на этой неделе (порядка 140.000 тиков) Если собрать данные за месяц ( порядка 1.000.000 тиков), то увидим почти нормальное распределение относительно 0.


ну я же вас спрашиваю на диаграмме распределения что об этом указывает, а не на этом нижнем графике)
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Из скромности не буду сообщать откуда взялась идея. Но вот делал он самостоятельно, здесь уже подсказчиков не было, или только в его темах. Ну, и Визард что-то ему говорил - не вникал.

а. вы ему подказали)

 
Yuriy Asaulenko:
Из скромности не буду сообщать откуда взялась идея. Но вот делал он самостоятельно, здесь уже подсказчиков не было, или только в его темах. Ну, и Визард что-то ему говорил - не вникал.

Да, идея хороша - не спорю. Но, как-то вот чего-то не хватает... А! Понимания, вот чего мне не хватает. Вы лабаете программы на основании цены, а я - волновой функции. А Фейнман на основании чего? Правильно - волновой функции. В понимании квантовой физики нет такого понятия - цена! А по-вашему - есть. Вот тут я в ступоре...

 
Alexander_K2:

Да, идея хороша - не спорю. Но, как-то вот чего-то не хватает... А! Понимания, вот чего мне не хватает. Вы лабаете программы на основании цены, а я - волновой функции. А Фейнман на основании чего? Правильно - волновой функции. В понимании квантовой физики нет такого понятия - цена! А по-вашему - есть. Вот тут я в ступоре...

Александр, может индекс фрактальности задействовать (коэф. Херста)? В качестве фильтра.
 
Dmitriy Skub:
Александр, может индекс фрактальности задействовать (коэф. Херста)? В качестве фильтра.

Ага. Попробую на выходных на модели. Где-то в этой ветке Vladimir какие-то классные данные по Херсту выкладывал. Надо перечитать еще раз.

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