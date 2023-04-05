От теории к практике - страница 152
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот вам период. EURUSD c 2018.01.11 по 2018.01.15.
Постройте свой график за этот период.
ILNUR777:
О Шноле.
Посмотрел. Вообще не понял в чем проблема. Пространство анизотропно. Ну, и что в этом нового? Абсолютно естественно, что всяческие излучения зависят от положения земли, затмений и пр. и пр. И что?
Все-таки, биохимику лучше заниматься своим делом, а не лезть в космологию.
Автор вроде бы не говорил что размер скользящего окна постоянен. Хотя вообще уже чёрт ногу сломит что он там говорил. Если он подтвердит согласие с красными словами, то с такими физиками мы скоро и в космос не летабельны будем, какой там кота за шрёденгеры поймать.
Говорил. Более того этот размер вычислен на генеральной совокупности.
В принципе если пройдёт проверку, то можно на это закрыть глаза.
Проверка заключается в следующем: генеральная совокупность делится на две части, левую и правую. Константы вычисляются на левой, и применяются к правой.
Если по правой части расчёты не изменятся, то можно говорить об условной константе.
Почему условной, потому что тиков много не бывает, это не 2-3 ляма минуток, 2-3 ляма тиков это всего год.
А стабильную стратегию нужно проверять на данных за несколько лет. Если только не указано условие конечности времени жизни стратегии, и приведены формулы расчёта новых параметров. И даже тогда нужно проверять на отрезке несколько лет, с постоянной подстройкой параметров.
Говорил. Более того этот размер вычислен на генеральной совокупности.
В принципе если пройдёт проверку, то можно на это закрыть глаза.
Проверка заключается в следующем: генеральная совокупность делится на две части, левую и правую. Константы вычисляются на левой, и применяются к правой.
Если по правой части расчёты не изменятся, то можно говорить об условной константе.
Почему условной, потому что тиков много не бывает, это не 2-3 ляма минуток, 2-3 ляма тиков это всего год.
А стабильную стратегию нужно проверять на данных за несколько лет. Если только не указано условие конечности времени жизни стратегии, и приведены формулы расчёта новых параметров. И даже тогда нужно проверять на отрезке несколько лет, с постоянной подстройкой параметров.
Значит я не так понял. Трудно домысливать за автора. В остальном согласен с Вами. О чём говорить если единожды подогнав параметры он делает выводы о робастости системы.
Вся эта ситуация с Александром и форумчанами всё больше напоминает анекдот про японскую пилу и суровых сибирских лесорубов.
Александр с энтузиазмом несведущего пытается изобретать велосипеды, а суровые сибирские лесорубы ему отвечают: то-то же.
ЗЫ Чуть исравлюсь, с энтузиазмом пробует применить свой опыт по вопросам в которых он сведущь, на поприще где он имеет мало опыта.
Классическая ошибка всех ученых людей - притягивание за уши к рынку своего предыдущего бэкграунда. Кто во что горазд)
Вся эта ситуация с Александром и форумчанами всё больше напоминает анекдот про японскую пилу и суровых сибирских лесорубов.
Александр с энтузиазмом несведущего пытается изобретать велосипеды, а суровые сибирские лесорубы ему отвечают: то-то же.
Значит я не так понял. Трудно домысливать за автора. В остальном согласен с Вами. О чём говорить если единожды подогнав параметры он делает выводы о робастости системы.
Принципиальный момент.
Вот все говорят - надо проверить на истории, да еще желательно 50 лет протестировать в реал-тайме, тогда - да, ОК, примем в эксплуатацию.
Давайте задумаемся. Вот у нас есть график поведения амплитуды вероятности (нижний график из тех, которые я выкладывал для пары AUDCAD), фактически решение уравнения Фоккера-Планка для данной валютной пары.
Читаем Фейнмана:
Т.е., на графике мы видим поведение волновой функции. Она НЕ МОЖЕТ измениться, она - одна-единственная для конкретной валютной пары. Это означает, что достаточно провести испытания на значимом объеме выборки (думаю 1-2 месяца) и все - дело в шляпе.
Готовьте карманы, очищайте их от пыли!
Классическая ошибка всех ученых людей - притягивание за уши к рынку своего предыдущего бэкграунда. Кто во что горазд)
Просто лично мне видилось что по заявлениям автора, как далеко не новичка в науке, он наверное должен понимать всю абсурдность того что делает. Тем более что близко знаком со схожими процессами в физике. От этого и пытаюсь усложнить его же слова. Просто не верится что автор верит в робастость того примитива который сам излагает. Диссонанс в голове от сказанного им о методике и о ранее заявленных титулах в науке. Если человек от науки, как-то странно что он изобретает именно такой велосипед, ещё более странны теории что этот велосипед оседлает горные хребты рынков.
Ну велосипеды бывают полезны. Я таким образом изучал рынок. Когда изобретаешь велосипед, а потом узнаёшь что это уже было, то это полезно тем что ты изобретя сам, глубоко понимаешь проблематику.
С другой стороны велосипеды говорят о дилетанстве изобретателя. Человек не изучив опыт предшественников шагает в неизведанную для себя сферу. Естественно что шишек будет хоть отбавляй.
Мне лично импонирует его напор, даже некое бахвальство я списую на неопытность в разработках, поэтому не сужу строго.