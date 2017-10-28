Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первая тройка лидеров не изменилась
Первая тройка лидеров
перекличка чтоль?)
перекличка чтоль?)
Типа того...
некоторые стучат лысиной по паркету - просят опубликовать - текущие результаты
Типа того...
некоторые стучат лысиной по паркету - просят опубликовать - текущие результаты
Ну ладно.
Есть что сказать "последней тройке лидеров"?)
Ну ладно.
Есть что сказать "последней тройке лидеров"?)
Как Вас понимать - "последней" , тройка которая последняя снизу ?
У кого депо еще жив - может рвануть и даже победить.
А у тех у кого загружен на 100% можно сказать - "денег нет но вы держитесь" - входить нечем - мой лошади до стоп-аута уже недалеко ...
Даже не скрывал с самого начало , будет или слив или как минимум в топе.
Зайка не публикует хвалебные оды первой тройки, в которую он судя по всему уже не входит... Затолкали и провернули... с мушкой. Удачи, зайка - мош она еще повернется к тебе передом.
З.Ы. Раз уж записал меня сам - разрешаю тебе за меня и сыграть
З.Ы.З.Ы. Мож когда нить ты поймешь, почему делающие успехи в ветке прогнозов не создают своих сигналов
Все ваши посты ,причем не только в отношении меня ,к сожалению - пропитаны хамством и негативом , я Вас вежливо и культурно просил убрать в этой ветке Ваш негативный пост в отношении одно из участников чемпионата,
вместо этого вы ответили стопкой хамских постов - а с хамами говорю исключительно на их языке. Таксист , дворник , академик , лысый мужик в очках - мне глубоко плевать на статус - если он ХАМ.
Чего неймется ? чего лезешь ко мне ?
Не хочешь принимать участие в чемпионате - вали своей дорогой, я тебя не трогаю и ты изволь не трогать меня.
На форуме достаточно адекватных нормальных и вполне приличных людей с которыми мне и не только мне - приятно общаться.
Как Вас понимать - "последней" , тройка которая последняя снизу ?
это я сэронизировал чутка над Вашим "первая тройка лидеров")
тройка лидеров только одна ведь, ни первой, ни второй и ни последней нет.
Все ваши посты ,причем не только в отношении меня ,к сожалению - пропитаны хамством и негативом , я Вас вежливо и культурно просил убрать в этой ветке Ваш негативный пост в отношении одно из участников чемпионата,
вместо этого вы ответили стопкой хамских постов - а с хамами говорю исключительно на их языке. Таксист , дворник , академик , лысый мужик в очках - мне глубоко плевать на статус - если он ХАМ.
Чего неймется ? чего лезешь ко мне ?
Не хочешь принимать участие в чемпионате - вали своей дорогой, я тебя не трогаю и ты изволь не трогать меня.
На форуме достаточно адекватных нормальных и вполне приличных людей с которыми мне и не только мне - приятно общаться.
дружище, перечитай пожалуйста еще раз наш диалог с самого начала(он не такой и длинный) - поймешь, кто к кому лез(со своим уставом), кто кого трогал... и за что Особенно обрати внимание на ковбойские анекдоты... То, что ты видишь в моих словах - всего лишь твоё видение, которое может в корне отличаться от действительности!
Публикуй статистику почаще, мнительный дерзкий юноша. Не только тройку лидеров. Даже после того, как сольешь. Уверен, что кроме меня и участников ветку читают и другие люди. И им интересно следить за изменениями. Взялись за гуж - так дюжьте!!! Адью И больше мне не пиши - сделай милость!
З.Ы. Игорь - респект!!!
...........
Бывает и такое.
Но! Демка только для побед, причем это не сложно...
Одно только правило - сольешь (закроешь убыток), потом его заново нужно заработать, и только после этого начнется рост.
Поэтому, в соревнованиях кроем только в плюс, либо слив под ноль.
У мну там робот торгует теперь. Время еще есть. Погнали дальше
З.Ы.З.Ы. Мож когда нить ты поймешь, почему делающие успехи в ветке прогнозов не создают своих сигналов