Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 98

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Первая тройка лидеров  не изменилась


 
Yuriy Zaytsev:

Первая тройка лидеров


перекличка чтоль?)
 
Andrey Dik:

перекличка чтоль?)

Типа того...

некоторые  стучат лысиной по паркету - просят опубликовать - текущие  результаты

 
Yuriy Zaytsev:

Типа того...

некоторые  стучат лысиной по паркету - просят опубликовать - текущие  результаты

Ну ладно.

Есть что сказать "последней тройке лидеров"?)

 
Andrey Dik:

Ну ладно.

Есть что сказать "последней тройке лидеров"?)

Как Вас понимать - "последней"    , тройка которая  последняя  снизу ?   

У кого депо еще жив -  может рвануть и даже победить.

А у тех у кого загружен на 100% можно сказать - "денег нет но вы держитесь"  - входить  нечем  - мой лошади  до стоп-аута уже недалеко ...

Даже не скрывал с самого начало , будет или слив или как минимум в  топе.

 
mmmoguschiy-new:
Зайка не публикует хвалебные оды первой тройки, в которую он судя по всему уже не входит... Затолкали и провернули... с мушкой. Удачи, зайка - мош она еще повернется к тебе передом. 

З.Ы. Раз уж записал меня сам - разрешаю тебе за меня и сыграть 


З.Ы.З.Ы. Мож когда нить ты поймешь, почему делающие успехи в ветке прогнозов не создают своих сигналов

Все ваши посты ,причем не только в отношении меня ,к сожалению -  пропитаны хамством и негативом , я Вас вежливо и культурно просил убрать в этой ветке Ваш негативный  пост в отношении одно из участников чемпионата,

вместо этого вы ответили стопкой хамских постов - а с  хамами говорю  исключительно на их языке. Таксист , дворник , академик , лысый мужик в очках - мне глубоко плевать на статус - если он ХАМ.

Чего неймется ?  чего лезешь ко мне ?

Не хочешь принимать участие в чемпионате  - вали  своей  дорогой, я тебя не трогаю и ты изволь не трогать меня.

На форуме  достаточно адекватных нормальных и вполне приличных людей с которыми мне и не только мне - приятно общаться.

 
Yuriy Zaytsev:

Как Вас понимать - "последней"    , тройка которая  последняя  снизу ?  


это я сэронизировал чутка над Вашим "первая тройка лидеров")
тройка лидеров только одна ведь, ни первой, ни второй и ни последней нет.
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Все ваши посты ,причем не только в отношении меня ,к сожалению -  пропитаны хамством и негативом , я Вас вежливо и культурно просил убрать в этой ветке Ваш негативный  пост в отношении одно из участников чемпионата,

вместо этого вы ответили стопкой хамских постов - а с  хамами говорю  исключительно на их языке. Таксист , дворник , академик , лысый мужик в очках - мне глубоко плевать на статус - если он ХАМ.

Чего неймется ?  чего лезешь ко мне ?

Не хочешь принимать участие в чемпионате  - вали  своей  дорогой, я тебя не трогаю и ты изволь не трогать меня.

На форуме  достаточно адекватных нормальных и вполне приличных людей с которыми мне и не только мне - приятно общаться.


дружище, перечитай пожалуйста еще раз наш диалог с самого начала(он не такой и длинный) - поймешь, кто к кому лез(со своим уставом), кто кого трогал... и за что  Особенно обрати внимание на ковбойские анекдоты... То, что ты видишь в моих словах - всего лишь твоё видение, которое может в корне отличаться от действительности!


Публикуй статистику почаще, мнительный дерзкий юноша. Не только тройку лидеров. Даже после того, как сольешь. Уверен, что кроме меня и участников ветку читают и другие люди. И им интересно следить за изменениями. Взялись за гуж - так дюжьте!!! Адью  И больше мне не пиши - сделай милость!

З.Ы. Игорь - респект!!!

 
Yuriy Zaytsev:
...........

Бывает и такое.

Но! Демка только для побед, причем это не сложно...

Одно только правило - сольешь (закроешь убыток), потом его заново нужно заработать, и только после этого начнется рост.

Поэтому, в соревнованиях кроем только в плюс, либо слив под ноль.

У мну там робот торгует теперь. Время еще есть. Погнали дальше

 
mmmoguschiy-new:


З.Ы.З.Ы. Мож когда нить ты поймешь, почему делающие успехи в ветке прогнозов не создают своих сигналов

Да, но и по 3 ляма в месяц они явно не делают, как передовики в сигналах. Да и 500к, не то чтобы лямы.
Почему бы не сочетать приятное с полезным, вставив в свой "грааль" пару ложных входов/выходов для публичной версии.
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