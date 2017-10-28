Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 46

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Сигнал вернули в строй - мониторим дальше!

Спасибо администрации!

 
Nikolay Gaylis:
За что Юрия забанили?(Звучит,как посадили...)

Нууу... нет я бы не ставил знак равенства между баном и посадкой в автозак :-))) , есть большая разница - по почкам не били , дубинкой не обрабатывали.

Больше похоже на домашний арест,  как у министра Улюkаe.ва нашего ,  видели - знаете как он сидит ? -

Под домашним арестом - там где он живет по сути прекрасный многоэтажный дом в комплексе  с бассейнами ,саунами ,тренажерными  залами , ресторанами , бутиковыми магазинами.

Ну и понятно дубинкой его не били, так что если воруешь миллионами отношение другое.

У нас крупных коррупционеров, показательно ловят как крупную рыбу ,  есть такая передача на канале дискавери,  так вот прямо как там, аккуратно снимают с крючка, что бы не поранить губу, и снова отпускают в воду.

Ведь на его месте завтра может окажется тот кто ловил, так что "они" -  "там"  наверху , очень бережно относятся к своим.

---

Все нормально ,  я не рискую пояснять  почему  бан получил ,  дабы не быть снова забаненым. если без подробностей - Неудачно пошутил :-)

Все ок , я снова с Вами!

 
Yuriy Zaytsev:


Все ок , я снова с Вами!


Юра приветствую ! как ты вовремя ,мне уже тут и таблицу продлили ....... ,то ли у меня руки не оттуда растут ,то ли яндекс браузер ))))
 
Server Muradasilov:

Юра приветствую ! как ты вовремя ,мне уже тут и таблицу продлили ....... {скип} , ))))
я сейчас поправлю , добавлю
 

 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"


уупс


 
o_o:

уупс


:-))) ну тут уже никак
 

http://mvs.hol.es/Monitoring/


№  Участники чемпионата
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Yury Kirillov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17 Vladimir Pastushak MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18 Igor Rybakov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19 Gennady Sergienko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20 Alexander Ivanov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
     
     
Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
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Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Фортс инструменты (MOEX) - запрещены! Мониторинги участников...
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
Что-то не сходится.. По виджетам 20 участников, а в таблице - 18.
 
Alexey Kozitsyn:
Что-то не сходится.. По виджетам 20 участников, а в таблице - 18.

Вижу 18 виджетов ,  13  место по религиозным мотивам пустует ,  у нас 19 человек ,  или я пропустил в ветке кого то ?

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Вижу 18 виджетов ,  13  место по религиозным мотивам пустует ,  у нас 19 человек ,  или я пропустил в ветке кого то ?

Гм... умножить 4 на 5 я, вроде, пока могу... Было 20 виджетов - 5 полных строк по 4 виджета.
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