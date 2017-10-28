Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 46
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Сигнал вернули в строй - мониторим дальше!
Спасибо администрации!
За что Юрия забанили?(Звучит,как посадили...)
Нууу... нет я бы не ставил знак равенства между баном и посадкой в автозак :-))) , есть большая разница - по почкам не били , дубинкой не обрабатывали.
Больше похоже на домашний арест, как у министра Улюkаe.ва нашего , видели - знаете как он сидит ? -
Под домашним арестом - там где он живет по сути прекрасный многоэтажный дом в комплексе с бассейнами ,саунами ,тренажерными залами , ресторанами , бутиковыми магазинами.
Ну и понятно дубинкой его не били, так что если воруешь миллионами отношение другое.
У нас крупных коррупционеров, показательно ловят как крупную рыбу , есть такая передача на канале дискавери, так вот прямо как там, аккуратно снимают с крючка, что бы не поранить губу, и снова отпускают в воду.
Ведь на его месте завтра может окажется тот кто ловил, так что "они" - "там" наверху , очень бережно относятся к своим.
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Все нормально , я не рискую пояснять почему бан получил , дабы не быть снова забаненым. если без подробностей - Неудачно пошутил :-)
Все ок , я снова с Вами!
Все ок , я снова с Вами!
Юра приветствую ! как ты вовремя ,мне уже тут и таблицу продлили ....... ,то ли у меня руки не оттуда растут ,то ли яндекс браузер ))))
Юра приветствую ! как ты вовремя ,мне уже тут и таблицу продлили ....... {скип} , ))))
уупс
уупс
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Что-то не сходится.. По виджетам 20 участников, а в таблице - 18.
Вижу 18 виджетов , 13 место по религиозным мотивам пустует , у нас 19 человек , или я пропустил в ветке кого то ?
Вижу 18 виджетов , 13 место по религиозным мотивам пустует , у нас 19 человек , или я пропустил в ветке кого то ?