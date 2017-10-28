Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 97
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Уже все ждут давно , Похоже он у Вас на старте все еще спотыкается, ощущение что сбивает подкову и сразу в кузницу на Update. Но может наконец то правильный UPDATE даст результат и он взлетит наверх таблицы как Пегас.
Честно говоря там вообще советник не торгует, я же сам несколько сделок руками сделал и всё, что бы показать, что необязательно вообще что то торговать, что бы победить (надежда на то, что участники в погоне за прибылью благополучно сольют свои депозиты). :)
Но, похоже, участники доволно крепко стоят на ногах, шансы на успех (просто спокойно отстоявшись не подвергая депозит рискам) таят с каждой минутой.
Честно говоря там вообще советник не торгует, я же сам несколько сделок руками сделал и всё, что бы показать, что необязательно вообще что то торговать, что бы победить (надежда на то, что участники в погоне за прибылью благополучно сольют свои депозиты). :)
Но, похоже, участники доволно крепко стоят на ногах, шансы на успех (просто спокойно отстоявшись не подвергая депозит рискам) таят с каждой минутой.
Ну если простоять на старте, не факт, что все лошади - будут сброшены в кювет и можно будет тронувшись медленно , как будто развозишь воду на старой кляче, победить.
Победит как раз тот, у кого лошадь как горячий Арабский скакун , не минуты не стоит!
Я могу слить - предупреждал сразу - буду дико рисковать, и рискую!
Ну если простоять на старте не факт что все лошади - будут сброшены в кювет.
я могу слить - предупреждал сразу - буду дико рисковать, и рискую!
Даже :-)) после 3-й не закусываем ? ( т.е. в переводе на трейдеровский язык , не фиксируем хотя бы часть профита )
Предвижу ответ, даже после третьей не закусываю!
Правильно, закуска градус крадет.
Правильно, закуска градус крадет.
Фиксация частичная ,профит умешает.
Что то на странице с виджетами не то. Вообще не понятно - как распределяются места...
Логика не прослеживается, точнее отсутствует вообще!
Таблица, та которая внизу - еще более менее, но тоже не совсем правильно
Что то на странице с виджетами не то. Вообще не понятно - как распределяются места...
Логика не прослеживается, точнее отсутствует вообще!
Таблица, та которая внизу - еще более менее, но тоже не совсем правильно
На хостинге древняя версия php, поэтому косяк с сортировкой. Сейчас сортирует примерно правильно) насколько это возможно. Будет исправлено в ближайшее время.
P.S. И кстати, виджеты обновляются не синхронно с таблицей, поэтому вот такой результат.
Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.
Как поменять аву на сигнале?
Она вообще бегать умеет ?
Что то большое сомнение , Андрей , что ваша лошадь сможет 5 кругов дать , лидер уже 50к набрал. Вы все пытаетесь войти с самого разворота ? и оставив 5 или 10 лотов дождаться до 28.04.17 ?
А Вы все еще даже стартовую черту не пересекли , ну хотя бы войдите уже куда нибудь , со стопом в 500 пунктов , порадуйте нас какой нибудь красивой песней из 3000 пунктов прибыли.
А моя лошадь сегодня споткнулась и упала - прокрутив тело наездника через позорный двойной переворот позиций ... наездник получив двойное сальто в воздухе - чуть не вылетел из седла - не ту команду дал. Зато какой азарт и веселье! Кстати , на этот демо сигнал подписались какой то смелый парень из Ирана, может это Иранский Шах , дааа... похоже там очень смелые парни... Как бы они через Аральское море не приплыли , а если моя лошадь с разгону разобьется на каком то повороте вместе с наездником, даже не знаю как я им еще поясню, что это был демо сигнал , вроде написал и по Русски и по Английски - высокий риск.
Она вообще бегать умеет ?
Что то большое сомнение , Андрей , что ваша лошадь сможет 5 кругов дать , лидер уже 50к набрал. Вы все пытаетесь войти с самого разворота ? и оставив 5 или 10 лотов дождаться до 28.04.17 ?
А Вы все еще даже стартовую черту не пересекли , ну хотя бы войдите уже куда нибудь , со стопом в 500 пунктов , порадуйте нас какой нибудь красивой песней из 3000 пунктов прибыли.
не торопись пускать мою лошадь на колбасу.
З.Ы. Раз уж записал меня сам - разрешаю тебе за меня и сыграть
З.Ы.З.Ы. Мож когда нить ты поймешь, почему делающие успехи в ветке прогнозов не создают своих сигналов