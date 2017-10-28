Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 97

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Yuriy Zaytsev:
Уже все ждут давно ,  Похоже он у Вас на старте все еще спотыкается, ощущение что сбивает подкову и сразу в кузницу на Update. Но может наконец то правильный UPDATE даст результат и он взлетит наверх таблицы как Пегас.

Честно говоря там вообще советник не торгует, я же сам несколько сделок руками сделал и всё, что бы показать, что необязательно вообще что то торговать, что бы победить (надежда на то, что участники в погоне за прибылью благополучно сольют свои депозиты). :)

Но, похоже, участники доволно крепко стоят на ногах, шансы на успех (просто спокойно отстоявшись не подвергая депозит рискам) таят с каждой минутой.

 
Andrey Dik:

Честно говоря там вообще советник не торгует, я же сам несколько сделок руками сделал и всё, что бы показать, что необязательно вообще что то торговать, что бы победить (надежда на то, что участники в погоне за прибылью благополучно сольют свои депозиты). :)

Но, похоже, участники доволно крепко стоят на ногах, шансы на успех (просто спокойно отстоявшись не подвергая депозит рискам) таят с каждой минутой.

Ну если простоять на старте, не факт, что все лошади  - будут сброшены в кювет и можно будет тронувшись медленно , как будто развозишь воду на старой кляче,  победить.

Победит как раз тот, у кого лошадь как  горячий Арабский скакун , не минуты не стоит!

Я могу слить -  предупреждал сразу  -  буду дико рисковать, и рискую!

 
Yuriy Zaytsev:

Ну если простоять на старте не факт что все лошади  - будут сброшены в кювет.

я могу слить -  предупреждал сразу  -  буду дико рисковать, и рискую!

Конечно не факт, кто ж тут вообще надеется на факт?))
 
Yuriy Zaytsev:

Даже  :-)) после 3-й не закусываем ?       ( т.е. в переводе на трейдеровский язык , не фиксируем  хотя бы часть профита  )

Предвижу ответ, даже после третьей не закусываю!


Правильно, закуска градус крадет.
 
Evgeny Belyaev:

Правильно, закуска градус крадет.


Фиксация частичная ,профит умешает.
 

Что то на странице с виджетами не то. Вообще не понятно - как распределяются места...

Логика не прослеживается, точнее отсутствует вообще!

Таблица, та которая внизу - еще более менее, но тоже не совсем правильно

 
Renat Akhtyamov:

Что то на странице с виджетами не то. Вообще не понятно - как распределяются места...

Логика не прослеживается, точнее отсутствует вообще!

Таблица, та которая внизу - еще более менее, но тоже не совсем правильно

На хостинге древняя версия php, поэтому косяк с сортировкой. Сейчас сортирует примерно правильно) насколько это возможно. Будет исправлено в ближайшее время.

P.S. И кстати, виджеты обновляются не синхронно с таблицей, поэтому вот такой результат.

 
Andrey Dik:

Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.

Как поменять аву на сигнале?


Она вообще бегать умеет ?

         Что то  большое сомнение , Андрей , что ваша лошадь сможет 5 кругов дать ,  лидер уже 50к набрал. Вы все пытаетесь войти с самого разворота ? и оставив 5 или 10 лотов  дождаться до 28.04.17   ?

А Вы все еще даже  стартовую черту не пересекли , ну хотя бы войдите уже куда нибудь  , со стопом в 500 пунктов , порадуйте нас  какой нибудь красивой песней из 3000 пунктов прибыли. 

          А моя лошадь сегодня споткнулась и упала - прокрутив тело наездника через позорный двойной переворот позиций ...  наездник получив двойное сальто в воздухе - чуть не вылетел из седла - не ту команду дал. Зато какой азарт и веселье! Кстати , на этот демо сигнал подписались какой  то смелый парень из Ирана, может это Иранский  Шах , дааа...  похоже там очень смелые парни...  Как бы они через Аральское море не приплыли  , а если моя лошадь с разгону разобьется  на каком то повороте вместе с наездником, даже не знаю как я им еще поясню, что это был демо сигнал , вроде написал и по Русски и по Английски - высокий риск.

 
Yuriy Zaytsev:

Она вообще бегать умеет ?

         Что то  большое сомнение , Андрей , что ваша лошадь сможет 5 кругов дать ,  лидер уже 50к набрал. Вы все пытаетесь войти с самого разворота ? и оставив 5 или 10 лотов  дождаться до 28.04.17   ?

А Вы все еще даже  стартовую черту не пересекли , ну хотя бы войдите уже куда нибудь  , со стопом в 500 пунктов , порадуйте нас  какой нибудь красивой песней из 3000 пунктов прибыли. 

не торопись пускать мою лошадь на колбасу.

[Удален]  
Зайка не публикует хвалебные оды первой тройки, в которую он судя по всему уже не входит... Затолкали и провернули... с мушкой. Удачи, зайка - мош она еще повернется к тебе передом. 

З.Ы. Раз уж записал меня сам - разрешаю тебе за меня и сыграть 


З.Ы.З.Ы. Мож когда нить ты поймешь, почему делающие успехи в ветке прогнозов не создают своих сигналов

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