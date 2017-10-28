Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 105
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Вы ошибаетесь. Vigor достаточно быстро скачет накапливает баланс, что бы оставаться в лидерах и при этом не допуская просадок таких, что бы не попасть в лидеры и во второй номинации. У него есть все шансы забрать оба приза в мае при подобном раскладе на соревновании.
Первая и вторая номинации не противоречат друг другу как может показаться на первый взгляд, это лишь два разных показателя торговли. Посмотрите например на Оскар, там есть разные номинации и это правильно, поскольку торговля как и искусство многогранно, то каждый найдет в этом что то своё, а делать как раз одну только премию это не правильно в любом случае.
Юрий вот согласен со мной, если бы он позаботился о рисках, то картина дня была бы сегодня более солнечной для его лошади.
Я никого не в чем не обвиняю, но демка MQ на новостях задерживается на 10 сек он реала, этого достаточно набить +1000000%
за самую лучшую стратегию, поймай лося, качество торговли и прочее
Результат всё равно будет один - победил или нет.
Всем удачи!
Делайте как делали раньше и приз по первой номинации Ваш!
Разве только Вас смущает то, что кто то ещё будет рядом стоять и улыбаться белозубой улыбкой к кубком в руках.))) Но вас будет только двое, не более.
Делайте как делали раньше и приз по первой номинации Ваш!
Разве только Вас смущает то, что кто то ещё будет рядом стоять и улыбаться белозубой улыбкой к кубком в руках.))) Но вас будет только двое, не более.
я могу понять "золото", могу понять "серебро", "бронзу"
но качество торговли - это полная чешуя, которая здесь неприменима
Два приза в одни руки нельзя ,только один - если участник тянет на два ,здесь надо что то думать
Это не обговаривалось... Ну тогда в таком случае нужно отдать приз следующему за ним по той номинации, кто ближе всего к нему в %отношении в этой номинации. Это выяснить очень просто.
К примеру, в первой номинации второе метой нахрдится на 90% от первого места, а во второй номинации на 97%, тогда приз за первое место отдается второму мету во второй номинации.
я могу понять "золото", могу понять "серебро", "бронзу"
но качество торговли - это полная чешуя, которая здесь неприменима
Понятно. Значит Вы никогда не получите Оскара, потому что там несколько номинаций.
дак ё... там несколько разных направлений...
а у нас только одна и ито не направление, а цель - победа, победа в спарринге!
)
а давайте третью номинацию замочим - за самую классную аватарку, а?
или четвертую - за постоянно одинаковый депозит?
сколько их будет номинаций?
и не чувствуется ли конечный итог - где цель этого мероприятия?
а нет её уже, в баловство переросло.
//понять они не могут...
Это не обговаривалось... Ну тогда в таком случае нужно отдать приз следующему за ним по той номинации, кто ближе всего к нему в %отношении в этой номинации. Это выяснить очень просто.
К примеру, в первой номинации второе метой нахрдится на 90% от первого места, а во второй номинации на 97%, тогда приз за первое место отдается второму мету во второй номинации.
Да ,можно так
дак ё... там несколько разных направлений...
а у нас только одна и ито не направление, а цель - победа, победа в спарринге!
)
а давайте третью номинацию замочим - за самую классную аватарку, а?
или четвертую - за постоянно одинаковый депозит?
сколько их будет номинаций?
и не чувствуется ли конечный итог - где цель этого мероприятия?
а нет её уже, баловство это.
Всего будет две номинации в Мае .
Рена ты хоть бы в одной ,в пятёрку лучших войди ))) - ведь нет никакого баловства ,все взрослые люди
Неужели не понятно ,почему вторую номинацию ввели - по первой и так всё понятно : или пан ,или пропал (в идеале то,на реале немногие так торгуют ....)
Вторая номинация показывает на сколько ты ,к примеру, можешь чужими деньгами работать................................................. ,ну вот чего расписывать ,когда всем понятно )
Всего будет две номинации в Мае .
Рена ты хоть бы в одной ,в пятёрку лучших войди )))
Неужели не понятно ,почему вторую номинацию ввели - по первой и так всё понятно : или пан ,или пропал (в идеале то,на реале немногие так торгуют ....)
Вторая номинация показывает на сколько ты ,к примеру, можешь чужими деньгами работать................................................. ,ну вот чего расписывать ,когда всем понятно )
Скажу тебе по секрету...
Если ты вошел в лучшие на демке, добился допустим, то вобще не факт что ты заработаешь на реале.
Так что показывать умение на демке и тем более подписываться на такой сигнал никому не советую
Балуйтесь короче говоря.
...
Ну был я в первый же день торговли в 5-рке лучших и чо?
Просто фиксить не стал.....Не козырь это, далеко не козырь.