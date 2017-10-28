Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 105

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Andrey Dik:

Вы ошибаетесь. Vigor достаточно быстро скачет накапливает баланс, что бы оставаться в лидерах и при этом не допуская просадок таких, что бы не попасть в лидеры и во второй номинации. У него есть все шансы забрать оба приза в мае при подобном раскладе на соревновании.

Первая и вторая номинации не противоречат друг другу как может показаться на первый взгляд, это лишь два разных показателя торговли. Посмотрите например на Оскар, там есть разные номинации и это правильно, поскольку торговля как и искусство многогранно, то каждый найдет в этом что то своё, а делать как раз одну только премию это не правильно в любом случае.

Юрий вот согласен со мной, если бы он позаботился о рисках, то картина дня была бы сегодня более солнечной для его лошади.


Я никого не в чем не обвиняю, но демка MQ на новостях задерживается на 10 сек он реала, этого достаточно набить +1000000%
 
Renat Akhtyamov:

за самую лучшую стратегию, поймай лося, качество торговли и прочее

Результат всё равно будет один - победил или нет.

Всем удачи!

Делайте как делали раньше и приз по первой номинации Ваш!

Разве только Вас смущает то, что кто то ещё будет рядом стоять и улыбаться белозубой улыбкой к кубком в руках.))) Но вас будет только двое, не более.

 
Andrey Dik:

Делайте как делали раньше и приз по первой номинации Ваш!

Разве только Вас смущает то, что кто то ещё будет рядом стоять и улыбаться белозубой улыбкой к кубком в руках.))) Но вас будет только двое, не более.

я могу понять "золото", могу понять "серебро", "бронзу"

но качество торговли - это полная чешуя, которая здесь неприменима

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Может перепутали в прошлый баг 10 се или 10 минут ? 10 сек сейчас идет на новостях и сделать арбитраж не вопрос, только зачем ...
 
Server Muradasilov:
Два приза в одни руки нельзя ,только один - если участник тянет на два ,здесь надо что то думать 

Это не обговаривалось... Ну тогда в таком случае нужно отдать приз следующему за ним по той номинации, кто ближе всего к нему в %отношении в этой номинации. Это выяснить очень просто.

К примеру, в первой номинации второе метой нахрдится на 90% от первого места, а во второй номинации на 97%, тогда приз за первое место отдается второму мету во второй номинации.

 
Renat Akhtyamov:

я могу понять "золото", могу понять "серебро", "бронзу"

но качество торговли - это полная чешуя, которая здесь неприменима

Понятно. Значит Вы никогда не получите Оскара, потому что там несколько номинаций.
 
Andrey Dik:
Понятно. Значит Вы никогда не получите Оскара, потому что там несколько номинаций.

дак ё... там несколько разных направлений...

а у нас только одна и ито не направление, а цель - победа, победа в спарринге!

)

а давайте третью номинацию замочим - за самую классную аватарку, а?

или четвертую - за постоянно одинаковый депозит?

сколько их будет номинаций?

и не чувствуется ли конечный итог - где цель этого мероприятия?

а нет её уже, в баловство переросло.

//понять они не могут...

 
Andrey Dik:

Это не обговаривалось... Ну тогда в таком случае нужно отдать приз следующему за ним по той номинации, кто ближе всего к нему в %отношении в этой номинации. Это выяснить очень просто.

К примеру, в первой номинации второе метой нахрдится на 90% от первого места, а во второй номинации на 97%, тогда приз за первое место отдается второму мету во второй номинации.


Да ,можно так 
 
Renat Akhtyamov:

дак ё... там несколько разных направлений...

а у нас только одна и ито не направление, а цель - победа, победа в спарринге!

)

а давайте третью номинацию замочим - за самую классную аватарку, а?

или четвертую - за постоянно одинаковый депозит?

сколько их будет номинаций?

и не чувствуется ли конечный итог - где цель этого мероприятия?

а нет её уже, баловство это.


Всего будет две номинации в Мае .

Рена ты хоть бы в одной ,в пятёрку лучших войди )))  -  ведь нет никакого баловства ,все взрослые люди  

Неужели не понятно ,почему вторую номинацию ввели - по первой и так всё понятно : или пан ,или пропал (в идеале то,на реале немногие так торгуют ....)

Вторая номинация показывает на сколько ты ,к примеру, можешь чужими деньгами работать.................................................  ,ну вот чего расписывать ,когда всем понятно )

 
Server Muradasilov:


Всего будет две номинации в Мае .

Рена ты хоть бы в одной ,в пятёрку лучших войди )))

Неужели не понятно ,почему вторую номинацию ввели - по первой и так всё понятно : или пан ,или пропал (в идеале то,на реале немногие так торгуют ....)

Вторая номинация показывает на сколько ты ,к примеру, можешь чужими деньгами работать.................................................  ,ну вот чего расписывать ,когда всем понятно )

Скажу тебе по секрету...

Если ты вошел в лучшие на демке, добился допустим, то вобще не факт что ты заработаешь на реале.

Так что показывать умение на демке и тем более подписываться на такой сигнал никому не советую

Балуйтесь короче говоря.

...

Ну был я в первый же день торговли в 5-рке лучших и чо?

Просто фиксить не стал.....

Не козырь это, далеко не козырь.
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