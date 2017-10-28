Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 94
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Решил посмотреть чем дышут наши участники.... Удивлён.
Неужели нынче без усреднений и доливок увеличенным объёмом торговля не мила? Куда катится мир?
Единственный, кто, похоже, не использует усреднения - Игорь Рыбаков. У него что то хитрое. Ну и я не использую.)
С возвращением
Ничего удивительного ,все победить хотят :)
С возвращением
Ничего удивительного ,все победить хотят :)
Спасибо, я тоже рад тебя читать и возможность ответить.
А может быть, крамольная такая мысль, по другому и невозможно на рынке торговать в долгосрочной переспективе? Может быть поэтому большинство сигналов именно такие - без стопов, с прогрессирующими усреднениями? Просто мысли в слух, никого не критикую, но мне хочется ошибаться в этом вопросе.
Спасибо, я тоже рад тебя читать и возможность ответить.
А может быть, крамольная такая мысль, по другому и невозможно на рынке торговать в долгосрочной переспективе? Может быть поэтому большинство сигналов именно такие - без стопов, с прогрессирующими усреднениями? Просто мысли в слух, никого не критикую, но мне хочется ошибаться в этом вопросе.
На самом деле всё работает ,и усреднение ,и доливка - если работать по системе ,без нервов ,и азарта .Это когда уже есть бабло для жизни ,и есть время свободное ,имхо конечно
Что касается ,работа без стопов - тут только одна стратегия ,и она изначально долгосрочная ,пик и дно ,вот когда зацепит рынок эти ордера,этого можно ждать от полугода в засаде ,потом хоть кол на голове теши ,не вынесет .
Стопы ,ну не знаю ) предпочитаю лучше ролловер в этом случае .Тот же стоп ,но на мой взгляд это лучше чем стоп ,опять же имхо ,такие счета предоставляют только банки (на сколько знаю),соответственно ,там и минимальный лот 1.0
Добавлено : Можно использовать штатные индикаторы Метатрейдера ,и больше ничего .И всё равно годовых процентов будет больше ,чем в банке вклад .
Знаю людей ,вообще ничем не пользуются - чистый график D1 , один раз в месяц терминал открывают ,некоторые и того реже . Каждый находит своё ,в конце концов
Запишите, пожалуйста, в участники
https://www.mql5.com/ru/signals/288831
Запишите, пожалуйста, в участники
https://www.mql5.com/ru/signals/288831
Так, давайте попробуем. Нашел одну интересную особенность рынка форекс и хочу потестить. На победу не претендую, но скоро 10-е апреля....
Первый вопрос - как открыть счет на демке MQ для МТ4?
Ренат , добро пожаловать в Апрель , ну и на Май автоматом пролонгирую ? - на май тоже вписал
запись на Апрель продолжается , разрешено до 10.04.2017
-------------- В МАЕ УЖЕ 37 участников ---------------- https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
10 участников торгует на mt5 , 18 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
Для мая сформирован призовой фонд , на текущий момент 200$
For May, a prize fund is formed, currently $ 200
https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page35#comment_4847877
Запишите, пожалуйста, в участники
https://www.mql5.com/ru/signals/288831
Андрей , добро пожаловать в Апрель , ну и на Май автоматом пролонгирую - на май тоже вписал
запись на Апрель продолжается , разрешено до 10.04.2017
-------------- В МАЕ УЖЕ 39 участников ---------------- https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
11 участников торгует на mt5 , 19 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
ЗАПИСЬ НА АПРЕЛЬ ЗАКРЫТА!
Андрей , добро пожаловать в Апрель , ну и на Май автоматом пролонгирую - на май тоже вписал
запись на Апрель продолжается , разрешено до 10.04.2017
-------------- В МАЕ УЖЕ 39 участников ---------------- https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
11 участников торгует на mt5 , 19 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
ЗАПИСЬ НА АПРЕЛЬ ЗАКРЫТА!
Решил посмотреть чем дышут наши участники.... Удивлён.
Неужели нынче без усреднений и доливок увеличенным объёмом торговля не мила? Куда катится мир?
Единственный, кто, похоже, не использует усреднения - Игорь Рыбаков. У него что то хитрое. Ну и я не использую.)
Я не использую ни мартин, ни усреднения.