Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 94

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Andrey Dik:

Решил посмотреть чем дышут наши участники.... Удивлён.

Неужели нынче без усреднений и доливок увеличенным объёмом торговля не мила? Куда катится мир?

Единственный, кто, похоже, не использует усреднения - Игорь Рыбаков. У него что то хитрое. Ну и я не использую.)


С возвращением 

Ничего удивительного ,все победить хотят :)

 
Server Muradasilov:


С возвращением 

Ничего удивительного ,все победить хотят :)

Спасибо, я тоже рад тебя читать и возможность ответить.

А может быть, крамольная такая мысль, по другому и невозможно на рынке торговать в долгосрочной переспективе? Может быть поэтому большинство сигналов именно такие - без стопов, с прогрессирующими усреднениями? Просто мысли в слух, никого не критикую, но мне хочется ошибаться в этом вопросе.

 
Andrey Dik:

Спасибо, я тоже рад тебя читать и возможность ответить.

А может быть, крамольная такая мысль, по другому и невозможно на рынке торговать в долгосрочной переспективе? Может быть поэтому большинство сигналов именно такие - без стопов, с прогрессирующими усреднениями? Просто мысли в слух, никого не критикую, но мне хочется ошибаться в этом вопросе.


На самом деле всё работает ,и усреднение ,и доливка - если работать по системе ,без нервов ,и азарта .Это когда уже есть бабло для жизни ,и есть время свободное ,имхо конечно

Что касается ,работа без стопов - тут только одна стратегия ,и она изначально долгосрочная ,пик и дно ,вот когда зацепит рынок эти ордера,этого можно ждать от полугода в засаде ,потом хоть кол на голове теши ,не вынесет .

Стопы ,ну не знаю ) предпочитаю лучше ролловер в этом случае .Тот же стоп ,но на мой взгляд это лучше чем стоп ,опять же имхо ,такие счета предоставляют только банки (на сколько знаю),соответственно ,там и минимальный лот 1.0 

Добавлено :  Можно использовать штатные индикаторы Метатрейдера ,и больше ничего .И всё равно годовых процентов будет больше ,чем в банке вклад .

Знаю людей ,вообще ничем не пользуются - чистый график D1 , один раз в месяц терминал открывают ,некоторые и того реже . Каждый находит своё ,в конце концов  

 

Запишите, пожалуйста, в участники

https://www.mql5.com/ru/signals/288831

Торговые сигналы для MetaTrader 5: MQ Forum Contest 201704 netting
Торговые сигналы для MetaTrader 5: MQ Forum Contest 201704 netting
  • Andrey Sharov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал MQ Forum Contest 201704 netting для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Andrey Sharov:

Запишите, пожалуйста, в участники

https://www.mql5.com/ru/signals/288831

Готово! 
 
Renat Akhtyamov:

Так, давайте попробуем. Нашел одну интересную особенность рынка форекс и хочу потестить. На победу не претендую, но скоро 10-е апреля....

Первый вопрос - как открыть счет на демке MQ для МТ4?

Ренат , добро пожаловать в Апрель , ну и на Май автоматом пролонгирую ? - на май тоже вписал


запись на  Апрель  продолжается ,  разрешено до 10.04.2017                 

--------------     В МАЕ УЖЕ 37  участников           ----------------   https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052 


http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/287431 
 29 Renat Akhtyamov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288767 

10   участников торгует на mt5 , 18  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
 

Для мая сформирован призовой фонд ,  на текущий момент 200$

For May, a prize fund is formed, currently $ 200



https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page35#comment_4847877

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
 
Andrey Sharov:

Запишите, пожалуйста, в участники

https://www.mql5.com/ru/signals/288831

 Андрей , добро пожаловать в Апрель , ну и на Май автоматом пролонгирую   - на май тоже вписал

запись на  Апрель  продолжается ,  разрешено до 10.04.2017                 

--------------     В МАЕ УЖЕ 39  участников           ----------------   https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052 


http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/287431 
 29 Renat Akhtyamov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288767 
 30Andrey Sharov
 MetaTrader 5  https://www.mql5.com/ru/signals/288831 
 31Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288868 

11  участников торгует на mt5 , 19  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
 

ЗАПИСЬ НА АПРЕЛЬ ЗАКРЫТА!


Yuriy Zaytsev:

 Андрей , добро пожаловать в Апрель , ну и на Май автоматом пролонгирую   - на май тоже вписал

запись на  Апрель  продолжается ,  разрешено до 10.04.2017                 

--------------     В МАЕ УЖЕ 39  участников           ----------------   https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052 


http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/287431 
 29 Renat Akhtyamov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288767 
 30Andrey Sharov
 MetaTrader 5  https://www.mql5.com/ru/signals/288831 
 31Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288868 

11  участников торгует на mt5 , 19  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция


ЗАПИСЬ НА АПРЕЛЬ ЗАКРЫТА!

 
Andrey Dik:

Решил посмотреть чем дышут наши участники.... Удивлён.

Неужели нынче без усреднений и доливок увеличенным объёмом торговля не мила? Куда катится мир?

Единственный, кто, похоже, не использует усреднения - Игорь Рыбаков. У него что то хитрое. Ну и я не использую.)


Я не использую ни мартин, ни усреднения.
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