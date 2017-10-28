Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 104

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Renat Akhtyamov:

качество торговли...

это соревнования за первое место вообще то, а не за последнее

заразно это

чую, валить отсюда надо..........

Спокойно! ... моя лошадь уже гналась за эквити... а есои бы она упиралась на качество  - возможно была бы выше середины списка!

 
Yuriy Zaytsev:

Спокойно! ... моя лошадь уже гналась за эквити... а есои бы она упиралась на качество  - возможно была бы выше середины списка!

выше середины - это ближе к первому месту

где вы нарыли вторую номинацию???

господа, очнитесь

 
Renat Akhtyamov:

качество торговли...

это соревнования за первое место вообще то, а не за последнее

заразно это - стремиться к проигрышу

чую, валить отсюда надо..........


Это на месяц Май ,две номинации .  И чего тебя смущает)))) ,наоборот хорошо ,хочешь влупи на всю котлету ,хочешь не на всю 

Валить он собрался... 


 
Server Muradasilov:


Это на месяц Май ,две номинации .  И чего тебя смущает)))) ,наоборот хорошо ,хочешь влупи на всю котлету ,хочешь не на всю 

Валить он собрался...

пока ребята, я не играю в поддавки

13-е место надеюсь достанется желающим.

 
Renat Akhtyamov:

пока ребята, я не играю в поддавки

13-е место надеюсь достанется желающим.


Да какие поддавки ))) Рен ,ты вообще о чём .По ходу слышишь звон ,а не знаешь где он ...

 
Renat Akhtyamov:

выше середины - это ближе к первому месту

где вы нарыли вторую номинацию???

господа, очнитесь

Вы ошибаетесь. Vigor достаточно быстро скачет накапливает баланс, что бы оставаться в лидерах и при этом не допуская просадок таких, что бы не попасть в лидеры и во второй номинации. У него есть все шансы забрать оба приза в мае при подобном раскладе на соревновании.

Первая и вторая номинации не противоречат друг другу как может показаться на первый взгляд, это лишь два разных показателя торговли. Посмотрите например на Оскар, там есть разные номинации и это правильно, поскольку торговля как и искусство многогранно, то каждый найдет в этом что то своё, а делать как раз одну только премию это не правильно в любом случае.

Юрий вот согласен со мной, если бы он позаботился о рисках, то картина дня была бы сегодня более солнечной для его лошади.

 
Renat Akhtyamov:

выше середины - это ближе к первому месту

где вы нарыли вторую номинацию???

господа, очнитесь

Ренат, не спеши проанализируй. Там реально взвешенная формула - учитывающая стабильную красивую линию подъема
 
Server Muradasilov:


Да какие поддавки ))) Рен ,ты вообще о чём .По ходу слышишь звон ,а не знаешь где он ...

за самую лучшую стратегию, поймай лося, качество торговли и прочее

Результат всё равно будет один - победил или нет.

Всем удачи!

 
Andrey Dik:

Вы ошибаетесь. Vigor достаточно быстро скачет накапливает баланс. что бы оставаться в лидерах и при этом не допуская просадок таких, что бы не попасть в лидеры и во второй номинации. У него есть все шансы забрать оба приза в мае при подобном раскладе на соревновании.

Первая и вторая номинации не противоречат друг другу как может показаться на первый взгляд, это лишь два разных показателя торговли. Посмотрите например на Оскар, там есть разные номинации и это правильно, поскольку торговля как и искусство многогранно, то каждый найдет в этом что то своё, а делать как раз одну только премию это не правильно в любом случае.

Два приза в одни руки нельзя ,только один - если участник тянет на два ,здесь надо что то думать 
 
Renat Akhtyamov:

за самую лучшую стратегию, поймай лося, качество торговли и прочее

Результат всё равно будет один - победил или нет.

Всем удачи!


Не понимаю тебя,уж не обессудь ...
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