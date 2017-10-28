Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 104
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качество торговли...
это соревнования за первое место вообще то, а не за последнее
заразно это
чую, валить отсюда надо..........
Спокойно! ... моя лошадь уже гналась за эквити... а есои бы она упиралась на качество - возможно была бы выше середины списка!
Спокойно! ... моя лошадь уже гналась за эквити... а есои бы она упиралась на качество - возможно была бы выше середины списка!
выше середины - это ближе к первому месту
где вы нарыли вторую номинацию???
господа, очнитесь
качество торговли...
это соревнования за первое место вообще то, а не за последнее
заразно это - стремиться к проигрышу
чую, валить отсюда надо..........
Это на месяц Май ,две номинации . И чего тебя смущает)))) ,наоборот хорошо ,хочешь влупи на всю котлету ,хочешь не на всю
Валить он собрался...
Это на месяц Май ,две номинации . И чего тебя смущает)))) ,наоборот хорошо ,хочешь влупи на всю котлету ,хочешь не на всю
Валить он собрался...
пока ребята, я не играю в поддавки
13-е место надеюсь достанется желающим.
пока ребята, я не играю в поддавки
13-е место надеюсь достанется желающим.
Да какие поддавки ))) Рен ,ты вообще о чём .По ходу слышишь звон ,а не знаешь где он ...
выше середины - это ближе к первому месту
где вы нарыли вторую номинацию???
господа, очнитесь
Вы ошибаетесь. Vigor достаточно быстро скачет накапливает баланс, что бы оставаться в лидерах и при этом не допуская просадок таких, что бы не попасть в лидеры и во второй номинации. У него есть все шансы забрать оба приза в мае при подобном раскладе на соревновании.
Первая и вторая номинации не противоречат друг другу как может показаться на первый взгляд, это лишь два разных показателя торговли. Посмотрите например на Оскар, там есть разные номинации и это правильно, поскольку торговля как и искусство многогранно, то каждый найдет в этом что то своё, а делать как раз одну только премию это не правильно в любом случае.
Юрий вот согласен со мной, если бы он позаботился о рисках, то картина дня была бы сегодня более солнечной для его лошади.
выше середины - это ближе к первому месту
где вы нарыли вторую номинацию???
господа, очнитесь
Да какие поддавки ))) Рен ,ты вообще о чём .По ходу слышишь звон ,а не знаешь где он ...
за самую лучшую стратегию, поймай лося, качество торговли и прочее
Результат всё равно будет один - победил или нет.
Всем удачи!
Вы ошибаетесь. Vigor достаточно быстро скачет накапливает баланс. что бы оставаться в лидерах и при этом не допуская просадок таких, что бы не попасть в лидеры и во второй номинации. У него есть все шансы забрать оба приза в мае при подобном раскладе на соревновании.
Первая и вторая номинации не противоречат друг другу как может показаться на первый взгляд, это лишь два разных показателя торговли. Посмотрите например на Оскар, там есть разные номинации и это правильно, поскольку торговля как и искусство многогранно, то каждый найдет в этом что то своё, а делать как раз одну только премию это не правильно в любом случае.
за самую лучшую стратегию, поймай лося, качество торговли и прочее
Результат всё равно будет один - победил или нет.
Всем удачи!
Не понимаю тебя,уж не обессудь ...