Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 124

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Vitaly Muzichenko:

Ну это с реала, бот оказался умнее, чем Я ) Пара: евро/фунт

ну очень умный бот, слов нет......................

отрицательный лок еле-еле создал и точно также закрыл. Повезло, а то болтался бы висяком годами.

 
Renat Akhtyamov:

а если бы наоборот?

допустим, еврик пульнул бы вниз, и нафига мне третье место, тем более на деме?

ты на себя глянь - в опе же уже, с 3-го улетел...

Это с конкурса, но ещё есть шанс!

Одну закрыли по стоп-ауту, продолжаем трейдить)

 
Renat Akhtyamov:

ну очень умный бот, слов нет......................

отрицательный лок еле-еле создал и точно также закрыл. Повезло, а то болтался бы висяком годами.

Не, он их лихо кроет, главное движение что было, а не флеторезка
 
Vitaly Muzichenko:

Это с конкурса, но ещё есть шанс!

Одну закрыли по стоп-ауту, продолжаем трейдить)

а я уже через такое прошёл, с неделю как )))
 
Renat Akhtyamov:
а я уже через такое прошёл )))
Я смотрел пристально, ваш счёт меня пугал, постоянно теснил меня вниз)
 
Vitaly Muzichenko:
Я смотрел пристально, ваш счёт меня пугал, постоянно теснил вниз)

это я прикалывался

Ручная.

В принципе, я торговал только один день.

В остальное время - некогда было.

Теперь будет бот.

 

Во как бывает


 
Vitaly Muzichenko:

Ну это с реала, бот оказался умнее, чем Я ) Пара: евро/фунт



мне кажется,или тут по скрину напрашивается поменять направления сделок?

потому как сейчас бот входит так,как все рекомендуют НЕ торговать-покупает на хаях и продает на лоях))

 

Освежим табличку!


 
kaus_bonus:


мне кажется,или тут по скрину напрашивается поменять направления сделок?

потому как сейчас бот входит так,как все рекомендуют НЕ торговать-покупает на хаях и продает на лоях))

Это вам кажется, он торгует с 2015г без изменения логики.
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