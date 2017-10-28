Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 124
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Ну это с реала, бот оказался умнее, чем Я ) Пара: евро/фунт
ну очень умный бот, слов нет......................
отрицательный лок еле-еле создал и точно также закрыл. Повезло, а то болтался бы висяком годами.
а если бы наоборот?
допустим, еврик пульнул бы вниз, и нафига мне третье место, тем более на деме?ты на себя глянь - в опе же уже, с 3-го улетел...
Это с конкурса, но ещё есть шанс!
Одну закрыли по стоп-ауту, продолжаем трейдить)
ну очень умный бот, слов нет......................
отрицательный лок еле-еле создал и точно также закрыл. Повезло, а то болтался бы висяком годами.
Это с конкурса, но ещё есть шанс!
Одну закрыли по стоп-ауту, продолжаем трейдить)
а я уже через такое прошёл )))
Я смотрел пристально, ваш счёт меня пугал, постоянно теснил вниз)
это я прикалывался
Ручная.
В принципе, я торговал только один день.
В остальное время - некогда было.
Теперь будет бот.
Во как бывает
Ну это с реала, бот оказался умнее, чем Я ) Пара: евро/фунт
мне кажется,или тут по скрину напрашивается поменять направления сделок?
потому как сейчас бот входит так,как все рекомендуют НЕ торговать-покупает на хаях и продает на лоях))
Освежим табличку!
мне кажется,или тут по скрину напрашивается поменять направления сделок?
потому как сейчас бот входит так,как все рекомендуют НЕ торговать-покупает на хаях и продает на лоях))